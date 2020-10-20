الفرق بين الانفاق قي الحلال ولانفاق في الحرام

Andy_Delort
:: عضو مُتميز ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد يسم الله الرحمان الرحيم
اخوتي اخاوتي اعضاء اللمة العزيزة
حبيت نطرح عليكم فكرة الموضوع وكل واحد يشاركنا برأيو
الفرق بين الاناق الحلال والانفاق في الحرام
والاثار الرجعية والاجابية لكل منهما ...
اكيد كل واحد فينا عندو ادمان معين لشيء ما ممكن سجائر ممكن افراط في شراء حلويات شيء من داك القبيل ولكلا الجنسين ... !
كل واحد يقولنا واش الحاجة لي كان يخسر عليها دراهم ومعندهاش فايدة وومكن كانت عندها شلبيات على المدى الطويل .. واذا قدر يبدل ذيك العادة وعاد يصرف دراهمو في صوابح تفيدو وتفيد الجسم تاعو ولا لا
بعد يسم الله الرحمان الرحيم
اخوتي اخاوتي اعضاء اللمة العزيزة
حبيت نطرح عليكم فكرة الموضوع وكل واحد يشاركنا برأيو
الفرق بين الاناق الحلال والانفاق في الحرام
والاثار الرجعية والاجابية لكل منهما ...
اكيد كل واحد فينا عندو ادمان معين لشيء ما ممكن سجائر ممكن افراط في شراء حلويات شيء من داك القبيل ولكلا الجنسين ... !
كل واحد يقولنا واش الحاجة لي كان يخسر عليها دراهم ومعندهاش فايدة وومكن كانت عندها شلبيات على المدى الطويل .. واذا قدر يبدل ذيك العادة وعاد يصرف دراهمو في صوابح تفيدو وتفيد الجسم تاعو ولا لا
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