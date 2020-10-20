الفرق بين الانفاق قي الحلال ولانفاق في الحرام

Andy_Delort

Andy_Delort

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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بعد يسم الله الرحمان الرحيم

اخوتي اخاوتي اعضاء اللمة العزيزة

حبيت نطرح عليكم فكرة الموضوع وكل واحد يشاركنا برأيو
الفرق بين الاناق الحلال والانفاق في الحرام
والاثار الرجعية والاجابية لكل منهما ...
اكيد كل واحد فينا عندو ادمان معين لشيء ما ممكن سجائر ممكن افراط في شراء حلويات شيء من داك القبيل ولكلا الجنسين ... !
كل واحد يقولنا واش الحاجة لي كان يخسر عليها دراهم ومعندهاش فايدة وومكن كانت عندها شلبيات على المدى الطويل .. واذا قدر يبدل ذيك العادة وعاد يصرف دراهمو في صوابح تفيدو وتفيد الجسم تاعو ولا لا

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آخر تعديل بواسطة المشرف:
السلطانة

السلطانة

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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

موضوع هايل يعطيك الصحة

انا كنت نبذر اول حاجة نشري ماكياج منحتاجوش
واش ندير تكون عندي مناسبة ولا بلامناسبة نعاود نشري كلش ونشريهم غاليين والنتيجة يبقاو مخبيين مباعد نطيشهم وكي نروح لكوسميتيك مع نشوفهم نبدا نشري بلاحساب 😱😱😱😱😱👎👎👎👎👎👎👎👎
انا منمكيجش بزاف وساكنة مع دار شيخي يعني معندي لاه نمكيج بزاف.

ثاني حاجة الملابس كنت نشري بلاحساب القش لي نحتاج ومنحتاجش ومنلبسهمش من مباعد
وبما اني قليل وين نروح مناسبات يقعدو مخبيين..حتئ كي نجي نمدهم يكون جدد وتم نفيق بلي مكانش لارم نشريهم
الواحد يلبس قد ميحتاج برك.
😩😩يعني حرام عليا ناس محتاجة وانا في ذاتي محتاجة امور خلاف وانا نشري ونطيش
صبابط اكرمكم الله كيف كيف عندي عامين مشريتش قررت نلبس لي عندي.

العطور كان يشريلي الزوج وانا عندي حساسية قليل وين نستعملهم ويبقاو هاكاك قتلو بدلي العطور حاجة خلاف نستعملها افضل..
ربي يغفرلي برك.

قررت انو نبدل عقليتي
لالتكديس الماكياج والملابس
ربيت روحي بروحي.
وتعلمت نخبي من مصروفي
كان عندي 300الف نصرف 100 مثلا ونخبي الباقي...نحتاجهم لأمور أهم.


الواحد ميبخلش روحو وميفسدش دراهمو

ولأني مريت بظرف صعيب بزاف في عمل الزوج
تعلمت انو الواحد يعيش قدو
لانو كنا عايشين دون تخطيط لانو مكناش حاسين ولاحاسبين الواحد تتقلب حياتو في لحظة.
ولانو كان يخدم عند الدولة وعند الخاص
ولما صرالو مشكل وبطل خدمة الخاص ملقيناش حسابنا .
والحمد لله على كل حال.


بارك الله فيك أخي
+يستحق ختم التمييز
 
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