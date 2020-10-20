الفرق بين الانفاق قي الحلال ولانفاق في الحرام

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهموضوع هايل يعطيك الصحةانا كنت نبذر اول حاجة نشري ماكياج منحتاجوشواش ندير تكون عندي مناسبة ولا بلامناسبة نعاود نشري كلش ونشريهم غاليين والنتيجة يبقاو مخبيين مباعد نطيشهم وكي نروح لكوسميتيك مع نشوفهم نبدا نشري بلاحسابانا منمكيجش بزاف وساكنة مع دار شيخي يعني معندي لاه نمكيج بزاف.ثاني حاجة الملابس كنت نشري بلاحساب القش لي نحتاج ومنحتاجش ومنلبسهمش من مباعدوبما اني قليل وين نروح مناسبات يقعدو مخبيين..حتئ كي نجي نمدهم يكون جدد وتم نفيق بلي مكانش لارم نشريهمالواحد يلبس قد ميحتاج برك.يعني حرام عليا ناس محتاجة وانا في ذاتي محتاجة امور خلاف وانا نشري ونطيشصبابط اكرمكم الله كيف كيف عندي عامين مشريتش قررت نلبس لي عندي.العطور كان يشريلي الزوج وانا عندي حساسية قليل وين نستعملهم ويبقاو هاكاك قتلو بدلي العطور حاجة خلاف نستعملها افضل..ربي يغفرلي برك.قررت انو نبدل عقليتيلالتكديس الماكياج والملابسربيت روحي بروحي.وتعلمت نخبي من مصروفيكان عندي 300الف نصرف 100 مثلا ونخبي الباقي...نحتاجهم لأمور أهم.الواحد ميبخلش روحو وميفسدش دراهموولأني مريت بظرف صعيب بزاف في عمل الزوجتعلمت انو الواحد يعيش قدولانو كنا عايشين دون تخطيط لانو مكناش حاسين ولاحاسبين الواحد تتقلب حياتو في لحظة.ولانو كان يخدم عند الدولة وعند الخاصولما صرالو مشكل وبطل خدمة الخاص ملقيناش حسابنا .والحمد لله على كل حال.بارك الله فيك أخي+يستحق ختم التمييز