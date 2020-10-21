بكري كيفاه كانت!

بكري





المحفظة هاذي هههه نشفى نهار تبدلتلي مع زميلي وحصلتو للمعلمة قاتلو انت بدلتها بالعاني باه تسرق الادوات هههه



كيما كان الحال في هاذ الوقت كنا نوجدو قشنا تاع القراية على بكريالمحفظة هاذي هههه نشفى نهار تبدلتلي مع زميلي وحصلتو للمعلمة قاتلو انت بدلتها بالعاني باه تسرق الادوات هههه





الممحاة. الاسطورية لي تمحي السيالة ههه. والممحاة ذات رائحة الفراولة لي كنا ناكلو منها بالشوي باه ميفوقلناش المعلم ههه

الممحاة. الاسطورية لي تمحي السيالة ههه. والممحاة ذات رائحة الفراولة لي كنا ناكلو منها بالشوي باه ميفوقلناش المعلم ههه

علاه نحبو بكري؟ ونتعلقو ببكري؟ وبنة بكري؟



حتى اللمة بكري مهيش لمة اليوم



بكري مواضيعي في واش راك. تهدر واش نقولكم هههه ماكانتش كيما اليوم





بكري وبكري وبكري عقولة جداتنا





الموضوع موضوعكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهاليوم حبيت نهدر على وحد المصطلح نستعملوه بزاف لي هواااه عالطباشير لي يكسب الالوان يعود شخصية كبيرة في القسم كي تقولو المعلمة سلف لزملائك لانو كنا نكتبو بالابيض.هاذي الطلاسة كانت بالالوان هههه لي يكسبها يحس روحو كسب طيارةالوقت تطور وجيل اليوم راح يقرا فزمن الكورونا لازم يتبعو البروتوكول الصحي والاستاذ يقري فوجين ربي يكون فعونكمنتمناولكم التوفيق