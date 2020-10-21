حَبْ نْعَرَّسْ07

" حَبْ نْعَرَّسْ" 07 :

أعرف عزيزي الشاب أن فترة الخطوبة هي فرصة لتستعرض بثورة الغضب رجولتك، وبالغيرة مدى حبّك لخطيبتك، وببعض الطيش لتعبر عن زهوك وفرحتك .

لكني أهمس في أذنك وأقول: إن الرجل ينظر إلى المرأة من ثلاثة نوافذ: نافدة العفة، فلا تجبرها على الإجابة على أسئلة مُحرجة تتعلق بتفاصيل جسدها، أو حديث يتعلق بما تتوقعه منها بخصوص سلوكها الجنسي الذي لم تختبره بعد. ونافذة الدلال، فلا تضغط عليها ولا تتخذ منها موقفا سلبيا حين تمازحك (كي تزير) ونافذة الحاجة العاطفية فلا تبخل عليها بالتعبير عن حبك بشكل راق ومتحضر.

خلاصة:لقد إخترت الفتاة التي ستكون مستقبلا زوجتك، وأعلم أنها لا تريد منك أن تمارس دور الزوج(الواعر) من الآن، ولا أن تقهرها بالإهمال. بل تتوقع أن تجدك رجلا حين تُزف لك عروسا في أحلى حلة، فَتَحْمِيها، وفي الفراش تَكْفِيها، وفي رِدَاء رَجَاحة عقلك، وسعة صدرك تلفها وتحتويها.

إذا كان علاقتك بخطيبتك شعارها "الطرَافِيكْ والشك والحِيلَة... توقع خرابها بعد أول ليلة