سعد606
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- تقرت ولاية ورقلة
- الجنس
- ذكر
إعادة النظر:
إذا كانت إخفاقاتي متتالية، وعلاقاتي بالآخرين تزداد سوء يوما بعد يوم. إذا تجددت متاعبي بإستمرار ولم يظهر أي تغيير نحو الافضل، كان لا بد من إعادة النظر في سلوكي وقناعاتي أولا، ثم النظر بموضوعية للواقع من حولي، فمن الغباء أن أتعجل ترديد ـ مثل الببغاءـ كلمات: المَكْتُوب، والزّهَرْ، العين و"هُومَا اللّي بِيَا أنا خاطيني"
إذا كانت إخفاقاتي متتالية، وعلاقاتي بالآخرين تزداد سوء يوما بعد يوم. إذا تجددت متاعبي بإستمرار ولم يظهر أي تغيير نحو الافضل، كان لا بد من إعادة النظر في سلوكي وقناعاتي أولا، ثم النظر بموضوعية للواقع من حولي، فمن الغباء أن أتعجل ترديد ـ مثل الببغاءـ كلمات: المَكْتُوب، والزّهَرْ، العين و"هُومَا اللّي بِيَا أنا خاطيني"