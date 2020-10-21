إعادة النظر:

إذا كانت إخفاقاتي متتالية، وعلاقاتي بالآخرين تزداد سوء يوما بعد يوم. إذا تجددت متاعبي بإستمرار ولم يظهر أي تغيير نحو الافضل، كان لا بد من إعادة النظر في سلوكي وقناعاتي أولا، ثم النظر بموضوعية للواقع من حولي، فمن الغباء أن أتعجل ترديد ـ مثل الببغاءـ كلمات: المَكْتُوب، والزّهَرْ، العين و"هُومَا اللّي بِيَا أنا خاطيني"

