إعادة النظر

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
531
النقاط
51
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
إعادة النظر:
إذا كانت إخفاقاتي متتالية، وعلاقاتي بالآخرين تزداد سوء يوما بعد يوم. إذا تجددت متاعبي بإستمرار ولم يظهر أي تغيير نحو الافضل، كان لا بد من إعادة النظر في سلوكي وقناعاتي أولا، ثم النظر بموضوعية للواقع من حولي، فمن الغباء أن أتعجل ترديد ـ مثل الببغاءـ كلمات: المَكْتُوب، والزّهَرْ، العين و"هُومَا اللّي بِيَا أنا خاطيني"
 
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