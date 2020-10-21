جراح انثى*...... \خربشات وفقط \

منى كريم
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 27 سبتمبر 2020
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- محل الإقامة
- في اللامكان
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
اردت الكتابة باللون الاحمر ... لوني المفضل
اردت ان ابدأ به وقد اختم به في يوم من الايام ...
.....
لم اكن انوي فتح مدونة ابدا ...لكن وجدت ان كتاباتي كثيرة فقلت لما لا افتح لها ركنا واسجنها فيه
...
اكره ما اكره ان اكتب المقدمات واكره ما اكره ان اكتب البدايات والافتتاحات وما شابه ذلك
اتوتر كثيرا حين اكتب مقدمة ما ...
لذلك لن اطيل عليكم ...
مجرد ايضاح بسيط ....... لا اعتبر نفسي كاتبة ولا شاعرة
ولا اتفاخر ولا اي شيء من هذا القبيل ... ببساطة كل انسان منا ينهض حس الكتابة عنده لسبب ما وانا مسيقض من قبل ولكن الان اصبح نشيط وجدا ...لذلك تحملوا خربشاتي قليلا
قد لا تكون مبهرة ومنمقة ..ولكن !كتبتها من قلبي وبقلبي واتمنى ان تصل لقلوبكم باختصار كتبتها بحب ...
في حفظ ورعاية الرحمن
اردت الكتابة باللون الاحمر ... لوني المفضل
اردت ان ابدأ به وقد اختم به في يوم من الايام ...
.....
لم اكن انوي فتح مدونة ابدا ...لكن وجدت ان كتاباتي كثيرة فقلت لما لا افتح لها ركنا واسجنها فيه
...
اكره ما اكره ان اكتب المقدمات واكره ما اكره ان اكتب البدايات والافتتاحات وما شابه ذلك
اتوتر كثيرا حين اكتب مقدمة ما ...
لذلك لن اطيل عليكم ...
مجرد ايضاح بسيط ....... لا اعتبر نفسي كاتبة ولا شاعرة
ولا اتفاخر ولا اي شيء من هذا القبيل ... ببساطة كل انسان منا ينهض حس الكتابة عنده لسبب ما وانا مسيقض من قبل ولكن الان اصبح نشيط وجدا ...لذلك تحملوا خربشاتي قليلا
قد لا تكون مبهرة ومنمقة ..ولكن !كتبتها من قلبي وبقلبي واتمنى ان تصل لقلوبكم باختصار كتبتها بحب ...
في حفظ ورعاية الرحمن