*جراح انثى*...... \خربشات وفقط \

م

منى كريم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 سبتمبر 2020
المشاركات
452
النقاط
21
محل الإقامة
في اللامكان
الجنس
أنثى
السلام عليكم
اردت الكتابة باللون الاحمر ... لوني المفضل
اردت ان ابدأ به وقد اختم به في يوم من الايام ...
.....
لم اكن انوي فتح مدونة ابدا ...لكن وجدت ان كتاباتي كثيرة فقلت لما لا افتح لها ركنا واسجنها فيه
...
اكره ما اكره ان اكتب المقدمات واكره ما اكره ان اكتب البدايات والافتتاحات وما شابه ذلك
اتوتر كثيرا حين اكتب مقدمة ما ...
لذلك لن اطيل عليكم ...
مجرد ايضاح بسيط ....... لا اعتبر نفسي كاتبة ولا شاعرة
ولا اتفاخر ولا اي شيء من هذا القبيل ... ببساطة كل انسان منا ينهض حس الكتابة عنده لسبب ما وانا مسيقض من قبل ولكن الان اصبح نشيط وجدا ...لذلك تحملوا خربشاتي قليلا 😅
قد لا تكون مبهرة ومنمقة ..ولكن !كتبتها من قلبي وبقلبي واتمنى ان تصل لقلوبكم باختصار كتبتها بحب ...
في حفظ ورعاية الرحمن
 
م

منى كريم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 سبتمبر 2020
المشاركات
452
النقاط
21
محل الإقامة
في اللامكان
الجنس
أنثى
💔
#ابلغوه يا طيور الليل
..
ابلغوه يا نجوم السماء
.....
اني اشتاقه
بالله عليكم اخبروه
...
باني لا توسل رجوعه .... فقط اني ساختنق ان لم اكتب
 
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