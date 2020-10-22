حامدعبدربه
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 19 أوت 2020
- المشاركات
- 62
- النقاط
- 5
- محل الإقامة
- الامارات العربية المتحدة
- الجنس
- ذكر
حبيبى لاتودعنى ،،، فأنا لاأطيق الوداع ،،،لكن ستبقى ذكريات عشتها ،،، وهى أجمل لحظات عمرى ،،،بعدك من يؤنس وحدتى ،،، بعدك من يكون رفيقى فى غربتى .
لاتودعنى ،،، ولكن قل إنتظرنى ،،، كم كانت لحظة الصبح حلوة ، والأطيار تغرد وتشدو ،،، إنها لحظة لقياينا حيث كنا نرتشق فنجان القهوة،،، معك تكون لها لذة وطعما ،،، وبدونك مرة كالعلقم ،،، لاتودعنى حبيبى ،،، لكن قل إنتظرنى .
لاتودعنى ،،، ولكن قل إنتظرنى ،،، كم كانت لحظة الصبح حلوة ، والأطيار تغرد وتشدو ،،، إنها لحظة لقياينا حيث كنا نرتشق فنجان القهوة،،، معك تكون لها لذة وطعما ،،، وبدونك مرة كالعلقم ،،، لاتودعنى حبيبى ،،، لكن قل إنتظرنى .