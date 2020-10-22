حبيبى لاتودعنى ....

حامدعبدربه

حامدعبدربه

:: عضو منتسِب ::
إنضم
19 أوت 2020
المشاركات
62
النقاط
5
محل الإقامة
الامارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
حبيبى لاتودعنى ،،، فأنا لاأطيق الوداع ،،،لكن ستبقى ذكريات عشتها ،،، وهى أجمل لحظات عمرى ،،،بعدك من يؤنس وحدتى ،،، بعدك من يكون رفيقى فى غربتى .
لاتودعنى ،،، ولكن قل إنتظرنى ،،، كم كانت لحظة الصبح حلوة ، والأطيار تغرد وتشدو ،،، إنها لحظة لقياينا حيث كنا نرتشق فنجان القهوة،،، معك تكون لها لذة وطعما ،،، وبدونك مرة كالعلقم ،،، لاتودعنى حبيبى ،،، لكن قل إنتظرنى .
 
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