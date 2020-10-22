حبيبى لاتودعنى ،،، فأنا لاأطيق الوداع ،،،لكن ستبقى ذكريات عشتها ،،، وهى أجمل لحظات عمرى ،،،بعدك من يؤنس وحدتى ،،، بعدك من يكون رفيقى فى غربتى .

لاتودعنى ،،، ولكن قل إنتظرنى ،،، كم كانت لحظة الصبح حلوة ، والأطيار تغرد وتشدو ،،، إنها لحظة لقياينا حيث كنا نرتشق فنجان القهوة،،، معك تكون لها لذة وطعما ،،، وبدونك مرة كالعلقم ،،، لاتودعنى حبيبى ،،، لكن قل إنتظرنى .