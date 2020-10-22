بلاش

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
535
النقاط
51
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
بلاش:
رغم الفاقة تكلف والده لسنوات عديدة بمصروف دراسته..حتى أكمل تكوينه. يعني شهادة "بلاش"، وبعدما تخرج ظل يأخد مصروفه من "ماماه".. ومهر زوجته كان هدية، وطقوس الزفاف "بلاش". وبعد الزواج تعلل بالبطالة، و رضي بأن تخدم عليه لالاه...
ولعله ينتظر أن يتصدق عليه اولاده بعد موته،..فيفوز بالجنة ..بلاش.
رغم كل هذا عينه صحيحة ينتقد ويتكلم.
مخ الهدرة: انا اعمل انا موجود.
 
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