بلاش:

رغم الفاقة تكلف والده لسنوات عديدة بمصروف دراسته..حتى أكمل تكوينه. يعني شهادة "بلاش"، وبعدما تخرج ظل يأخد مصروفه من "ماماه".. ومهر زوجته كان هدية، وطقوس الزفاف "بلاش". وبعد الزواج تعلل بالبطالة، و رضي بأن تخدم عليه لالاه...

ولعله ينتظر أن يتصدق عليه اولاده بعد موته،..فيفوز بالجنة ..بلاش.

رغم كل هذا عينه صحيحة ينتقد ويتكلم.

مخ الهدرة: انا اعمل انا موجود.