قصتي مع مول البيتزيريا !! 🍕🌮

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كنت مارا في شارع ... لفت إنتباهي .. محل ابن حيي .. دخلت عنده ... كان يبيع الكارنتيكا و طرونشات البيتزا ... ليسربسني إبن حيي ... ادخل ادخل عاونا طاح الغاشي ... فدخلت ... طلبت منه ان يضعني نحكم لاكيس لارجع الصرف ... قلي متعرفش التسعيرات... اذهب عند الكونطوار واعطي الزبائن طلباتهم ... ذهبت ... انعم خو واش خصك ... واحد كارنتيكا ... ايا ديرله واحد وزيده المايوناز بلمجان ... انعم الحاجة شا خصك .. اربع طرونشات ... هاكي لحاجة اعطيني دعوة الخير ... المياوناز بالمجان ايضا ... جاء اخي الصغير نوح ... رأني ... بدأ يصيح

محمد خويا خويا .. انعم نوح واش خصك !!؟ .... ليرد اعطني طرونشة بيتزا ... حكمت ساشي ... وضعت 13طرونشة بيتزا و هممت بتقطيع اربع خبزات الى النصف ووضعت بهم الكرانتيكا ... وكلهم محشوين بالمايوناز وقليل من الهريسة ... اعطاني نوح الفين فراك وضتعها في جيبي وشكرته .... رآاني مول المحل ... قالي راك غالط في الحساب ... رأيته واخبرته هذه المرة ليست الميوناز بالمجان بل كل ما اخذه بلمجان ... واش خو دخلتني للحانوت نخدم قراتوي ول .... سبرستني ... هل تحسبني ببو ... هل ترآني أكل من أذني ...



بصحتك نوح قول للوالدة تدعيلي معاك ...



كانت اخر مرة اعمل بها بذالك المحل ...





تحيآتي



محمد​