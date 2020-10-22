آرا كوبة قهوة في زمان الكورونا !؟ موضة قد ولت ☕

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كنت جالسا مع قوبلي قهوة بالقرب من منزلنا

والقوبلي تالمو واحد مشرب منه أصبحت أراه بمثابته صديقي الوفي الحقيقي ... لبثت قليلا حتى جا

واحد دوك قالي أرا كوبة قهوة، تالمون داير في بالي حبسوها العفسة هاذي عمبالي راه يڨصر، حبست رما يدو للڨوبلي قالي هي علابالي كورونا بصح..

بصح واش؟ وين رايح بيها ! القوبلي وتنشع !! المهم ديماريت خليتو يشرح للڨوبلي، كان بقا فيه شوية كوبة و بزاف سكر، ديجا راني نسعل، تسما خليتلك فيه شوية كورونا . بصحتك حبي



يخي بنادم يخي ...





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