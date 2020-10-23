افرحن وانبسطو يا بناات

ايها الر جال المتزوجون او الخاطبون .. لازم تعمل هذه الاشياء وسوف تضمن بان تحبك شريكة حيا تك اكثر من روحها .. فقط حقق لها هذه الامور .. فعليك ان تكون :



عليك ان تكون :-



1- صديق



2- رفيق



3- عاشق



4- أخ



5- أب



6- سيد



7- طباخ



8- كهربائي



9- نجار



10- سباك



11- طبيب



12- مصمم ازياء



13- متخصص في علم النفس



14- مستمع جيد



15- نظيف دائما



19- عطوف



20- نشيط وقوي



21- دافء



22- لطيف



23- ذكي



24- مرح



25- مبتكر



26- شديد



27- يفهم



28- متحمل



29- طموح



30- بارع



31- شجاع



32- صادق



33- يعتمد عليه



34- انفعالي



35- تعطي المجاملات الرقيقه بأنتظام



36- ان تكون امين



37- ان تكون غني



38- لا تجهدها او تتعبها



39- لا تنظر الى فتيات غيرها



40- تعطيها الكثير من الاهتمام والقليل لنفسك



41- تعطيها الكثير من الوقت



42- تعطيها الخط الاخضر لذهاب بدون ان تسئلها الى اين هي ذاهبة



43- لا تنساها ابدا



44- تتذكر دوما يوم ميلادها



45- تكون مستعد للأحتفال معها



وبذلك سوف تكون اسعد زوج في الدنيااااااااااا





انبسطو يااااااااااااااااااااااابنات