افرحن وانبسطو يا بناات

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
6,699
النقاط
1,106
الجنس
ذكر
ايها الر جال المتزوجون او الخاطبون .. لازم تعمل هذه الاشياء وسوف تضمن بان تحبك شريكة حيا تك اكثر من روحها .. فقط حقق لها هذه الامور .. فعليك ان تكون :

عليك ان تكون :-

1- صديق

2- رفيق

3- عاشق

4- أخ

5- أب

6- سيد

7- طباخ

8- كهربائي

9- نجار

10- سباك

11- طبيب

12- مصمم ازياء

13- متخصص في علم النفس

14- مستمع جيد

15- نظيف دائما

19- عطوف

20- نشيط وقوي

21- دافء

22- لطيف

23- ذكي

24- مرح

25- مبتكر

26- شديد

27- يفهم

28- متحمل

29- طموح

30- بارع

31- شجاع

32- صادق

33- يعتمد عليه

34- انفعالي

35- تعطي المجاملات الرقيقه بأنتظام

36- ان تكون امين

37- ان تكون غني

38- لا تجهدها او تتعبها

39- لا تنظر الى فتيات غيرها

40- تعطيها الكثير من الاهتمام والقليل لنفسك

41- تعطيها الكثير من الوقت

42- تعطيها الخط الاخضر لذهاب بدون ان تسئلها الى اين هي ذاهبة

43- لا تنساها ابدا

44- تتذكر دوما يوم ميلادها

45- تكون مستعد للأحتفال معها

وبذلك سوف تكون اسعد زوج في الدنيااااااااااا


انبسطو يااااااااااااااااااااااابنات
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
11,374
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
النساء شقائق الرجال
يجب على الرجل مساعدة في كل شيء مهما كان لزوجته
لنجاح العلاقه الزوجيه ان لا يكون فضا عليظا عليها و يكون لها نعم الزوج و العكس كذلك
بورك فيك على الموضوع القيم والمميز اخي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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