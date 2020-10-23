ما هي الثقافة البائسة 🙄🙃

منى كريم
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 27 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 514
- النقاط
- 31
- محل الإقامة
- في اللامكان
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم اخوتي
زارني ازوره
لم يزرني لن احطم كرامتي واذهب اليه
احسن لي عشرات المرات لم يزرني في حفل اقمته بسبب مرضه قطعته وهو من رحمي
هاتفني اهاتفه لم يهاتفني زعم ميت عليه ؟؟؟؟؟؟
....
لماذا يجب ان نعامل الناس مثلما يعاملونا
ان احسن الي احسن اليه ان اساء الي ارد له الصاع صاعين
لماذا لا نقول ان احسن الي احسن اليه وان اساء الي احسن اليه
....
.....
الثقافة البائسة ما هي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رأيكم يهمني في حفظ الرحمن
زارني ازوره
لم يزرني لن احطم كرامتي واذهب اليه
احسن لي عشرات المرات لم يزرني في حفل اقمته بسبب مرضه قطعته وهو من رحمي
هاتفني اهاتفه لم يهاتفني زعم ميت عليه ؟؟؟؟؟؟
....
لماذا يجب ان نعامل الناس مثلما يعاملونا
ان احسن الي احسن اليه ان اساء الي ارد له الصاع صاعين
لماذا لا نقول ان احسن الي احسن اليه وان اساء الي احسن اليه
....
.....
الثقافة البائسة ما هي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رأيكم يهمني في حفظ الرحمن