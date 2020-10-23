ما هي الثقافة البائسة 🙄🙃

م

منى كريم

:: عضو مُتميز ::
إنضم
27 سبتمبر 2020
المشاركات
514
النقاط
31
محل الإقامة
في اللامكان
الجنس
أنثى
السلام عليكم اخوتي
زارني ازوره
لم يزرني لن احطم كرامتي واذهب اليه
احسن لي عشرات المرات لم يزرني في حفل اقمته بسبب مرضه قطعته وهو من رحمي
هاتفني اهاتفه لم يهاتفني زعم ميت عليه ؟؟؟؟؟؟
....
لماذا يجب ان نعامل الناس مثلما يعاملونا
ان احسن الي احسن اليه ان اساء الي ارد له الصاع صاعين
لماذا لا نقول ان احسن الي احسن اليه وان اساء الي احسن اليه
....
.....
الثقافة البائسة ما هي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

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الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
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الجزائر الحبيبة
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ذكر
اهلا منى
ايام زمان حينما تحسن لمن أساء إليك و تعاملهبالحسنى
سيكون هذا سببا كافيا ليجعله يندم على ما بدر منه
و تعود العلاقة بين الجميع الى احسن ما يكون

لكن الان ان تعمل هكذا سيظن انك بلا شخصية
و بدون كرامة و سيزيدون في اغلاطهم معاك بل يتمادون

لأن الضمائر ماتت و الله المستعااان

و الله يلزمها صبر و مصابرة و سعة صدر و رحابة خاطر
 
randa.hac

randa.hac

:: عضو مُشارك ::
إنضم
21 جويلية 2020
المشاركات
114
النقاط
9
العمر
20
محل الإقامة
constantine
الجنس
أنثى
قال منى كريم:
السلام عليكم اخوتي
زارني ازوره
لم يزرني لن احطم كرامتي واذهب اليه
احسن لي عشرات المرات لم يزرني في حفل اقمته بسبب مرضه قطعته وهو من رحمي
هاتفني اهاتفه لم يهاتفني زعم ميت عليه ؟؟؟؟؟؟
....
لماذا يجب ان نعامل الناس مثلما يعاملونا
ان احسن الي احسن اليه ان اساء الي ارد له الصاع صاعين
لماذا لا نقول ان احسن الي احسن اليه وان اساء الي احسن اليه
....
.....
الثقافة البائسة ما هي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

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وعليكم السلاام يا جميلة
موضوع رااائع موجود وكل الناس او لنقل معظمهم يتعاملون بمثل هذه الثقافة
والأصح عامل الناس كما تُحب أن تُعامل هذا مفتاح القلوب والعيشة الهنيئة الراضية والبال المرتاح. فطيب القلب من يتعامل بأخلاقه لا بأخلاق الناس .ان عاملتهم بأخلاقهم اصبحت نسخة طبق الأصل عنهم
واضافة على ذلك هاد الثقافة لا تجلب سوى تعب للعقل وللقلب. تُمضي كل حياتك تحسب وتحلل تصرفات الناس تقضي على عفويتك مقابل رد الاساءة وذلك مرهق أكثر من القيام بالاساءة في حد ذاتها. انا شخصيا هذه طريقة معاملتي. من احبه اعامله كما احب ان يعاملني به بغض النظر عن كل شيء ومن اكرهه لا اتعامل معه اطلاقا وان أُجبرت على ذلك فسيكون بكل ادب لأثبت حسن اخلاقي وتربيتي *هذه الفكرة اكتسبتها من قراءة الروايات* والله اعلم
 
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