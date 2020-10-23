ما هي الثقافة البائسة 🙄🙃

قال منى كريم:

زارني ازوره

لم يزرني لن احطم كرامتي واذهب اليه

احسن لي عشرات المرات لم يزرني في حفل اقمته بسبب مرضه قطعته وهو من رحمي

هاتفني اهاتفه لم يهاتفني زعم ميت عليه ؟؟؟؟؟؟

....

لماذا يجب ان نعامل الناس مثلما يعاملونا

ان احسن الي احسن اليه ان اساء الي ارد له الصاع صاعين

لماذا لا نقول ان احسن الي احسن اليه وان اساء الي احسن اليه

....

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الثقافة البائسة ما هي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



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رأيكم يهمني في حفظ الرحمن السلام عليكم اخوتيزارني ازورهلم يزرني لن احطم كرامتي واذهب اليهاحسن لي عشرات المرات لم يزرني في حفل اقمته بسبب مرضه قطعته وهو من رحميهاتفني اهاتفه لم يهاتفني زعم ميت عليه ؟؟؟؟؟؟....لماذا يجب ان نعامل الناس مثلما يعاملوناان احسن الي احسن اليه ان اساء الي ارد له الصاع صاعينلماذا لا نقول ان احسن الي احسن اليه وان اساء الي احسن اليه.........الثقافة البائسة ما هي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟رأيكم يهمني في حفظ الرحمن إضغط للتوسيع...

وعليكم السلاام يا جميلةموضوع رااائع موجود وكل الناس او لنقل معظمهم يتعاملون بمثل هذه الثقافةوالأصح عامل الناس كما تُحب أن تُعامل هذا مفتاح القلوب والعيشة الهنيئة الراضية والبال المرتاح. فطيب القلب من يتعامل بأخلاقه لا بأخلاق الناس .ان عاملتهم بأخلاقهم اصبحت نسخة طبق الأصل عنهمواضافة على ذلك هاد الثقافة لا تجلب سوى تعب للعقل وللقلب. تُمضي كل حياتك تحسب وتحلل تصرفات الناس تقضي على عفويتك مقابل رد الاساءة وذلك مرهق أكثر من القيام بالاساءة في حد ذاتها. انا شخصيا هذه طريقة معاملتي. من احبه اعامله كما احب ان يعاملني به بغض النظر عن كل شيء ومن اكرهه لا اتعامل معه اطلاقا وان أُجبرت على ذلك فسيكون بكل ادب لأثبت حسن اخلاقي وتربيتي *هذه الفكرة اكتسبتها من قراءة الروايات* والله اعلم