أساطير.. أسكنو لغة الضاد في قلوبنا !!

السلام عليكم اخواني اخواتي

كيف حالكم

إن شاء الله الجميع بخير

أردت أن أشارككم @@ في هاته الالتفاتة البسيطة الطيبة المباركة إن شاء الله

أساطير .. ساهمو بقوة في إسكان لغة الضاد في قلوبنا ! أساطير .. ساهمو بقوة في إسكان لغة الضاد في قلوبنا !

فـ كل التحية والتقدير لهم جميعاََ.. وجعل الله كل حرف نطقو به في ميزان حسناتهم

آمين