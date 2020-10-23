أساطير.. أسكنو لغة الضاد في قلوبنا !!

Golden Man

Golden Man

:: عضو مُتميز ::
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
1,190
النقاط
571
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
السلام عليكم اخواني اخواتي

💌💌💌💌💌💌💌
كيف حالكم :giggle::coffee:😁😍
إن شاء الله الجميع بخير
أردت أن أشارككم @@ في هاته الالتفاتة البسيطة الطيبة المباركة إن شاء الله

💕💕💕أساطير .. ساهمو بقوة في إسكان لغة الضاد في قلوبنا ! 💕💕💕

فـ كل التحية والتقدير لهم جميعاََ.. وجعل الله كل حرف نطقو به في ميزان حسناتهم
آمين

فما قولكم في جمال _لغة الضاد_على لسان هؤلاء الأساتدة_ أيها الأحبة ؟💕💕:giggle::coffee:😁😍


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