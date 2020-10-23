أساطير.. أسكنو لغة الضاد في قلوبنا !!

Golden Man
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 13 جانفي 2008
- المشاركات
- 1,190
- النقاط
- 571
- محل الإقامة
- أرض الله الواسعة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم اخواني اخواتي
كيف حالكم
إن شاء الله الجميع بخير
أردت أن أشارككم @@ في هاته الالتفاتة البسيطة الطيبة المباركة إن شاء الله
أساطير .. ساهمو بقوة في إسكان لغة الضاد في قلوبنا !
فـ كل التحية والتقدير لهم جميعاََ.. وجعل الله كل حرف نطقو به في ميزان حسناتهم
آمين
فما قولكم في جمال _لغة الضاد_على لسان هؤلاء الأساتدة_ أيها الأحبة ؟
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@خيرة جانت @علي.عين صالح @الورد الأحمر @Ali mekebret @عيون الارض @عبد لله @رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛
@بشرى سارة 2018 @lftchix @moradben @sami bellhoucin
كيف حالكم
إن شاء الله الجميع بخير
أردت أن أشارككم @@ في هاته الالتفاتة البسيطة الطيبة المباركة إن شاء الله
أساطير .. ساهمو بقوة في إسكان لغة الضاد في قلوبنا !
فـ كل التحية والتقدير لهم جميعاََ.. وجعل الله كل حرف نطقو به في ميزان حسناتهم
آمين
فما قولكم في جمال _لغة الضاد_على لسان هؤلاء الأساتدة_ أيها الأحبة ؟
@sami44 @سكون الفجر @Soumia hadj mohammed @البشير البشير @Adam dz @kacimo samy @السلطانة @4algeria.com @الامين محمد
@ام أمينة @اميرة الالم @ماغيكاي تشان @الحلم الوردي @نجمة الأرض @sanaya @منال براهمي @Ma$Ter @محمد مسيلي @لؤلؤة قسنطينة
@zagane zagane @عبدالرؤوف @Hakan @حلم كبير @حاتم07 @Yasmina zahra @Fethi.dz @soso ana @يوسےفے @nebbati @همس الوُرود
@abdo blanco's @Skor m@k @فتى من الغد @زهور الأمل @Chicobustan @فريد أبوفيصل @faith8 @quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf @جليلوس
@اميرة المدائن @hani654 @ملكة زوجي @الوهم @صدى الصورة. @بين الحقيقة و السراب @❤️كلي أمل❤️ @الفتاة الاميرة @chaoui boy @علي 111
@أشرقت نفسي @afnene @صمت النبض @Autumn leaves @الصراحة راحة @HAMZA USMA @ناصر dz @الملك الظليل @Malika Tlm @*amani*
@طموحة @البحر الهادي @rafid2 @جميلة أنا @خووخه @الروسي @dahman kz @سيزانو sizano @♥حلم القمر♥ @آڸعيۉن آڸسۉد
@ليليا مرام @طيور السلام @ONjINE @Abodi84 @أم منيــــــر @نبض الحياة @♫الباحثة عن الحظ♫ @crazy of mydz @ضآحكة مستبشرة @Salah eddin
@ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @مطبخ الأحلام @mohammed tlm @ام@الاء @اردن حب جزائر @"viola" @نعمات @Lovely ღ smile @آمِيْرَتُه @AmiR@RoRo
@فاعل الخير @زاد الرحيل @KimoB @BARCA232 @جمال عبدلي
@كوثر سلمى @سعد606 @ديكتاتــــــور @القابلة إحسان @زهور الشوق @prince of love @زخة مطر @ذكريات @Ra Off @naouri65 @esraa 3hand
@Ahmec1997h @عماد خطاب @faresdja55 @xavihichem2424 @كلاسيكيّة . @Djamel.Dz @إلياس @يزيد 05 @chirine zina @saho souhila
@السوفي حمة @allouham8 @*أوراق أمل * @الطيب الجزائري84 @كاجومي هيغوراشي @abdou-books @أشــواق 19 @الہٰوردة الہٰسہٰوداء
@عاشقة الأحلام @Asseli Queen @rochdi2016 @SAMI-RAMI @algstar @جيهان جوجو @Lolwafun @halima2 @غُرُوبّّّ @rycer @بقايا إنسان
@خيرة جانت @علي.عين صالح @الورد الأحمر @Ali mekebret @عيون الارض @عبد لله @رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛
@بشرى سارة 2018 @lftchix @moradben @sami bellhoucin