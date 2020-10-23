من عجائب الطبيعة ظاهرة سقوط الأسماك من السماء في الهندوراس

ظاهرة مطر السمك أو Lluvia de Peces هي ظاهرة طبيعية حيرت العلماء بحيث لم يجدوا لها تفسيرا علميا حتى الان، تحدث سنويا منذ أكثر من قرن في جمهورية الهندوراس في أمريكا الوسطى و تحديدا في مدينة Depatmento de Yoro. وقت حدوث الظاهرة بين شهري مايو و يوليو و في بعض الأحيان تحدث مرتين في السنة و تبدأ مع ظهور غيمة سوداء في السماء يتبعها برق و رعد و رياح قوية و مطر غزير لمدة ساعتين أو أكثر، و بعد انتهاء هذه العاصفة تصبح الأرض مفروشة بالاسماك التي يأخذها الأهالي معهم الى البيت لطبخها و أكلها. ​

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