رست روحي بـ أرضكم ..~

انديرا
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 22 أكتوبر 2020
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 0
- العمر
- 21
- محل الإقامة
- العراق
- الجنس
- أنثى
السلآم ع’ـــليكم وَرحمة الله وبركآته..
أسعَد الله صَباحكُم .. مسّاؤكُم بـِ كُل خير
أبحَثُ لنَفسَي عَنْ مَقْعَد بَينكم أجَدهُ وَ أقَتربْ مَنْه..!
أنْظَر حَوليْ فـ / أجْدكَم..! وَ أبَتسْم..
لنْ أطَيلْ عَليْكَم ..فَلقَد طَابْ ليْ [ المَقامْ ] هُنْا..!
أسَتأذنكَمْ بَالبقَاء
أسَتنْشقُ أريَجْ الكَلمْاتْ [ مَنْكَم ]
وَأرسَمُ مَنْ جَمالْ الحٌروفَ أبْتسَاماتْ
تحياتي والياسمينْ
أسعَد الله صَباحكُم .. مسّاؤكُم بـِ كُل خير
أبحَثُ لنَفسَي عَنْ مَقْعَد بَينكم أجَدهُ وَ أقَتربْ مَنْه..!
أنْظَر حَوليْ فـ / أجْدكَم..! وَ أبَتسْم..
لنْ أطَيلْ عَليْكَم ..فَلقَد طَابْ ليْ [ المَقامْ ] هُنْا..!
أسَتأذنكَمْ بَالبقَاء
أسَتنْشقُ أريَجْ الكَلمْاتْ [ مَنْكَم ]
وَأرسَمُ مَنْ جَمالْ الحٌروفَ أبْتسَاماتْ
تحياتي والياسمينْ