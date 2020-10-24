رست روحي بـ أرضكم ..~

ا

انديرا

:: عضو منتسِب ::
إنضم
22 أكتوبر 2020
المشاركات
1
النقاط
0
العمر
21
محل الإقامة
العراق
الجنس
أنثى
السلآم ع’ـــليكم وَرحمة الله وبركآته..


أسعَد الله صَباحكُم .. مسّاؤكُم بـِ كُل خير

أبحَثُ لنَفسَي عَنْ مَقْعَد بَينكم أجَدهُ وَ أقَتربْ مَنْه..!

أنْظَر حَوليْ فـ / أجْدكَم..! وَ أبَتسْم..

لنْ أطَيلْ عَليْكَم ..فَلقَد طَابْ ليْ [ المَقامْ ] هُنْا..!

أسَتأذنكَمْ بَالبقَاء

أسَتنْشقُ أريَجْ الكَلمْاتْ [ مَنْكَم ]

وَأرسَمُ مَنْ جَمالْ الحٌروفَ أبْتسَاماتْ


تحياتي والياسمينْ
 
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