رست روحي بـ أرضكم ..~

السلآم ع’ـــليكم وَرحمة الله وبركآته..





أسعَد الله صَباحكُم .. مسّاؤكُم بـِ كُل خير



أبحَثُ لنَفسَي عَنْ مَقْعَد بَينكم أجَدهُ وَ أقَتربْ مَنْه..!



أنْظَر حَوليْ فـ / أجْدكَم..! وَ أبَتسْم..



لنْ أطَيلْ عَليْكَم ..فَلقَد طَابْ ليْ [ المَقامْ ] هُنْا..!



أسَتأذنكَمْ بَالبقَاء



أسَتنْشقُ أريَجْ الكَلمْاتْ [ مَنْكَم ]



وَأرسَمُ مَنْ جَمالْ الحٌروفَ أبْتسَاماتْ





تحياتي والياسمينْ