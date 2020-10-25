تطوير الصمت

حقيبتي الجائعة

كانت على عجل

للجنون

للضياع

للبعاد عن نسائم ٍ بعيدة الخطى

كانت السماء دافئة

تشوبها النُّذُرْ

تسَّاقَط من عيونها الشريرة

نتانة الذئاب

والدخان مرعباً

يسيل من فم الصغار

معربداً يهدد الدجى

والساسة العظام

يُنَجِّمون

يضحكون

يضربون في الرمال

يطحنون في شوارد المقل

أي عار !!!

يا لطيشنا عن المسار

حين تُلطم النساء في بطونهن

ألف آآآآآآه

حين يُكسر الرجال

يُسحق الشباب في مشاوي البحار

يبحثون عن مقابر ٍ في بطن حوت

عن قُبْلَة ٍ مَوَات

أين نحن؟!

ساكنو الصموت

حين تهرب الطيور في المنام

تمزق العهود

تلعن اللزوجة والحموضة

في نيوب ساسة الصدى

ردائنا القديم

عاد خرقةً بلا أمل

عاد للفطام

أسفي عليك يا وطن

فكأسُكَ الأخيرة

منتهى الردى

منتهى الحرام