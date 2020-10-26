مستعجل ! نصيحة جد جد مهمة للرجال ... قد اعذر من أنذر !! للرجاال 😬

Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُتميز ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
شكوبينهاقن"
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني اعضاء اللمة

ديما ما نحب نقدم نصائح للناس وللجنسين كسواء

لكن هذا المرة حبيت نوه لحاجة ومن الاخطاء الشآئعة لآدم لان قليه نية وصافي وميدرش حساب للقدام لذالك ندخل في صلب النصيحة

الف مرة نوصيكم قلنا ضهرك للحيط وجهك مقابل الباب اللهم ثبته عند السؤال 🙃🙃
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الله يسلكك على خير أخي .. كنت نية بزاف وقلبك بيض متستالش الكومة ..🤣


تحيآتي

محمد​
 
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