مستعجل ! نصيحة جد جد مهمة للرجال ... قد اعذر من أنذر !! للرجاال 😬

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهاخواني اعضاء اللمةديما ما نحب نقدم نصائح للناس وللجنسين كسواءلكن هذا المرة حبيت نوه لحاجة ومن الاخطاء الشآئعة لآدم لان قليه نية وصافي وميدرش حساب للقدام لذالك ندخل في صلب النصيحةالف مرة نوصيكم قلنا ضهرك للحيط وجهك مقابل الباب اللهم ثبته عند السؤالالله يسلكك على خير أخي .. كنت نية بزاف وقلبك بيض متستالش الكومة ..تحيآتيمحمد​