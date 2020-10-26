انقذوووني ..... مش عاجبها الحال ....طولها 2متر 😵😵😵 دوختني

منى كريم
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 27 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 567
- النقاط
- 31
- محل الإقامة
- منقولش 😏😏
- الجنس
- أنثى
سلااامو عليكو
ان شاء الله تكونو بخير وعلى خير
كنت ندور كي عادتي في المواقع لأتوقف عند قصة جذبت انتباهي
فتاة تقول طولي يقترب من 2 متر
"الواحد طولو ملحقش 1.60هههه منصفاش لكتفها ههههه"
المهم تقول الفتاة
احسد القصيرات كثيرا
"تف تف ومن شر حاسد اذا حسد "
...
لانهن يرتدين الكعب بكل اريحية
"ههه مسكينة مدوخة مديروش عليها "
..
عندما انظر اليهن وانا امشي في الشارع احس حقا انهن فتيات
"زغردي يا قصيرة زغردي ههههه"
...
اكره كوني طويلة كالرجال
"هنا عرفت انو الانسان مهما عطالوا ربي مش حيقتنع
وشكون قالك الرجال الكل طوال ؟؟؟؟ "
...
الطويل يقول كون جيت قصير والقصير يقول كوغير كنت طويل
...
ههههه قصيرة وافتخر خخخخخ
...
يعني والله حيرتني هذي الفتاة زعم وين راه الاشكال كي متلبسش الكعب
انا قصيرة نلبس لباسكات ونجري ....
..
وين راه الاشكال كيعشا طولها قريب من 2 مترات
...
الصراحة دوختني قصتها اول مرة اجد فتاة تشتكي لانها طويلة مرو عليا الاشكال والانواع لكن انها طويلة مش عاجبها الحال دوختني
..
آرائكم تهمني
في حفظ ورعاية الرحمن
ان شاء الله تكونو بخير وعلى خير
كنت ندور كي عادتي في المواقع لأتوقف عند قصة جذبت انتباهي
فتاة تقول طولي يقترب من 2 متر
"الواحد طولو ملحقش 1.60هههه منصفاش لكتفها ههههه"
المهم تقول الفتاة
احسد القصيرات كثيرا
"تف تف ومن شر حاسد اذا حسد "
...
لانهن يرتدين الكعب بكل اريحية
"ههه مسكينة مدوخة مديروش عليها "
..
عندما انظر اليهن وانا امشي في الشارع احس حقا انهن فتيات
"زغردي يا قصيرة زغردي ههههه"
...
اكره كوني طويلة كالرجال
"هنا عرفت انو الانسان مهما عطالوا ربي مش حيقتنع
وشكون قالك الرجال الكل طوال ؟؟؟؟ "
...
الطويل يقول كون جيت قصير والقصير يقول كوغير كنت طويل
...
ههههه قصيرة وافتخر خخخخخ
...
يعني والله حيرتني هذي الفتاة زعم وين راه الاشكال كي متلبسش الكعب
انا قصيرة نلبس لباسكات ونجري ....
..
وين راه الاشكال كيعشا طولها قريب من 2 مترات
...
الصراحة دوختني قصتها اول مرة اجد فتاة تشتكي لانها طويلة مرو عليا الاشكال والانواع لكن انها طويلة مش عاجبها الحال دوختني
..
آرائكم تهمني
في حفظ ورعاية الرحمن