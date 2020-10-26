انقذوووني ..... مش عاجبها الحال ....طولها 2متر 😵😵😵 دوختني

منى كريم

منى كريم

:: عضو مُتميز ::
إنضم
27 سبتمبر 2020
المشاركات
567
النقاط
31
محل الإقامة
منقولش 😏😏
الجنس
أنثى
سلااامو عليكو
ان شاء الله تكونو بخير وعلى خير
كنت ندور كي عادتي في المواقع لأتوقف عند قصة جذبت انتباهي
فتاة تقول طولي يقترب من 2 متر 🙄
"الواحد طولو ملحقش 1.60😓هههه منصفاش لكتفها ههههه"
المهم تقول الفتاة
احسد القصيرات كثيرا
"تف تف ومن شر حاسد اذا حسد 🤓😒"
...
لانهن يرتدين الكعب بكل اريحية
"ههه مسكينة مدوخة مديروش عليها "
..
عندما انظر اليهن وانا امشي في الشارع احس حقا انهن فتيات
"زغردي يا قصيرة زغردي ههههه"
...
اكره كوني طويلة كالرجال
"هنا عرفت انو الانسان مهما عطالوا ربي مش حيقتنع
وشكون قالك الرجال الكل طوال ؟؟؟؟ "
...
الطويل يقول كون جيت قصير والقصير يقول كوغير كنت طويل
...
ههههه قصيرة وافتخر خخخخخ
...
يعني والله حيرتني هذي الفتاة زعم وين راه الاشكال كي متلبسش الكعب
انا قصيرة نلبس لباسكات ونجري .... 🙄🙄
..
وين راه الاشكال كيعشا طولها قريب من 2 مترات
...
الصراحة دوختني قصتها اول مرة اجد فتاة تشتكي لانها طويلة مرو عليا الاشكال والانواع لكن انها طويلة مش عاجبها الحال دوختني 🤐🤐
..
آرائكم تهمني
في حفظ ورعاية الرحمن
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top