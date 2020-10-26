انقذوووني ..... مش عاجبها الحال ....طولها 2متر 😵😵😵 دوختني

سلااامو عليكوان شاء الله تكونو بخير وعلى خيركنت ندور كي عادتي في المواقع لأتوقف عند قصة جذبت انتباهيفتاة تقول طولي يقترب من 2 متر"الواحد طولو ملحقش 1.60هههه منصفاش لكتفها ههههه"المهم تقول الفتاةاحسد القصيرات كثيرا"تف تف ومن شر حاسد اذا حسد...لانهن يرتدين الكعب بكل اريحية"ههه مسكينة مدوخة مديروش عليها "..عندما انظر اليهن وانا امشي في الشارع احس حقا انهن فتيات"زغردي يا قصيرة زغردي ههههه"...اكره كوني طويلة كالرجال"هنا عرفت انو الانسان مهما عطالوا ربي مش حيقتنعوشكون قالك الرجال الكل طوال ؟؟؟؟ "...الطويل يقول كون جيت قصير والقصير يقول كوغير كنت طويل...ههههه قصيرة وافتخر خخخخخ...يعني والله حيرتني هذي الفتاة زعم وين راه الاشكال كي متلبسش الكعبانا قصيرة نلبس لباسكات ونجري ......وين راه الاشكال كيعشا طولها قريب من 2 مترات...الصراحة دوختني قصتها اول مرة اجد فتاة تشتكي لانها طويلة مرو عليا الاشكال والانواع لكن انها طويلة مش عاجبها الحال دوختني..آرائكم تهمنيفي حفظ ورعاية الرحمن