باباك ويماك نرفدهم ونحطهم فوق رآسي ...كلمات انثى صادقة 🧡

Andy_Delort
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 26 جويلية 2019
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- 1,155
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- 26
- محل الإقامة
- شكوبينهاقن"
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كثيرا ما نرى ونسمع عن نوع من الفتيات ... التي تدعين الشطارة ولحذاقة والقفازة بكل انواعها ...
فبمجرد انك تحكي معاها تقولك بلي نرفدلك يماك وباباك ونديرهم فوق راسي والكثير من العابرات الاخرى التي رايحة في الهم والزف !
من اغلب عبآرات الشآئعة في عذا المومو هيا ..
باباك ويماك نرفدهم فوق راسي .
اكرام 18سنة فراشها مترفدوش
تحياتي
Andy_Delort
كثيرا ما نرى ونسمع عن نوع من الفتيات ... التي تدعين الشطارة ولحذاقة والقفازة بكل انواعها ...
فبمجرد انك تحكي معاها تقولك بلي نرفدلك يماك وباباك ونديرهم فوق راسي والكثير من العابرات الاخرى التي رايحة في الهم والزف !
من اغلب عبآرات الشآئعة في عذا المومو هيا ..
باباك ويماك نرفدهم فوق راسي .
اكرام 18سنة فراشها مترفدوش
تحياتي
Andy_Delort