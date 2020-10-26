باباك ويماك نرفدهم ونحطهم فوق رآسي ...كلمات انثى صادقة 🧡

Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُتميز ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
1,155
النقاط
571
العمر
26
محل الإقامة
شكوبينهاقن"
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


كثيرا ما نرى ونسمع عن نوع من الفتيات ... التي تدعين الشطارة ولحذاقة والقفازة بكل انواعها ...

فبمجرد انك تحكي معاها تقولك بلي نرفدلك يماك وباباك ونديرهم فوق راسي والكثير من العابرات الاخرى التي رايحة في الهم والزف !

من اغلب عبآرات الشآئعة في عذا المومو هيا ..


باباك ويماك نرفدهم فوق راسي .

اكرام 18سنة فراشها مترفدوش🙂


تحياتي
Andy_Delort
 
منى كريم

منى كريم

:: عضو مُتميز ::
إنضم
27 سبتمبر 2020
المشاركات
579
النقاط
31
محل الإقامة
منقولش 😏😏
الجنس
أنثى
البنات اكل!!!!!!
كاين وكاين
كاين لي وقت الصح وباه تبان وكاين لي مهما في والوا
باباك ويماك كيما تحب اكرام هذي تعامل زوجة خوها امها وبيها تعامل هي عجوزها وشيخها
لاه نخلي فراشي لامي تهزو هي جابتني باه نعاونها ولا نزيد عليها

واصلا اصلا الدنيا دوارة كيما تعاملي عجوزك وشيخك تعاملك عروسك في المستقبل
سلام
 
آخر تعديل:
Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُتميز ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
1,155
النقاط
571
العمر
26
محل الإقامة
شكوبينهاقن"
الجنس
ذكر
قال الامين محمد:
ههههههه
خويا محمد انا راح ابقى متفرج على الحرب التي ستكون هنا هههههه
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/

نحتاج الدعم تاعك خويا ... الانسان لي يقولك الحق ولو كان مرا ينتظر كل العواقب ... خلقنا من رحم المعانات ... يجب ان ننتظر كل شيء ...


هههههه


(ارواح صديقي لا تتركني وحيدا اصارع الموت) 😏
 
Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُتميز ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
1,155
النقاط
571
العمر
26
محل الإقامة
شكوبينهاقن"
الجنس
ذكر
قال منى كريم:
البنات اكل!!!!!!
كاين وكاين
كاين لي وقت الصح وباه تبان وكاين لي مهما في والوا
باباك ويماك كيما تحب اكرام هذي تعامل زوجة خوها امها وبيها تعامل هي عجوزها وشيخها
لاه نخلي فراشي لامي تهزو هي جابتني باه نعاونها ولا نزيد عليها

واصلا اصلا الدنيا دوارة كيما تعاملي عجوزك وشيخك تعاملك عروسك في المستقبل
سلام
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/

شكر لمرورك إبنتي ... متنسايش تشربي حليبك قبل لا ترقدي
 
محب Google

محب Google

:: عضو منتسِب ::
إنضم
4 سبتمبر 2019
المشاركات
89
النقاط
9
العمر
90
محل الإقامة
قريب من المريخ
الجنس
ذكر
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
أول من راح يبدأ الحرب ههههههههههه 😂😂
ذاك نوع من الفتيات يبدأ مقدمة لهدف الزواج
وبعدها تكون مجرد أوهام
وللأسف الكثير من اشباه الرجال يصبح خاتم في صبعها وينكر خير والديه وينساه
والمشكل يبدأ من الأمهات تحب بنتها تحكم في زوجها وابنها يحكم في زوجتوا وهذي لدوخك 🥴🥴🥴
وهذا نوع من الفتيات ينسى أن الأولاد باه يطيعوها ويخرج صالحين لازم زوجها يطيع اهلوا يعني لازم هي تساعدوا
ما ننكرش ان هناك امهات يغاروا على ابنائهم
من زوجة وتصبح تقريب عدوة لأنها نافستها في حب ابنها لكن لازم الحكمة مع هذي الفئة
وبدن ما يعصوها لأن الأم ثم الأم ثم الأم ثم الأبباه حياتهم وحياة ولادهم تكون سعيدة دنيا وأخرة
تسلم أخي على الموضوع المهم
تحياتي من محبكم محب قوقل
 
منى كريم

منى كريم

:: عضو مُتميز ::
إنضم
27 سبتمبر 2020
المشاركات
579
النقاط
31
محل الإقامة
منقولش 😏😏
الجنس
أنثى
كنت ناكل خخخ حطيت المغرفة من فمي وجيت
والله الواحد ميكذب قبل اربع سنين او ثلاثة
كنت نروح نقرى ونخلي فراشي لامي مع العلم انها تقعد وحدها اكل نتفرقو عليها تقعد وحدها ومين نروح تقولي لبنى فراشك نقولها ياك فراش برك وكنت مزروبة ومنتش بكري
الان وانا نتفكر هذو الايام تاني هي بدات القراية عند الابتدائيات ورانا غي انا وهي في الدار خوتي يخرجو وقت الغدا يدخلو والله شفت واش تتعب
احيانا الانسان يخطأ ويدير روحو مادار والو
اعتذر امي جدا لكل ما سببته لك
وما جاتش غير في هذا لما راحت اختي للجااااامعة كنت انا نفرش وهي مع كل ذاك التغب تزيد تغسل لماعن .... ساعات نعاونها وساعات تغسلهم وحدهم وساعات نغسلهم انا
لي عودة اما لعشا راح
والله يعني اني الخين نتوحد في ربي كيفاه كنت
الحمد لله الذي فتح بصيرتنا لي عودة
 
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