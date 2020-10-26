باباك ويماك نرفدهم ونحطهم فوق رآسي ...كلمات انثى صادقة 🧡

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاتهأول من راح يبدأ الحرب هههههههههههذاك نوع من الفتيات يبدأ مقدمة لهدف الزواجوبعدها تكون مجرد أوهاموللأسف الكثير من اشباه الرجال يصبح خاتم في صبعها وينكر خير والديه وينساهوالمشكل يبدأ من الأمهات تحب بنتها تحكم في زوجها وابنها يحكم في زوجتوا وهذي لدوخكوهذا نوع من الفتيات ينسى أن الأولاد باه يطيعوها ويخرج صالحين لازم زوجها يطيع اهلوا يعني لازم هي تساعدواما ننكرش ان هناك امهات يغاروا على ابنائهممن زوجة وتصبح تقريب عدوة لأنها نافستها في حب ابنها لكن لازم الحكمة مع هذي الفئةوبدن ما يعصوها لأن الأم ثم الأم ثم الأم ثم الأبباه حياتهم وحياة ولادهم تكون سعيدة دنيا وأخرةتسلم أخي على الموضوع المهمتحياتي من محبكم محب قوقل