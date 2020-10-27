هل يفوز " الأمير ترامب" باانتخابات الرئاسة !؟

Golden Man
:: عضو مُتميز ::
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- أرض الله الواسعة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم,, اعضاء وزوار اللمة "الحلوين "
كيف حالكم ..
اتمنى ان تكونو بخير ..
وردة لكل قلب جميــل فيكم (اختر اللون الدي تهواه )
*****************
ونعود الى موضوعنا لليوم "وهو سياسي غريب نوعا ما ههههه"
وتطرقنا لهدا الموضوع -للتأثير الدي تتركه الانتخابات الامريكية على العالم اجمع (اقتصاديا, سياسيا..الخ)
في لقاء مع بعض الاصدقاء مند ايام قليلة مضت .. وكما تعرفون نحن نعيش ايام جد خاصة من جميع نواحي الحياة عموما " والحياة السياسية خصوصا"
سأل أحدهم -وقال !
هل سوف يفوز "أمير المخلصين" بانتخابات الرئاسة في امريكا !!؟
استغرب الجميع ونضرو الى بعضهم البعض - مع ابتسامة وضحكة استغراب
ورد عالي ثاني وسأله من تقصد - وهل تعتقد أننا في بريطانيا مثلا حتى نقول الأمير تشارلز - والاميير كدا .. وقال له تلك امريكا يا صديقي....... زيادة على هدا من هدا المخلص الدي تتحدث عنه مع ضحكة كبيررررررة ههههههههه//
فرد عليه الآخر ... بضحة وابتسامة كبيرة هو الآخر
وقال له
اجعلو الامر استثناء ودعوني اسمي الرئيس امير "اين هو المشكل هههههه ه
فقال الجميع ليس مشكلا اخبرنا فقط من الامير الدي تقصد
قال "الامير ترامب- امير المخلصين "
ضحك الجميع تقريبا بصووووت عاااااالي "ازعم اني تبسمت فقط" !
مع بعض الفرفشة في ردهم ...
____
فزاااااادهم بالقول ..: وسوف يفوووز ''أمير المخلصين" بـ الرئاسة مرة أخرى..ههه هههه
ملاحظة:
صديقنا هدا هو رجل اعمال يحـــــــــــب المااااال مثل ترامب تماما
**********
السؤال:
هل تعتقدون أن ترامب يفوز فعلا.. مثل ما قال صديقنا............. أو ان منافسه بايدن هو الدي يفوز ؟ ولمادا ؟
هيا شغلونا قلووبكم وعقولكم ايها العباقرة
ادا سألتموني عن نفسي اقول/
الأمير ترامب فااائز لامحااالة
*****************************************************************************************************************
*****************************************************************************************************************
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@بشرى سارة 2018 @lftchix @moradben @sami bellhoucin @إلياس ....
كيف حالكم ..
اتمنى ان تكونو بخير ..
وردة لكل قلب جميــل فيكم (اختر اللون الدي تهواه )
*****************
ونعود الى موضوعنا لليوم "وهو سياسي غريب نوعا ما ههههه"
وتطرقنا لهدا الموضوع -للتأثير الدي تتركه الانتخابات الامريكية على العالم اجمع (اقتصاديا, سياسيا..الخ)
في لقاء مع بعض الاصدقاء مند ايام قليلة مضت .. وكما تعرفون نحن نعيش ايام جد خاصة من جميع نواحي الحياة عموما " والحياة السياسية خصوصا"
سأل أحدهم -وقال !
هل سوف يفوز "أمير المخلصين" بانتخابات الرئاسة في امريكا !!؟
استغرب الجميع ونضرو الى بعضهم البعض - مع ابتسامة وضحكة استغراب
ورد عالي ثاني وسأله من تقصد - وهل تعتقد أننا في بريطانيا مثلا حتى نقول الأمير تشارلز - والاميير كدا .. وقال له تلك امريكا يا صديقي....... زيادة على هدا من هدا المخلص الدي تتحدث عنه مع ضحكة كبيررررررة ههههههههه//
فرد عليه الآخر ... بضحة وابتسامة كبيرة هو الآخر
وقال له
اجعلو الامر استثناء ودعوني اسمي الرئيس امير "اين هو المشكل هههههه ه
فقال الجميع ليس مشكلا اخبرنا فقط من الامير الدي تقصد
قال "الامير ترامب- امير المخلصين "
ضحك الجميع تقريبا بصووووت عاااااالي "ازعم اني تبسمت فقط" !
مع بعض الفرفشة في ردهم ...
____
فزاااااادهم بالقول ..: وسوف يفوووز ''أمير المخلصين" بـ الرئاسة مرة أخرى..ههه هههه
ملاحظة:
صديقنا هدا هو رجل اعمال يحـــــــــــب المااااال مثل ترامب تماما
**********
السؤال:
هل تعتقدون أن ترامب يفوز فعلا.. مثل ما قال صديقنا............. أو ان منافسه بايدن هو الدي يفوز ؟ ولمادا ؟
هيا شغلونا قلووبكم وعقولكم ايها العباقرة
ادا سألتموني عن نفسي اقول/
الأمير ترامب فااائز لامحااالة
*****************************************************************************************************************
*****************************************************************************************************************
@sami44 @سكون الفجر @Soumia hadj mohammed @البشير البشير @Adam dz @kacimo samy @السلطانة @4algeria.com @الامين محمد
@ام أمينة @اميرة الالم @ماغيكاي تشان @الحلم الوردي @نجمة الأرض @sanaya @منال براهمي @Ma$Ter @محمد مسيلي @لؤلؤة قسنطينة
@zagane zagane @عبدالرؤوف @Hakan @حلم كبير @حاتم07 @Yasmina zahra @Fethi.dz @soso ana @يوسےفے @nebbati @همس الوُرود
@abdo blanco's @Skor m@k @فتى من الغد @زهور الأمل @Chicobustan @فريد أبوفيصل @faith8 @quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf @جليلوس
@اميرة المدائن @hani654 @ملكة زوجي @الوهم @صدى الصورة. @بين الحقيقة و السراب @كلي أمل @الفتاة الاميرة @chaoui boy @علي 111
@أشرقت نفسي @afnene @صمت النبض @Autumn leaves @الصراحة راحة @HAMZA USMA @ناصر dz @الملك الظليل @Malika Tlm @*amani*
@طموحة @البحر الهادي @rafid2 @جميلة أنا @خووخه @الروسي @dahman kz @سيزانو sizano @♥حلم القمر♥ @آڸعيۉن آڸسۉد
@ليليا مرام @طيور السلام @ONjINE @Abodi84 @أم منيــــــر @نبض الحياة @♫الباحثة عن الحظ♫ @crazy of mydz @ضآحكة مستبشرة @Salah eddin
@ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @مطبخ الأحلام @mohammed tlm @ام@الاء @اردن حب جزائر @"viola" @نعمات @Lovely ღ smile @آمِيْرَتُه @AmiR@RoRo
@فاعل الخير @زاد الرحيل @KimoB @BARCA232 @جمال عبدلي
@كوثر سلمى @سعد606 @ديكتاتــــــور @القابلة إحسان @زهور الشوق @prince of love @زخة مطر @ذكريات @Ra Off @naouri65 @esraa 3hand
@Ahmec1997h @عماد خطاب @faresdja55 @xavihichem2424 @كلاسيكيّة . @Djamel.Dz @إلياس @يزيد 05 @chirine zina @saho souhila
@السوفي حمة @allouham8 @*أوراق أمل * @الطيب الجزائري84 @كاجومي هيغوراشي @abdou-books @أشــواق 19 @الہٰوردة الہٰسہٰوداء
@عاشقة الأحلام @Asseli Queen @rochdi2016 @SAMI-RAMI @algstar @جيهان جوجو @Lolwafun @halima2 @غُرُوبّّّ @rycer @بقايا إنسان
@خيرة جانت @علي.عين صالح @الورد الأحمر @Ali mekebret @عيون الارض @عبد لله @رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛
@بشرى سارة 2018 @lftchix @moradben @sami bellhoucin @إلياس ....