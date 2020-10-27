هل يفوز " الأمير ترامب" باانتخابات الرئاسة !؟

سأل أحدهم -وقال !

هل سوف يفوز "أمير المخلصين" بانتخابات الرئاسة في امريكا !!؟

استغرب الجميع ونضرو الى بعضهم البعض - مع ابتسامة وضحكة استغراب

ورد عالي ثاني وسأله من تقصد - وهل تعتقد أننا في بريطانيا مثلا حتى نقول الأمير تشارلز - والاميير كدا .. وقال له تلك امريكا يا صديقي....... زيادة على هدا من هدا المخلص الدي تتحدث عنه مع ضحكة كبيررررررة ههههههههه//

فرد عليه الآخر ... بضحة وابتسامة كبيرة هو الآخر

وقال له

اجعلو الامر استثناء ودعوني اسمي الرئيس امير "اين هو المشكل هههههه ه

فقال الجميع ليس مشكلا اخبرنا فقط من الامير الدي تقصد

" قال "الامير ترامب- امير المخلصين

ضحك الجميع تقريبا بصووووت عاااااالي "ازعم اني تبسمت فقط" !

مع بعض الفرفشة في ردهم ...

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فزاااااادهم بالقول ..: وسوف يفوووز ''أمير المخلصين" بـ الرئاسة مرة أخرى..ههه هههه