Soumia hadj mohammed
:: نجمة اللمة ::
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- أنثى
سلااام عليكم اهل اللمة
لباس وااا ؟
حاجيتكم ما جيتكم على ياماتي اللي راحو في سهر الليالي وخويت جيوبي وجيوب حبابي
كي نحب ندير تصميم نهدر وحدي برا و الداخل حتى قالوا حكمها الهبال ربي يشافي
****
انا لي بغيتها قريتها وكملتها وصبت روحي قريب للعامين مكاش خدمتها
بيرو ديتيد يقلك خدمة ناقصة ومع *ليتا* راها صافي لونغ تومبس حابسة
****
لوكان تشوف على روحك من جيهة وحد اخرى بلاسيرونس قول لحقك في لانام باي باي اقعد ف لاسوفرونس
***
قريت وخدمت في نفس الوقت على امل نتخرج ونولي مهندسة كيما تو لو موند لقيت روحي نخدم مسمن ومحاجب سور كوموند
***
مافهمتش علاش غالقين علينا لانام ولوكان الواحد يروح يخدم بلاسيرونس بيدما تفتح لانام مافهمتش علاه يروحله الحق فيها ؟ لي فاهم يفهمني ؟
قرينا وقعدنا
لباس وااا ؟
حاجيتكم ما جيتكم على ياماتي اللي راحو في سهر الليالي وخويت جيوبي وجيوب حبابي
كي نحب ندير تصميم نهدر وحدي برا و الداخل حتى قالوا حكمها الهبال ربي يشافي
****
انا لي بغيتها قريتها وكملتها وصبت روحي قريب للعامين مكاش خدمتها
بيرو ديتيد يقلك خدمة ناقصة ومع *ليتا* راها صافي لونغ تومبس حابسة
****
لوكان تشوف على روحك من جيهة وحد اخرى بلاسيرونس قول لحقك في لانام باي باي اقعد ف لاسوفرونس
***
قريت وخدمت في نفس الوقت على امل نتخرج ونولي مهندسة كيما تو لو موند لقيت روحي نخدم مسمن ومحاجب سور كوموند
***
مافهمتش علاش غالقين علينا لانام ولوكان الواحد يروح يخدم بلاسيرونس بيدما تفتح لانام مافهمتش علاه يروحله الحق فيها ؟ لي فاهم يفهمني ؟
قرينا وقعدنا