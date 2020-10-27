قرينا وقعدنا

Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
6,882
النقاط
2,281
العمر
25
محل الإقامة
20
الجنس
أنثى
سلااام عليكم اهل اللمة
لباس وااا ؟
حاجيتكم ما جيتكم على ياماتي اللي راحو في سهر الليالي وخويت جيوبي وجيوب حبابي
كي نحب ندير تصميم نهدر وحدي برا و الداخل حتى قالوا حكمها الهبال ربي يشافي
****
انا لي بغيتها قريتها وكملتها وصبت روحي قريب للعامين مكاش خدمتها
بيرو ديتيد يقلك خدمة ناقصة ومع *ليتا* راها صافي لونغ تومبس حابسة
****
لوكان تشوف على روحك من جيهة وحد اخرى بلاسيرونس قول لحقك في لانام باي باي اقعد ف لاسوفرونس
***
قريت وخدمت في نفس الوقت على امل نتخرج ونولي مهندسة كيما تو لو موند لقيت روحي نخدم مسمن ومحاجب سور كوموند
***
مافهمتش علاش غالقين علينا لانام ولوكان الواحد يروح يخدم بلاسيرونس بيدما تفتح لانام مافهمتش علاه يروحله الحق فيها ؟ لي فاهم يفهمني ؟
قرينا وقعدنا


 
sanaya

sanaya

:: عضو متألق ::
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
3,158
النقاط
991
العمر
29
محل الإقامة
غرداية
الجنس
أنثى
أولا حبيبتي سمية ليك وحشة كبييييييرة اجوتيني في فايسي الجديد راه باسمي ياخي تعرفيه
بالنسبة للموضوعك شفت بزاف أخوات بشهاداتهم و يخدمو عفايس لا علاقة مع قرايتهم مصح الحاجة اللي عجبتني أنو راكي تخدمي لبين مش تضيعي فوقتك ربي يفتح عليك احبيبتي خدمة عن قريب قطعتي أصعب المراحل وبقاتلك وحدة برك كوراج❤❤❤❤
 
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