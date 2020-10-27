سلااام عليكم اهل اللمة

لباس وااا ؟

حاجيتكم ما جيتكم على ياماتي اللي راحو في سهر الليالي وخويت جيوبي وجيوب حبابي

كي نحب ندير تصميم نهدر وحدي برا و الداخل حتى قالوا حكمها الهبال ربي يشافي

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انا لي بغيتها قريتها وكملتها وصبت روحي قريب للعامين مكاش خدمتها

بيرو ديتيد يقلك خدمة ناقصة ومع *ليتا* راها صافي لونغ تومبس حابسة

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لوكان تشوف على روحك من جيهة وحد اخرى بلاسيرونس قول لحقك في لانام باي باي اقعد ف لاسوفرونس

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قريت وخدمت في نفس الوقت على امل نتخرج ونولي مهندسة كيما تو لو موند لقيت روحي نخدم مسمن ومحاجب سور كوموند

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مافهمتش علاش غالقين علينا لانام ولوكان الواحد يروح يخدم بلاسيرونس بيدما تفتح لانام مافهمتش علاه يروحله الحق فيها ؟ لي فاهم يفهمني ؟

قرينا وقعدنا





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