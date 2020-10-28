محمد نبينا وحبيبنا وقائدنا.. عليه الصلاة والسلام بعدد النجوم والأشياء والعلوم وبعدد المجهول والمعلوم.. بعدد المجرات والكواكب والمسارات وعدد البحار والأنهار والأشجار والأزهار والخواطر والأفكار والأصداف والأسماك والمحار والعصفور الدوّار والفراشات والأطيار والعشب والنوار والليالي والأيام والأسحار وإيمان الأبرار وتوبة العاصين والفجار بعدد القلوب والنسيم والطيوب وعدد القصص والحكايات والدواوين والأشعار والصحاري وزهر الصبّار.. وعدد الأماني والآمال والهضاب والتلال والروابي والجبال وعدد الحوريات في الجنّات وعدد الورود في الروضات وعدد الناس والإحساس وعدد الكائنات والمخلوقات منذ بداية الخليقة إلى يوم القيامة وعدد الأنفس الزكية والأنفس اللوامة... فداك أبي وأمي وإخوتي وأحبائي والدنيا والكون ونفسي يا رسول الله