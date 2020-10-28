حالة تشومير مؤكدة 😂😂

محب Google
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
حالة تشومير وزلط مؤكدة ههههههههههه
وأنا أبحث في قوقل كالعادة على فكرة لموضوع وجدت هذا المنشور
وصورة لصو ميل وجمعت اعجابات وتعليق لباس بيها
وكالعادة شعبنا كل جديد يخرج عليه ألاف نكت
قلت في نفسي لو حقا الحكومة والشعب يتعاملوا مع الفقر
كما نتعامل مع الفيروس
ويحربوه كمرض خطير
حالة فقر مؤكدة وتم القضاء عليها بوضع البروتوكول المعتاد واعطائه حقنة من المال
لو نتعامل مع الذنوب والمعاصي بنفس البرتوكول ضد الكرونة وتجنب لمس أي معصية وغسلها بالتوبة إذا غلبنا الشيطان
وتجنب الشعب التعامل مع واحد يجاهر بالمعاصي
مثلا
هي مجرد أحلام اليقظة
حنا الشعب الوحيد نحب نصبح اغنياء في لمحة بصر وبدون عمل
ونحب نموتوا ساجدين بلا صلاة
ويحبوا يحكم فيهم عادل وهم لا يعرفون العدل حتى في بيوتهم
تحياتي من محبكم محب قوقل
حالة تشومير وزلط مؤكدة ههههههههههه
وأنا أبحث في قوقل كالعادة على فكرة لموضوع وجدت هذا المنشور
وصورة لصو ميل وجمعت اعجابات وتعليق لباس بيها
وكالعادة شعبنا كل جديد يخرج عليه ألاف نكت
قلت في نفسي لو حقا الحكومة والشعب يتعاملوا مع الفقر
كما نتعامل مع الفيروس
ويحربوه كمرض خطير
حالة فقر مؤكدة وتم القضاء عليها بوضع البروتوكول المعتاد واعطائه حقنة من المال
لو نتعامل مع الذنوب والمعاصي بنفس البرتوكول ضد الكرونة وتجنب لمس أي معصية وغسلها بالتوبة إذا غلبنا الشيطان
وتجنب الشعب التعامل مع واحد يجاهر بالمعاصي
مثلا
هي مجرد أحلام اليقظة
حنا الشعب الوحيد نحب نصبح اغنياء في لمحة بصر وبدون عمل
ونحب نموتوا ساجدين بلا صلاة
ويحبوا يحكم فيهم عادل وهم لا يعرفون العدل حتى في بيوتهم
تحياتي من محبكم محب قوقل