حالة تشومير مؤكدة 😂😂

السلام عليكم ورحمه الله وبركاتهحالة تشومير وزلط مؤكدة هههههههههههوأنا أبحث في قوقل كالعادة على فكرة لموضوع وجدت هذا المنشوروصورة لصو ميل وجمعت اعجابات وتعليق لباس بيهاوكالعادة شعبنا كل جديد يخرج عليه ألاف نكتقلت في نفسي لو حقا الحكومة والشعب يتعاملوا مع الفقركما نتعامل مع الفيروسويحربوه كمرض خطيرحالة فقر مؤكدة وتم القضاء عليها بوضع البروتوكول المعتاد واعطائه حقنة من الماللو نتعامل مع الذنوب والمعاصي بنفس البرتوكول ضد الكرونة وتجنب لمس أي معصية وغسلها بالتوبة إذا غلبنا الشيطانوتجنب الشعب التعامل مع واحد يجاهر بالمعاصيمثلاهي مجرد أحلام اليقظةحنا الشعب الوحيد نحب نصبح اغنياء في لمحة بصر وبدون عملونحب نموتوا ساجدين بلا صلاةويحبوا يحكم فيهم عادل وهم لا يعرفون العدل حتى في بيوتهمتحياتي من محبكم محب قوقل