حالة تشومير مؤكدة 😂😂

محب Google

محب Google

:: عضو منتسِب ::
إنضم
4 سبتمبر 2019
المشاركات
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قريب من المريخ
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ذكر
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
حالة تشومير وزلط مؤكدة ههههههههههه 😂😂😂
وأنا أبحث في قوقل كالعادة على فكرة لموضوع وجدت هذا المنشور
وصورة لصو ميل وجمعت اعجابات وتعليق لباس بيها🤩🤩
وكالعادة شعبنا كل جديد يخرج عليه ألاف نكت
قلت في نفسي لو حقا الحكومة والشعب يتعاملوا مع الفقر
كما نتعامل مع الفيروس🤔🤔🤔
ويحربوه كمرض خطير 🥴🥴🥴
حالة فقر مؤكدة وتم القضاء عليها بوضع البروتوكول المعتاد واعطائه حقنة من المال 😍😍😍😍
لو نتعامل مع الذنوب والمعاصي بنفس البرتوكول ضد الكرونة وتجنب لمس أي معصية وغسلها بالتوبة إذا غلبنا الشيطان 😍😍
وتجنب الشعب التعامل مع واحد يجاهر بالمعاصي
مثلا 🤔🤔🤔
هي مجرد أحلام اليقظة 😶😶😶
حنا الشعب الوحيد نحب نصبح اغنياء في لمحة بصر وبدون عمل🥴🥴
ونحب نموتوا ساجدين بلا صلاة 🥴🥴
ويحبوا يحكم فيهم عادل وهم لا يعرفون العدل حتى في بيوتهم😢
تحياتي من محبكم محب قوقل
 
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