فهي كالحجارة أو أشد قسوة

سعد606

سعد606

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إنضم
3 جانفي 2019
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تقرت ولاية ورقلة
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ذكر
فهي كالحجارة أو أشد قسوة :
هذا التعبير الربّاني يصور بشكل دقيق جدا حالة القلوب التي تفتقد الى الرحمة واللّين، ولم تعد قادرة على رؤية نور الحق والخير، عاجزة عن العطاء وعن الحب والتعاون. لكنها في المقابل تتفنن في بناء جدار الجفاء والكراهية.إن أخطر ما نواجهه في مجتمعنا اليوم هو تنامي عدد الأسر التي تنتج نماذج بشرية بقلوب كالحجارة أو أشد قسوة. رغم عدد المساجد وعدد المصاحف.
مخ الهدرة: دُموع كِي النَّوْ في الجامع...وفي الدّار القلب مْصَدِّي . ( النَّوْ : المطر )
 
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