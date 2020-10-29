راني خايفة 😓😞😢

منى كريم
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 27 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 623
- النقاط
- 31
- محل الإقامة
- منقولش 😏😏
- الجنس
- أنثى
سلام عليكم
كيف احوالكم ... عايلاتكم
اتمنى انو تكونو بخير وعلى خير
ولاني على ما اعتقد الصغيرة فيكم لازم تتحملو دلالي شوي
هههه اخر العنقود ولا واش قال
...
شبح الباك يترصد بي كيما علابالكم الاربعاء القادم الدخول المدرسي
هههه انا دخولي المدرسي بالاحد قالي خويا ماكالها تروحي
خلي للاحد هيا معليش قعدنا ثمن شهور ومنزيدوش نقعدو
كمل السة مع الستين
منعرف خايفة ذرك انا مع الانتخابات الاحوال مش مليحة كيما راكم تشوفو تلاقات الكورونا مع الحراك وهاكم شايفين عاودو قلبو الحجر اليوم وحنا في المنطقة نتاعنا راهم غي يموتو واختي جات من الجامعة وقالت بلي جارتي لقاو عندها الكورونا تسما راه الريسك يدور عندنا
...
راني مشوشة شوي زعم راح ندخلو نقراو ولا سنة بيضاء
زعم راح يديرو سنة بيضاء ولانو
وكان يديرو سنة بيضاء عام يروح هكذاك !!!!
وكون نبداو نقراو قالك غير زوج فصول
هذا من مصلحتي زعم ...
وانا اداب وقالك الاداب ومنعرف مهمش نتع قراية وباه ينقصو عليك يزيدو
علاه واش راكم شايفين الادبيين ؟؟؟؟
هذا هنا تالي يا في الليسي يدخلو بالسبان يخرجو بالسبان
الرقابة ذوك
يدنقو فينا بذيك النظرة نتع اشمئزاز
ولي يدوخك هوما تاني كانو آداب
...
ولي زااااااااافاااار تروح تقرا يبداولك وهذاك دار وهذاك قال
انو يجي ليك مراقب ويقولك متدخلش لذاك الاستاذ تقرا عندو هذا برك يدوخ
....
راه ذاك الشي يقولي عقبيه حر واتهناي
من هم الليسي
...
مشووووووووووووشة جدا واحتاج الى مساعدتكم
وآه بلا مننسا
الكور قلت لامي ندعم نفسي بليكور
قاتلي نو مكاش شكون يديك للبرج
خاوتك الكل يخدمو وبيك مضنيتش
قتلها نتفاهمو انا وصحبتي قاتلي خرجو رجليك من الطلاعة
مفهمتش هي خايفة عليا وعندها الحق بصح نستحق كور
قلت لابي قالي منقدرش وندوخ وعذرتو وهو كبير في السن علاه نكركرو معايا
وانا نسكن بعيدة على المدينة واحد 45دقيقة في الطونوبيل وباه نوصل ومكاش لي يدير ليكور في اي مادة
ايا معليش فكرت ليكور منحيتها ذرك من راسي لانو للان معلاباليش كيفاه راح نقراو والسبت لنقراو
وقالك القسم فيه 20 حنا كلنا على بعضنا منلحقوش 16 في كل كلاسة
واش ندير والله ملقيت راسي مر وين راه
...
ذك تقولو مشاكل تافهة بصح انا ملقيتلهمش حل !!
كيف احوالكم ... عايلاتكم
اتمنى انو تكونو بخير وعلى خير
ولاني على ما اعتقد الصغيرة فيكم لازم تتحملو دلالي شوي
هههه اخر العنقود ولا واش قال
...
شبح الباك يترصد بي كيما علابالكم الاربعاء القادم الدخول المدرسي
هههه انا دخولي المدرسي بالاحد قالي خويا ماكالها تروحي
خلي للاحد هيا معليش قعدنا ثمن شهور ومنزيدوش نقعدو
كمل السة مع الستين
منعرف خايفة ذرك انا مع الانتخابات الاحوال مش مليحة كيما راكم تشوفو تلاقات الكورونا مع الحراك وهاكم شايفين عاودو قلبو الحجر اليوم وحنا في المنطقة نتاعنا راهم غي يموتو واختي جات من الجامعة وقالت بلي جارتي لقاو عندها الكورونا تسما راه الريسك يدور عندنا
...
راني مشوشة شوي زعم راح ندخلو نقراو ولا سنة بيضاء
زعم راح يديرو سنة بيضاء ولانو
وكان يديرو سنة بيضاء عام يروح هكذاك !!!!
وكون نبداو نقراو قالك غير زوج فصول
هذا من مصلحتي زعم ...
وانا اداب وقالك الاداب ومنعرف مهمش نتع قراية وباه ينقصو عليك يزيدو
علاه واش راكم شايفين الادبيين ؟؟؟؟
هذا هنا تالي يا في الليسي يدخلو بالسبان يخرجو بالسبان
الرقابة ذوك
يدنقو فينا بذيك النظرة نتع اشمئزاز
ولي يدوخك هوما تاني كانو آداب
...
ولي زااااااااافاااار تروح تقرا يبداولك وهذاك دار وهذاك قال
انو يجي ليك مراقب ويقولك متدخلش لذاك الاستاذ تقرا عندو هذا برك يدوخ
....
راه ذاك الشي يقولي عقبيه حر واتهناي
من هم الليسي
...
مشووووووووووووشة جدا واحتاج الى مساعدتكم
وآه بلا مننسا
الكور قلت لامي ندعم نفسي بليكور
قاتلي نو مكاش شكون يديك للبرج
خاوتك الكل يخدمو وبيك مضنيتش
قتلها نتفاهمو انا وصحبتي قاتلي خرجو رجليك من الطلاعة
مفهمتش هي خايفة عليا وعندها الحق بصح نستحق كور
قلت لابي قالي منقدرش وندوخ وعذرتو وهو كبير في السن علاه نكركرو معايا
وانا نسكن بعيدة على المدينة واحد 45دقيقة في الطونوبيل وباه نوصل ومكاش لي يدير ليكور في اي مادة
ايا معليش فكرت ليكور منحيتها ذرك من راسي لانو للان معلاباليش كيفاه راح نقراو والسبت لنقراو
وقالك القسم فيه 20 حنا كلنا على بعضنا منلحقوش 16 في كل كلاسة
واش ندير والله ملقيت راسي مر وين راه
...
ذك تقولو مشاكل تافهة بصح انا ملقيتلهمش حل !!