راني خايفة 😓😞😢

سلام عليكمكيف احوالكم ... عايلاتكماتمنى انو تكونو بخير وعلى خيرولاني على ما اعتقد الصغيرة فيكم لازم تتحملو دلالي شويهههه اخر العنقود ولا واش قال...شبح الباك يترصد بي كيما علابالكم الاربعاء القادم الدخول المدرسيهههه انا دخولي المدرسي بالاحد قالي خويا ماكالها تروحيخلي للاحد هيا معليش قعدنا ثمن شهور ومنزيدوش نقعدوكمل السة مع الستينمنعرف خايفة ذرك انا مع الانتخابات الاحوال مش مليحة كيما راكم تشوفو تلاقات الكورونا مع الحراك وهاكم شايفين عاودو قلبو الحجر اليوم وحنا في المنطقة نتاعنا راهم غي يموتو واختي جات من الجامعة وقالت بلي جارتي لقاو عندها الكورونا تسما راه الريسك يدور عندنا...راني مشوشة شوي زعم راح ندخلو نقراو ولا سنة بيضاءزعم راح يديرو سنة بيضاء ولانووكان يديرو سنة بيضاء عام يروح هكذاك !!!!وكون نبداو نقراو قالك غير زوج فصولهذا من مصلحتي زعم ...وانا اداب وقالك الاداب ومنعرف مهمش نتع قراية وباه ينقصو عليك يزيدوعلاه واش راكم شايفين الادبيين ؟؟؟؟هذا هنا تالي يا في الليسي يدخلو بالسبان يخرجو بالسبانالرقابة ذوكيدنقو فينا بذيك النظرة نتع اشمئزازولي يدوخك هوما تاني كانو آداب...ولي زااااااااافاااار تروح تقرا يبداولك وهذاك دار وهذاك قالانو يجي ليك مراقب ويقولك متدخلش لذاك الاستاذ تقرا عندو هذا برك يدوخ....راه ذاك الشي يقولي عقبيه حر واتهنايمن هم الليسي...مشووووووووووووشة جدا واحتاج الى مساعدتكموآه بلا مننساالكور قلت لامي ندعم نفسي بليكورقاتلي نو مكاش شكون يديك للبرجخاوتك الكل يخدمو وبيك مضنيتشقتلها نتفاهمو انا وصحبتي قاتلي خرجو رجليك من الطلاعةمفهمتش هي خايفة عليا وعندها الحق بصح نستحق كورقلت لابي قالي منقدرش وندوخ وعذرتو وهو كبير في السن علاه نكركرو معاياوانا نسكن بعيدة على المدينة واحد 45دقيقة في الطونوبيل وباه نوصل ومكاش لي يدير ليكور في اي مادةايا معليش فكرت ليكور منحيتها ذرك من راسي لانو للان معلاباليش كيفاه راح نقراو والسبت لنقراووقالك القسم فيه 20 حنا كلنا على بعضنا منلحقوش 16 في كل كلاسةواش ندير والله ملقيت راسي مر وين راه...ذك تقولو مشاكل تافهة بصح انا ملقيتلهمش حل !!