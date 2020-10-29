ضربها حين عرف انه سينجب فتاة "عصر الجاهلية "

منى كريم

منى كريم

:: عضو مُتميز ::
إنضم
27 سبتمبر 2020
المشاركات
623
النقاط
31
محل الإقامة
منقولش 😏😏
الجنس
أنثى
سلام عليكم
الخ الخ احوالكم ان شاء الله بخير
المهم
كنت خارجة تفكرت واحد الحاجة هكا
امرأة شكات براجلها لانو ضربها كي عرف بلي بالحمل
بطفلة بانثى بفتاة
...
كون مجيتش مزروبة كون كشما قلت عليه اليوم
مزية
...
المشكل وين المرأة هذي سحبة الدعوى
اي ده يا بنت
يعني كل واحد وظروفو
يعني هي باينة بلي تكمل كيما هك لانو كون كملة وشكات بيه كون هزوها فم وقالو بلي راهي وراهي وكشما دارت وكون خرجو عليها هدرة ودارولها رجلين ويدين
...
بالله عليكم كفى
حابة نفهم وانت يا سي السيد شكون جابك ياك مرأة
ساعات الرجال يخمو بواحد المنطق يدخلك بعضك
اترك لكم المجال اخوتي
في حفظ الرحمن
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
هذا الرجل مهبول فليذهب يعالج نفسه قبل ضربه زوجته و اقول له شيء هذا الرجل حسبي الله ونعم الوكيل فيك انت في عصر ما قبل الجاهلية الذين كانوا يدفنون البنات و هم احياء
 
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