ضربها حين عرف انه سينجب فتاة "عصر الجاهلية "

سلام عليكم

الخ الخ احوالكم ان شاء الله بخير

المهم

كنت خارجة تفكرت واحد الحاجة هكا

امرأة شكات براجلها لانو ضربها كي عرف بلي بالحمل

بطفلة بانثى بفتاة

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كون مجيتش مزروبة كون كشما قلت عليه اليوم

مزية

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المشكل وين المرأة هذي سحبة الدعوى

اي ده يا بنت

يعني كل واحد وظروفو

يعني هي باينة بلي تكمل كيما هك لانو كون كملة وشكات بيه كون هزوها فم وقالو بلي راهي وراهي وكشما دارت وكون خرجو عليها هدرة ودارولها رجلين ويدين

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بالله عليكم كفى

حابة نفهم وانت يا سي السيد شكون جابك ياك مرأة

ساعات الرجال يخمو بواحد المنطق يدخلك بعضك

اترك لكم المجال اخوتي

في حفظ الرحمن