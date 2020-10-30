بالصور مواطنون يستعيدون ذكرياتهم ويلتقطون صوراً تحاكي صورهم القديمة

اتهم ويلتقطون صوراً تحاكي صورهم القديمة.. فكيف أصبحت وجوههم بعد مر السنين

استعاد عدد من المواطنين ذكرياتهم بطريقة مبتكرة، من خلال التقاط صور فوتوغرافية مشابهة لصورهم القديمة، وبنفس الوضعيات التي التقطوا بها صورهم السابقة، وفي الأماكن ذاتها، حيث اجتمع عدد من الأصدقاء القدامى ومجموعة من الأشقاء والأقارب، ليقوموا بمحاكاة تامة لصور تم الاحتفاظ بها لسنين طويلة، مشكلة ذكريات عزيزة على قلوبهم.نشر 4 أصدقاء صورة جمعتهم في عام 1410 أثناء مراهقتهم، وهم متسلقون إحدى الأشجار، ليعيدوا التقاط الصورة بنفس الطريقة بعد 28 سنة.قامت مجموعة من الأصدقاء باستعادة ذكريات صورة جمعتهم في نفوذ الربيعية بمنطقة القصيم قبل 45 سنة، وتحديداً في عام 1392هـ، من خلال تكرار الصورة ذاتها من جديد، ومحاكاتها من حيث أوضاع جلوسهم وترتيبهم.‎عمد بعض الأشقاء على التقاط صورة حديثة مع والدهم، تعيد ذكريات طفولتهم حينما كانوا يساعدونه في سلخ الخروف بمنزلهم، فكانت بين الصورتين فترة زمنية قدرها 29 سنة.وأظهرت صورتان مفارقة زمنية لتسعة زملاء التقطوا صورة جماعية في مكة المكرمة عام 1401هـ توثق احتفالهم بالفوز في مباراة كرة قدم وحصولهم على كأس البطولة، ثم تجمعوا من جديد ليلتقطوا صورة أخرى تشابهت فيها الوقفات والتعابير بعد 36 سنة.وقرر ثمانية أصدقاء الوقوف في منطقة صحراوية كانوا قد التقطوا فيها صورة جماعية قديمة خلال طفولتهم، فأعادوا التقاط الصورة بالترتيب ذاته وبمحاكاة التعابير نفسها.