°الجهل ! نحن منه ! °😥🌱

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

والصلاة والسلام على الحبيب محمد



آما بعــد: ​

حبيت نطرق لموضوع جد جد مهم ... وهو ينتشر في مجتمعنا بصفة غريبة ...لكن أغلبنا لا يلاحظه ...

موضوعي اليوم حول الجهل :



فالجهل مصيبة المصائب، وآفة الآفات في المجتمعات، فإذا حلَّ الجهل في أمة من الأمم،

لا يكون مصيرها إلاَّ الهلاك والبوار، لأنها لا تستطيع فعل اي شيء،

وبذلك فإنها ستكون عرضة دائماً وأبداً لبغي الأعداء..

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [5]



لكن المشكل يقبع في طريقتنا كمتجمع في التعامل مع الآفة ..



فحاليا أغلبنا لديه هواتف ذكية او حاسب إعلام آلي او حتى القنوات التيليفزيونية ... تستطتيع بكبسة زر الانتقال في ثواني بل وانت نائم او جالس او السيارة او القطار .. في أي مكان شئت ...

تستطتيع المطالعة والاطلاع في اي موضوع كان ..



ولكن أين نحن من ذآلك !

فأغلبنا يتعامل مع الأمر بشكل تافه او بالغير مهم !



لذآلك لدي بعض الاسئلة وأتمنى من كل مآر ومطلع للموضوع أن يجاوبني عليهآ



ماهو الجهل في نظرك !



ماهي الطرق المناسبة للتقليص او الحد منه في المجتمع !



ماهو تقيمك لمجتمعنا من هذه الآفة ! ​