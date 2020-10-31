أحاديث نبوية جميله جدا وقصيره خاصة لأطفال الروضة و التّمهيدي

إلياس

إلياس

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سم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أحاديث نبوية خاصة لأطفال الروضة و التّمهيدي
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أحاديث نبوية خاصة لأطفال الروضة و التّمهيدي




1.قال رسول الله:" قل آمنت بالله ثم استقم".

2.قال رسول الله:" تهادوا تحابوا".

3.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ياغلام .. سَمِّ الله، وكُل

بيمينك، وكُلْ مما يليك.

4.قال رسول الله: "لا تغضب"

5.قال رسول الله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

6.قال رسول الله: الدين النصيحة

7.قال رسول الله:ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم.

8.قال رسول الله:دع ما يريبك إلى ما لا يريـبك

9.قال رسول الله: من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.

10.قال رسول الله: لا يُؤمن أحدكم حتى يُحب لأخيه ما يُحبه لنفسه.

11.قال رسول الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت.

12.قال رسول الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره.

13.قال رسول الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.

14.قال رسول الله: اتق الله حيثما كنت.

15.قال رسول الله: أتبع السيئة الحسنة تمحها.

16.قال رسول الله: خالق الناس بخلق حسن.

17. قال رسول الله: (من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة)أخرجه البخاري

18.قال رسول الله: (يسِّروا ولا تعسِّروا، وبشِّروا ولا تنفِّروا) أخرجه البخاري

19.قال رسول الله: (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)أخرجه البخاري

20.قال رسول الله: (من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة) أخرجه البخاري
 
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