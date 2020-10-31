أحاديث نبوية جميله جدا وقصيره خاصة لأطفال الروضة و التّمهيدي

سم الله الرحمن الرحيم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





أحاديث نبوية خاصة لأطفال الروضة و التّمهيدي

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أحاديث نبوية خاصة لأطفال الروضة و التّمهيدي







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1.قال رسول الله:" قل آمنت بالله ثم استقم".2.قال رسول الله:" تهادوا تحابوا".3.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ياغلام .. سَمِّ الله، وكُلبيمينك، وكُلْ مما يليك.4.قال رسول الله: "لا تغضب"5.قال رسول الله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى6.قال رسول الله: الدين النصيحة7.قال رسول الله:ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم.8.قال رسول الله:دع ما يريبك إلى ما لا يريـبك9.قال رسول الله: من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.10.قال رسول الله: لا يُؤمن أحدكم حتى يُحب لأخيه ما يُحبه لنفسه.11.قال رسول الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت.12.قال رسول الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره.13.قال رسول الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.14.قال رسول الله: اتق الله حيثما كنت.15.قال رسول الله: أتبع السيئة الحسنة تمحها.16.قال رسول الله: خالق الناس بخلق حسن.17. قال رسول الله: (من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة)أخرجه البخاري18.قال رسول الله: (يسِّروا ولا تعسِّروا، وبشِّروا ولا تنفِّروا) أخرجه البخاري19.قال رسول الله: (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)أخرجه البخاري20.قال رسول الله: (من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة) أخرجه البخاري