أحاديث نبوية جميله جدا وقصيره خاصة لأطفال الروضة و التّمهيدي

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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سم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحاديث نبوية خاصة لأطفال الروضة و التّمهيدي
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أحاديث نبوية خاصة لأطفال الروضة و التّمهيدي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحاديث نبوية خاصة لأطفال الروضة و التّمهيدي
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أحاديث نبوية خاصة لأطفال الروضة و التّمهيدي
1.قال رسول الله:" قل آمنت بالله ثم استقم".
2.قال رسول الله:" تهادوا تحابوا".
3.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ياغلام .. سَمِّ الله، وكُل
بيمينك، وكُلْ مما يليك.
4.قال رسول الله: "لا تغضب"
5.قال رسول الله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
6.قال رسول الله: الدين النصيحة
7.قال رسول الله:ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم.
8.قال رسول الله:دع ما يريبك إلى ما لا يريـبك
9.قال رسول الله: من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
10.قال رسول الله: لا يُؤمن أحدكم حتى يُحب لأخيه ما يُحبه لنفسه.
11.قال رسول الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت.
12.قال رسول الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره.
13.قال رسول الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
14.قال رسول الله: اتق الله حيثما كنت.
15.قال رسول الله: أتبع السيئة الحسنة تمحها.
16.قال رسول الله: خالق الناس بخلق حسن.
17. قال رسول الله: (من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة)أخرجه البخاري
18.قال رسول الله: (يسِّروا ولا تعسِّروا، وبشِّروا ولا تنفِّروا) أخرجه البخاري
19.قال رسول الله: (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)أخرجه البخاري
20.قال رسول الله: (من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة) أخرجه البخاري