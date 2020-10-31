النصائح العشر في البكالوريا

هذه مجموعة من النَّصائح التي يَنصح بها أهل العلم الطَّلبة المقبلين على أيِّ امتحان.

1- التعلُّقُ بالله والتوكُّل عليهِ وحدَه لأن الله هو وحدَه الذي ينفَعُ ويضرُّ، وهوَ صَاحبُ الأمركلِّهِ.

2- الإكثَارُ من الذِّكر والدُّعاء قبلَ/وأثناءَ/ وبعدَ الإمتِحانِ.

3- لا تُولُوا الامتحانَ أكثرَ مما يستحقُّ فهو مجرَّدُ امتحانٍ عابرٍ، والامتحَانُ الحقيقيُّ ماكانَ بعدَالموتِ.

4- لا تشْغَلُوا اليَوم كُلَّه بالمراجَعَة وحلِّ المواضيع وليتخَلَّلِ المراجعةَ أوقاتُ راحةٍ من وقتٍ لآخرَ.

5- إعتمادُ طرائق التَّلخِيصِ والاخْتِصَارِ فَفَهمُ الملخَّصَات مُفِيدٌ لكنَّه لا يُغنِي عَنِ الدُّرُوسِ الكَامِلَةِ.

6- راجِعُوا مُنفَرِدِينَ أو في جماعةٍ لا تفوقُ ثلاثة أفراد لأن ذلك يقْضِي على الوقت في الثَّرثرةِ والعَبَث والجِدال العَقِيم.

7- النُّهوضُ المبْكِرُ لأنَّ المراجَعَة في الصَّباح أفضلُ منها في المسَاءِ لانتعاش خلايا المخِّ والذَّاكرةِ بنَسيمِ الصُّبح العليل المفْعَم بالأكسجين.

8- الثِّقة بالنَّفسِ(عدم احتقار مقدرتها)- بعدَ الله سبحانه – وعدمُ احتقارها والابتعادُ عن اليأس لأنَّ من تفاءَل خيرا وجده كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم.

9- عدَمُ السُّؤال عن إجابة الأمتحان المجتاز(الذي أدَّيتَهُ) لأنَّ ذلك يؤثر سَلْبًا على الامتحانات التِّي تأتي بعدَهُ.

10- تجنُّب الغِّشِّ المقِيتِ لقَول نَبِيِّنَا الكريم صلى الله عليه وسلَّم: “مَنْ غَشَّنَا فَليسَ مِنَّا”فخُسرانُ الدُّنيا بأكملها أهونُ منَ البُعْدِ عَنِ اللهِ و رَسُولِ اللهِ والمومِنِينَ.