حكمني زعايمر .....الخرف المبكر

ليليا مرام
:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ايييه شعال توحشت نمنشر معاكم آسي عندي بزاف ما ديتش ذنوبكم هاني جيت نقص عليكم علبالي راكم هاردينها
الزهايمر تعرفوه ياك لابروف نسيتوني جامي دخلت لڨيتكم متفكريني يا زكارين العشرة والتسعة ....
ايه ساعات ننساو صوالح بذراع علينا وساعات والله لا نبغي زهايمر يحكمني ارواحو تشوفو شكون نبغي ننسى ..
زهايمر نبغي يحكمني مين تلقى وحدة وتهدرلك فحنان وفسعاد وتسلخهم وتقطعهم وتشلحهم من بعد تتلاقايهم وتديها بالتعناق والبوس كيما ڨالوهاش وهارنة من القنت للقنت ....انا هذا نوع ندعو زهايمر من هذا منظر
زهايمر نبغيه ينسيني فهءاك عنده وجه راجل ووجه مرا يجيب اخبار زنقة للدار ويحكي على فلان ومرتو واختو ويغسل ناس غسيل ومخلي فمو فايح زهايمر اغصب طولت عليا
زهايمر ارواح نسيني فهذوك العجايز وها ربي يا أنا حياتي ڨاع سبيطارات وربي يلاقيني غير بيهم ما تجي دير والو للسبيطار غير باه تڨطع فعروستها صالة ڨاع ساكتين وهي دارتلي وعملتلي يڨولي راسي اضربيها طيحي بيها الحيط وتروح للفردوس الاعلى
زهايمر نبغيه ينسيني ذاك اللي مڨابل جارو وعارف جارو جيعان وكا كلاش وما عندوش ويرميها لابوبال حاشاكم وما يرحمش ما تعرفو من سلالة ليهود والا حاسب دنسا حابسة عندو هذو ماليتيات نبغي ننساهم ڨاع
واما خيتي نبغي ننسى ذيك اللي عالعام بايرة وهي دارت رويجل ورحع اسمها المدام وطيح على بنات ناس يا بايرات ويا صانعات ونسات انها كانت معاهم وطلعوها بالإنقاذ
هذو غير شوي برك قلت نخليكم واش تحبو زهايمر ينسيكم
انا باغياته ينسيني @الامين محمد وينسيني @sami44
نسيتوني والا لالا
هايا خبروني زهايمركم شا ينسيكم
ايييه شعال توحشت نمنشر معاكم آسي عندي بزاف ما ديتش ذنوبكم هاني جيت نقص عليكم علبالي راكم هاردينها
الزهايمر تعرفوه ياك لابروف نسيتوني جامي دخلت لڨيتكم متفكريني يا زكارين العشرة والتسعة ....
ايه ساعات ننساو صوالح بذراع علينا وساعات والله لا نبغي زهايمر يحكمني ارواحو تشوفو شكون نبغي ننسى ..
زهايمر نبغي يحكمني مين تلقى وحدة وتهدرلك فحنان وفسعاد وتسلخهم وتقطعهم وتشلحهم من بعد تتلاقايهم وتديها بالتعناق والبوس كيما ڨالوهاش وهارنة من القنت للقنت ....انا هذا نوع ندعو زهايمر من هذا منظر
زهايمر نبغيه ينسيني فهءاك عنده وجه راجل ووجه مرا يجيب اخبار زنقة للدار ويحكي على فلان ومرتو واختو ويغسل ناس غسيل ومخلي فمو فايح زهايمر اغصب طولت عليا
زهايمر ارواح نسيني فهذوك العجايز وها ربي يا أنا حياتي ڨاع سبيطارات وربي يلاقيني غير بيهم ما تجي دير والو للسبيطار غير باه تڨطع فعروستها صالة ڨاع ساكتين وهي دارتلي وعملتلي يڨولي راسي اضربيها طيحي بيها الحيط وتروح للفردوس الاعلى
زهايمر نبغيه ينسيني ذاك اللي مڨابل جارو وعارف جارو جيعان وكا كلاش وما عندوش ويرميها لابوبال حاشاكم وما يرحمش ما تعرفو من سلالة ليهود والا حاسب دنسا حابسة عندو هذو ماليتيات نبغي ننساهم ڨاع
واما خيتي نبغي ننسى ذيك اللي عالعام بايرة وهي دارت رويجل ورحع اسمها المدام وطيح على بنات ناس يا بايرات ويا صانعات ونسات انها كانت معاهم وطلعوها بالإنقاذ
هذو غير شوي برك قلت نخليكم واش تحبو زهايمر ينسيكم
انا باغياته ينسيني @الامين محمد وينسيني @sami44
نسيتوني والا لالا
هايا خبروني زهايمركم شا ينسيكم