لماذا نحزن ونبكى بقلمي

لماذا نحزن ونبكى

هل سيفيدك/ى بشئ

أم سيحل المشكله

بل بالعكس ستزداد المشكله وتصبح أكثر تعقد

لأنك لا تفكر في إيجاد حل لهذه المشكله

كل الذي يهمك هو التهرب بجميع الطرق مثل النوم

وإلى متى التهرب

مصيرك المواجهه

ولا تنسى أن كل هذه المشاكل إختبار من الله عز وجل

وربنـــا إذا أحب العبد إبتلاه

ويجب عليك الا تحكم في أمر الا بعد أن تهدى

لان الإختيار سيكون خاطئ 99%

وأهم شئ هو الصبر..الصبر..الصبر..

فهو مفتاح هذه المشكله

سؤال: هل يمكنك فتح بيتك اذا كان مغلق بالطبله ؟

الإجابه: طبعا لا

فلا يمكنك حل هذه المشكله الا بالصبر

وتذكر أن كل هذه الايام الصعبه ستمر وستبقى لك الذكريات

شعاري في الحياه

أنى لا أحكم وأنا غضبان

وانى أصبر على المصائب لانها في يوم من الايام ستصبح ذكرى

ومن هنا اي واحد فيكم يقول شعاره في الحياه

وربنا ما يجيب مشاكل

وإذا جاءت ربنا يلهمنا الصبر

*بقلمي المتواضع* ​

أخواني...أخواتي