أجمل الدروس التعليمية الثقافية للأطفال على قناة شادن لايف

عليا مساوي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 أكتوبر 2020
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- النقاط
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- محل الإقامة
- وهران
- الجنس
- أنثى
يجب على الأطفال أن يتعلموا الكثير من الثقافات والمعارف من خلال البيئة التي يعيشون فيها بهدف بناء شخصيتهم المستقبلية، لذلك لا بدّ من تثقيف الأطفال وتعليمهم العديد من الأمور التي سيحتاجون لها في حياتهم، فثقافة الطفل هي إحدى الثقافات الفرعيّة في أيّ مجتمعٍ، وتعرّف بأنّها مجموعةٌ من الفنون، والعلوم ، والآداب، والقيم السلوكية، والمهارات، والقيم العقائدية التي يستطيع الطفل أن يستوعبها ويتمثلها في كلّ مرحلة من مراحل حياته، ويتمكن من خلالها توجيه سلوكاته بشكلٍ سليمٍ في المجتمع الذي يعيش فيه.
قناة شادن لايف تقدم لكم أجمل الدروس التعليمية الثقافية للأطفال مع مزيد من المواقف المضحكة
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قناة شادن لايف تقدم لكم أجمل الدروس التعليمية الثقافية للأطفال مع مزيد من المواقف المضحكة
للمزيد زورو قناتنا على اليوتيوب : شادن لايف