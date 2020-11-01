بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-

(( وقفة ..عند محطة الأصدقاء ))







حيـــآتنــاآ كمحطــآتٍ متعدِّدة ومتــبآنية نسيــر

ونتوقفــ عــلًَيهآ يقفُ بنــآ القطــار على

إحدى محطَّاتهــا قد تكــونُ محطة الحزن أوٍِ

الفرحِ وربــَّما اليأسِ وقد تكــونُ محطَّة



التفاؤلــ هنــآ نَحتآج لشخصٍ يقفُ بجآنبــنآ

ويساندنــآ , شخصٌ يخفّفُ علينآأو بالأحرى يفهمنــآ

وفي أغلبِ الأحيانِ يكونُ هذا الشخص هوالصديق ولكن



الأَصدقــآء أنوآعٌُ فمنهم الأوفيــآء ومنهم المخادعون

ومنهمـ أصحـآبُ مصــالحٍ وهنآكَ الكثير





هنآ سأتطرقُ للحديثِ عن بعضِ أنوآعِ الأصدقاء









أصدقــآءُ رحــلــوا..



نبــحثُ فيــ أوراقِ المآضي فنجدُ أنَّ هنـــآكَ أنــآسٌ غرســوا

في أرضنــآ شجــرة أصبحتْ تكبر شيئاً فشيئاَ

لتعطيــنآ ثمــاراً وظلالاً وافــره

أصدقـــآءُ رحلــوا...[ولكن]مكـــآنهم الخاليِ موجود

نبكيــِ ونتألَّمُ لفراقــهم وسرعــان ما ندري أنــّ البكــاءَ لنـْ يعيدهم

أجــلْ لقد رحلــوا ولكن لم ترحل معزتهم , ولمــ يفارقــوا مخيلتنا



أسأل الله لهم الرحمة











أصدقآءُ المصلحةٍ



أصدقآءٌ أقربُ للمسافرينَ رحيلاً ...حينَ تحتآجُ إليهم

فيِ مواجهة ابسطَ الشدائد ...تطرقُ بآب صداقتكم

يتجاهلونكَ ...ولا يجيبونكَ

حينــمآ تسألهمــ يجيبــونكَ ب[إنتظر قليلا ..]

فتبقــى في قآئمة المنتظرينــْ

صحيح..إنهم يَعرفونــكَ ويتذكَّرونكَ

[ولكنــ]فيــِ وقتِ الحــآجة

يَطلبــونَ وقوفكَ معهم ومساندتهم

فتنهــآل عليكــ اللقاءات والمجاملاتِ

ومــآ أن تنتهيِ مهمتك

حتّى تنتهيــ تلكَ المجــآملات













أصدقآءُ الأقنعه الزائفه



أصدقاء كذب... يرتدونَ قنــآع البراءة والأخلاقِ السآمية...

نراهمــ نحسبُ قلوبهمــً صــآفيــة ونقيــة.. ..ولكنــ هيهات ثم هيهــاتِ

فتلكَ القلوبٌ لاتضمر لنــآ... سوى الحقد والبغض

إنهم كالذئاب تبتسمُ في وجهكَ... ولكنهآ تخفيِ أنيابهآ عنك

تثنيــِ عليكَ في حظوركِ.. ويأكلونَ لَحمكَ ميتــاً كلمــَا غبتْ

آهٍ كم أتعجبُ لتلكَ الأقنعه... تبدو جميلة

المنظر ولكنهآ قبيحة المحتوى

يختبئ خلف أروقتهآ بشر لا دستور له في الأخلاقِ

ولكن يوماً مــا ستسقطُ تلكَ الأقنعه









أصدقــآءٌ أوفياء



أصدقــآءٌُ في الوحدة يؤنسوكــ وفي الفرحــ يشاركـــوك

وفيــِ المضرة ينصــحــوك

إنهم كعملــة نــادرة... قليلاً ما نجــدهــآ متوفرة لدينــآ

ينشـــرونــَ عبيــر السعــادة لتحيــط بــكَ كزهورٍِ زكيــة الرائــحه

أصدقــاء لآ يصطنــعونَ كلِمــآتهم ..بلــ تخــرجُ بصــفآءِ قلــوبِهم

فهنيــئـاً لمنــْ لَديهِ اصدقـــآءٌ أوفيآء



فلتحسنوا اختيار أصدقآؤكم.

****************** ​