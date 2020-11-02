نصائح إسلامية للمؤمنين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته​

إليكم بعض النصائح الإسلامية التى ينغي علينا الحرص عليها والتمسك بهانصائح إسلامية ثمينة للمؤمنين- الإخلاص:قال الله تعالى : (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ) (البينة 5 )- تجريد التوبة لله :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه) رواه مسلم ( 2703 )( إن اللَّه عَزَّ وَجَلَّ يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ) رَوَاهُ الْتِّرْمِذِيُّ (3537) وحسنه الألباني .- العمرة:قال صلى الله عليه وسلم ( فَعُمْرَةٌ فِى رَمَضَانَ تَقْضِى حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِى ». [ رواه البخاري ومسلم ]- قراءة القرآن وتلاوته:( اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه) (رواه مسلم)- تعلم القران وتعليمه:( خيركم من تعلم القرآن وعلمه ) [ رواه البخاري ]- ذكر الله تعالى:( ( ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا بلى . قال: ذكر الله تعالى ) رواه الترمذي- الشهادة بعد الوضوء:( من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال : أشهد أن لااله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم إجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء ) [ رواه مسلم ]-السواك :(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة )[ رواه البخاري ومسلم ]- صلاة ركعتين بعد الوضوء:( ما من أحد يتوضأ ، فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة ) [ رواه مسلم ]- الدعاء بعد الاذان:( من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته ، حلت له شفاعتي يوم القيامة ) [ رواه البخاري ]-الدعاء بين الاذان والاقامة:( الدعاء بين الأذان والإقامة لايرد ) [ رواه البخاري ]- المحافظة على الصلوات الخمس :( مامن امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوئها وخشوعها وركوعها ، إلا كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب مالم تؤت كبيرة ، وذلك الدهر كله ) [ رواه مسلم ]-المحافظة على الصلاة في وقتها:( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها ) [ رواه البخاري ومسلم ]- المحافظة على صلاة الفجر والعصر:( من صلى البردين دخل الجنة ) [ رواه البخاري ]- المحافظة على صلاة الجمعة:( الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان ، مكفرات ما بينهم إذا اجتنبت الكبائر ) [ رواه مسلم ]- تحري ساعة الاجابة يوم الجمعة:( فيها ساعة لايوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه ) [ رواه البخاري ومسلم ]- قراءة سورة الكهف يوم الجمعة:(من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين )رواه النسائي والحاكم وصححه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع"( 6470 ) .- الذهاب الى المساجد:( من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح ) [ رواه البخاري ومسلم ]- الصلاة في المسجد الحرام والنبوي:(صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة الف صلاة في هذا). رواه أحمد وابن ماجه (1406) و صححه المنذري والبوصيري ، وقال الألباني : " سند صحيح على شرط الشيخين "- الصلاة في قباء:( من خرج حتى يأتي هذا المسجد ـ يعني : مسجد قباء ـ فيصلي فيه كان كعدل عمرة ) أخرجه أحمد (3/487) ، والنسائي (699) وصححه الألباني في صحيح الترغيب (1180، 1181) .- المحافظة على صلاة الجماعة:( صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة ) [ رواه البخاري ومسلم ]- الحرص على الصف الاول:(لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا )[ رواه البخاري ومسلم ]- المداومة على صلاة الضحى :(يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ،وكل تكبيرة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهي عن المنكر صدقة ، ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما في الضحى ) [ رواه مسلم]-المحافظة على السنن الراتبة :( ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم اثنتي عشرة ركعة تطوعا من غير الفريضة ، إلا بنى الله له بيتا في الجنة ) [ رواه مسلم]- التطوع في البيت:( اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ،ولا تتخذوها قبورا) [ رواه البخاري ]- كثرة السجود:(أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد ، فأكثروا الدعاء ) [رواه مسلم ]- الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح للذكر:(من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تامة ، تامة ، تامة ) [رواه الترمذي وحسنه]- الصلاة على الميت واتباع الجنائز:( من شهد الجنائز حتى يصلي عليها فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان 0 قيل وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين ) [واه البخاري ومسلم ]- صلاة المرأة في بيتها :( لاتمنعوا نساءكم المساجد ، وبيوتهن خير لهن ) [رواه أبو داود وهو في صحيح الجامع 7458] .- تعويد الأولاد على الصلاة :( مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ ) [رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود . ]- تعويد الاولاد على الصيام:عن الربيع بنت معوذ قالت : ( فكنا نصومه بعد ، ونصوم صبياننا ، ونجعل لهم اللعبة من العهن ) [ رواه البخاري ]- ذكر الله عقب الفرائض:(من سبح دبر كل صلاة ثلاثا و ثلاثين ، وحمد الله ثلاثا و ثلاثين ، وكبر الله ثلاثا وثلاثين ، فتلك تسعة وتسعون ثم قال : لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت كزبد البحر ) [رواه مسلم ]- حمد الله تعالى بعد الاكل والشرب :( إن الله ليرضى عن عبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها ) رواه مسلم- الزكــــــــاة :قال تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ) البينة :5-زكاة الفطر:( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) رواه أبو داود- الإنفاق في سبيل الله:( وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير ) البقرة 110-الصدقة:( الصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار). رواه الترمذي و صححه الألباني في صحيح الترغيب: 866- بناء المساجد:(من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بني له مثله في الجنة). رواه البخاري ومسلم- إفشاء السلام وإطعام الطعام:(أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام).الراوي: عبدالله بن سلام المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 1105خلاصة حكم المحدث: صحيح- إماطة الاذى عن الطريق :(لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس). رواه مسلم- بر الوالدين وطاعتهما:(رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل: من يا رسول الله ؟ قال : من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ، ثم لم يدخل الجنة ) رواه مسلم- طاعة المرأة لزوجها :(إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها -اي زوجها- دخلت الجنة من أي أبواب الجنة شاءت).الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 2411خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره- النفقة على الزوجة والعيال:( إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة ) [ رواه البخاري ومسلم ]- النفقة على الأرملة المسكينة :( الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله ) وأحسبه قال كالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر ) [ رواه البخاري ]-كفالة اليتيم والنفقة عليه :( أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ، وقال بإصبعيه : السبابة والوسطى) [ رواه البخاري ]- زيارة المرضى :(من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة . قيل: يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال: جناها). الراوي: ثوبان مولى رسول الله المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2568خلاصة حكم المحدث: صحيح- صلة الارحام:(الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله).الراوي: عائشة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2555 خلاصة حكم المحدث: صحيح- ادخال السرور على المسلم :(من لقي أخاه بما يحب ليسره بذلك سره الله عز وجل يوم القيامة).الراوي: أنس المحدث: الدمياطي - المصدر: المتجر الرابح - الصفحة أو الرقم: 263 خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن- التيسير على المعسر:(من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة).الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 1976 خلاصة حكم المحدث: صحيح- الشفقة على الضعفاء ورحمتهم والرفق بهم:(الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء).الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث: الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1924خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح- الإصلاح بين الناس:(ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ قالوا : بلى . قال : صلاح ذات البين ، فإن فساد ذات البين هي الحالقةالراوي: أبو الدرداء المحدث: الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 2509 خلاصة حكم المحدث: صحيح- الصدق:( عليكم بالصدق فأن الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة). الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2607 خلاصة حكم المحدث: صحيح- الحلم والصفح وكظم الغيظ:قال تعالى:" والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين" وقال رسول الله للاشج أشج عبدالقيس : إن فيك خصلتين يحبهما الله : الحلم والأناةالراوي: عبدالله بن عباس المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 17 خلاصة حكم المحدث: صحيح- المصافحة :(ما من مسلمان يلتقيان فيتصافحان إلا غفر الله لهما قبل أن يتفرقا).الراوي: البراء بن عازب المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 2727 خلاصة حكم المحدث: صحيح- طلاقة الوجه :(لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق).الراوي: أبو ذر الغفاري المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2626 خلاصة حكم المحدث: صحيح- السماحة في البيع والشراء :(رحم الله رجلآ سمحآ اذا باع و إذا اشترى وإذا اقتضى). الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2076 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فليغيره بلسانه فإن لم يستطع فليغيره بقلبه وذلك أضعف الإيمان )الراوي: - المحدث: ابن العربي - المصدر: أحكام القرآن - الصفحة أو الرقم: 2/227 خلاصة حكم المحدث: صحيح- الجلوس مع الصالحين والاخيار:(لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده).الراوي: أبو سعيد الخدري و أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2700 خلاصة حكم المحدث: صحيح- حفظ اللسان والفرج:( من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنة).الراوي: سهل بن سعد الساعدي المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6474 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]-الصلاة على النبي (صلي الله عليه وسلم):(إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله عز وجل لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة )الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 523 خلاصة حكم المحدث: صحيح- الدعوة الى الله:( من دعا إلى هدى ، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ، و من دعا إلى ضلالة ، كان عليه من الإثم ، مثل آثام من تبعه ، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاالراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6234 خلاصة حكم المحدث: صحيح- الستر على الناس:( لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة).الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2590 خلاصة حكم المحدث: صحيح- الصبر:( ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه).الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5641 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]- الإحسان الى الحيوان:(أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش ، فأخذ الرجل خفه ، فجعل يغرف له به حتى أرواه ، فشكر الله له فأدخله الجنة .الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 173 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]- التهليل والتسبيح :(من قال :لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه ) . و ( من قال : سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر).الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6403 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]- حث النساء على الصدقة :( تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن).الراوي: زينب امرأة عبدالله بن مسعود المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1000خلاصة حكم المحدث: صحيح- تصدق المرأة من بيت زوجها:( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا).الراوي: عائشة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1024 خلاصة حكم المحدث: صحيح- الصدق في البيع والشراء:(البيعان بالخيار مالم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعتهما).الراوي: حكيم بن حزام المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1532 خلاصة حكم المحدث: صحيح-إغاثة المسلمين:( من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة).الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1930 خلاصة حكم المحدث: صحيح- مساعدة الغير واعانتهم:(كل سلامى عليه صدقة كل يوم يعين الرجل في دابته يحامله عليها او يرفع عليها متاع صدقة).الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2891 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]- صلة اصدقاء الوالدين والبر بهم:( ان أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه).الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2552 خلاصة حكم المحدث: صحيح- طيب الكلام:(اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة).الراوي: عدي بن حاتم الطائي المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1016خلاصة حكم المحدث: صحيح-الرفق بالرعية والعمال ونحوهم:( اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فأرفق به).الراوي: عائشة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1828 خلاصة حكم المحدث: صحيح- المداومة على العمل الصالح :( سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل)الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 3174 خلاصة حكم المحدث: صحيح-الإحسان إلى الجار :(من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره).الراوي: أبو أيوب الأنصاري المحدث: المنذري - المصدر: الترغيب والترهيب - الصفحة أو الرقم: 1/118 خلاصة حكم المحدث: [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]- الدعاء للوالدين:( إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول : يا رب أنى لي هذا؟ فيقول: بإستغفار ولدك لك).الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 2293 خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن- الدعاء للأخ بظهر الغيب:( ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل).الراوي: أبو الدرداء المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2732 خلاصة حكم المحدث: صحيح-الدعاء والاستغفار للمسلمين:قال تعالى{والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلآ للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم}.الحشر- تيسير الصداق للمتزوجين:( خير النكاح ايسره).الراوي: عقبة بن عامر المحدث: السيوطي - المصدر: الجامع الصغير - الصفحة أو الرقم: 4047 خلاصة حكم المحدث: صحيح- الغيرة على النساء:قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح). فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني.الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1499 خلاصة حكم المحدث: صحيح- رد المظالم :( من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه). الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6534 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]- التعاطف والتراحم مع المسلمين :(مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا أشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى). الراوي: النعمان بن بشير المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2586 خلاصة حكم المحدث: صحيح- سلامة الصدر وترك الشحناء:( تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلآ كانت بينه وبين أخيه شحناء. فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا ..أنظروا هذين حتى يصطلحا ..أنظروا هذين حتى يصطلحا).الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 2970 خلاصة حكم المحدث: صحيح- التعاون بين المسلمين فيما فيه خير:قال تعالى { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}. وفي الحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان ، يشد بعضه بعضا . وشبك بين أصابعهالراوي: أبو موسى الأشعري المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2446 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]- إغاثة الملهوف:على كل مسلم صدقة . فقالوا : يا نبي الله ، فمن لم يجد ؟ قال : يعمل بيده ، فينفع نفسه ويتصدق. قالوا : فإن لم يجد ؟ قال : يعين ذا الحاجة الملهوف . قالوا : فإن لم يجد ؟ قال : فليعمل بالمعروف ، وليمسك عن الشر ، فإنها له صدقة) الراوي: أبو موسى الأشعري المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1445 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]- إجابة الداعي الى الخير وإعطاء السائل:( من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع اليكم معروفآ فكافئوه).الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: النووي - المصدر: تحقيق رياض الصالحين - الصفحة أو الرقم: 547 خلاصة حكم المحدث: صحيح- شكر المعروف ومكافأة فاعله:( من صنع إليه معروف فليجزه فإن لم يجد ما يجزيه فليثن عليه فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره وإن كتمه فقد كفره).الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الأدب المفرد - الصفحة أو الرقم: 157 خلاصة حكم المحدث: صحيح