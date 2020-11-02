اعرف نوع قلبك

((قلب جائع ))

يفتقد الحب والحنان .. ويبحث عنه في كل مكان .. سواء في قصص

الحب الغابرة أم في أحاديث هذا الزمان .. ولا يقنع

بذرات الحب القليلة .. فهو متعطش الى حد الارتواء

ومندفع الى حافة الاغواء ....











((قلب طيب))

يمسح خطايا الآخرين بكل سهولة

ويرى بأن الدنيا أكبر من كلمة سيئة وقعت وقت

جدال .. أو تناهت الى مسامعه بعد محاورة أو

مجالسة مع بعض الأشخاص .. ويحاول قدر استطاعته

ترك بسمة نقية على وجهه حتى لا تلمح بقية العيون

كمية الطعنات التي تلقاها بسبب كرم أخلاقه .. وشر الآخرين....











((قلب محترق))

ملتاع على طول البعد عن الوطن والاحباب

لا يكاد يبني في نفسه أدوارا جديدة من الحياة حتى

تتكسر مجاديفه بفعل قسوة الواقع وتلاطم الذكريات

فيبقى في مكانه ..ذو أحلام مستقبلية كثيرة . ولكن

ذو لذة ماضية وشوق قديم أكثر....











((قلب يائس))

انتحرت فيه الأماني .. وضاعت

منه كل الأحلام لأنه فقد الدرب الصحيح لشاطئ الأمان ..

وابتعد كثيرا _ بسبب طيشه _ عن ملامح العمران .. فخسر

نفسه واهله وجماعته .. ولم يبق هناك مجالا للتسامح معه

أو حتى للغفران ....











((قلب محب))

يملك في قاموسه أبجدية خاصة عجزت عن

كتابتها كل الأقلام .. وحارت في معانيها كل الأنفس والأذهان

به من المشاعر ما يكفي لاحياء كل النفوس الجامدة .. وما يغرق

كل المدن الميتة .. وله من المعجبين ما لا يعد ولا يحصى لانه

يمدهم _ بكل ايثار _ بعضا مما عنده .. ويعطيهم جزءا مما احتواه....









((قلب أحمق))

لا يعي ما يدور حوله .. ولا يعترف بأخطائه

.. فكل همه الاستمتاع بما يدور في محيطه .. وأخذ كل

ما يستطيعه حتى ولو كان ذلك بوسائل غبية تحطم أنقى

الأنفس .. وتقتل أعظم الأشخاص.....











((قلب مسافر))

لا يقبع في مكان واحد .. وليس له

انتماء لأي شيء .. فكل ما يراه يكون تحصيل حاصل

ومتعة للعين فقط .. ولا تربطه بالواقع أية صلات أو روابط

لذلك يشعر بالغربة كلما حاول الارتماء في حضن الطبيعة

أو كلما حاول ذرف الدموع على بعض ما يصيبه .. لانه ببساطة لا يملك من يقف الى جانبه ويواسيه على ما هو فيه......









((قلب جارح))

يلقي من الكلمات ما يخدش كل ما هو جميل وله من التصرفات ما يؤلم كل من به محيط .. ولا يشعر باللذة

الا بعد أن يمارس سلطته العليا دون الانتباه الى ان ما يفعله

يجعل أحبابه حطاما لا يقدرون على التفاعل أو حتى الابتسام ....











((قلب مظلوم))

عانى من تقاليد المجتمع ونظراته المجحفة

ما جعله فأرا يخاف من مواجهة الخيال .. لديه طاقة كبيرة

واحلام كثيرة كانت من الممكن ان تحدث تغييرا في معالم

طريقة .. ولكنها _ وللأسف _ ظلت محبوسة بين مطرقة

الخجل وسندان الأهل.....











((قلب ميت))

لا يشعر بأي شيء .. ولا يكترث لأي أمر فكل ما يراه سواد في سواد .. وكل ما يحلم به ان يأكل

وينام .. دون الولوج في بقية الأحداث اليومية الجميلة التي

تشغل بال الناس .. والانكى من هذا كله انه يحاول بسط

نفوذه على كل الأنام .. ويمشي ( لتحقيق ذلك ) بأقدام حديدية

على الورود الحمراء دون ابداء الندم .. أو حتى محاولة الالتفات لتقديم الاعتذار.....









((قلب مؤمن))

قانع بقضاء الله وقدره .. صابر على البلاء

حامد وشاكر للنعم الكثيرة التي منحها الله له .. صامد في

وجه التحديات التي يجد نفسه فيها .. ومحاولا بكل ما يستطيع

غرس بذرة الخير في طريقه .. والمحافظة على نفسه وجوارحه

وآلائه بما يحبه الله و يرضاه....





((((همـــــسه))))



واقول مهما تعددت القلوب وتغيرت .. ومهما كثرت

أو نقصت تظل مجرد اوان تستقبل ما نريده وترفض

ما لا نريده .. فهي تتقلب ما بين الخير والشر.. وما

بين الحب و الكره لذلك لا تيأسوا من أنفسكم ومن

المحيطين بكم ما دامت تلك القلوب قابلة للتغيير والتطوير

المهم ان نبدأ من الآن في تغيير هذا الحال لما نحبه وما

ننشد الوصول اليه.....