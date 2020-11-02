بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليم ورحمة الله تعالى وبركاته

على قدر ايمانك ويقينك بالله تعالى وقدرته ،ستحدث لك المعجزات والتسهيلات والتيسيرات ،وسترى عجائب قدرة الله في كل مايحدث معك، وكما شق البحر لسيدنا موسى عليه السلام، قادر سبحانه أن يسهل وييسر لك كل ماتسعى إليه وكل ماتشعر أنه غير سهل وغير ميسر في الواقع !هذا كله يعتمد عليك انت ويبدأ منك أنت ،من قلبك وصدق يقينك بالله، في كل مايشغل بالك في كل صعوبة تواجهك وفي كل وقت آمن من كل قلبك أن الله معك وسيهديك

"قال كلا إن معي ربي سيهدين"،،

يتأخر المنزل الجميل في بنيانه، ثم يكتمل ليصبح بيت الأحلام بعد طول عناء ،يطول الطريق ثم مانلبث أن نصل للنهاية حتى ننسى ألم البداية، هكذا هي الأشياء الأكثر جمالا ،لاتأت بطرقة باب واحدة وإنما بكثرة الطرق، يمنع الله عنا الجميل ليعطينا الأجمل، عطاياه كثيرة ولكنه يعجل لنا أمور ويؤجل أخرى لحكمة لو عرفناها لبكينا ليلا نهارا على نعمة تأجيلها ،

اللهم نعمك علينا كثيرة فلم الحمد، ماأخذت إلا لتعطي، ومامنعت إلا لتغدق ،ونا اشقيت إلا لتسعد، وماأفقرت إلا لتغني ،اللهم لك الحمد ولك الشكر