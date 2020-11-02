تفاؤل ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,601
النقاط
1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليم ورحمة الله تعالى وبركاته
على قدر ايمانك ويقينك بالله تعالى وقدرته ،ستحدث لك المعجزات والتسهيلات والتيسيرات ،وسترى عجائب قدرة الله في كل مايحدث معك، وكما شق البحر لسيدنا موسى عليه السلام، قادر سبحانه أن يسهل وييسر لك كل ماتسعى إليه وكل ماتشعر أنه غير سهل وغير ميسر في الواقع !هذا كله يعتمد عليك انت ويبدأ منك أنت ،من قلبك وصدق يقينك بالله، في كل مايشغل بالك في كل صعوبة تواجهك وفي كل وقت آمن من كل قلبك أن الله معك وسيهديك "قال كلا إن معي ربي سيهدين"،،يتأخر المنزل الجميل في بنيانه، ثم يكتمل ليصبح بيت الأحلام بعد طول عناء ،يطول الطريق ثم مانلبث أن نصل للنهاية حتى ننسى ألم البداية، هكذا هي الأشياء الأكثر جمالا ،لاتأت بطرقة باب واحدة وإنما بكثرة الطرق، يمنع الله عنا الجميل ليعطينا الأجمل، عطاياه كثيرة ولكنه يعجل لنا أمور ويؤجل أخرى لحكمة لو عرفناها لبكينا ليلا نهارا على نعمة تأجيلها ،
اللهم نعمك علينا كثيرة فلم الحمد، ماأخذت إلا لتعطي، ومامنعت إلا لتغدق ،ونا اشقيت إلا لتسعد، وماأفقرت إلا لتغني ،اللهم لك الحمد ولك الشكر
"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
11,626
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
اللهم آمين يا رب الغالمين اجمعين
بورك فيك على الموضوع القيم ان شاء الله تقبلي مني هذه الاضافة القيمة
تفاءل فرغم وجود الشـر هناك الخير
تفـاءل فرغم وجود المشاكل هناك الحل
تفاءل فرغم وجود الفشل هناك النجاح
تفاءل فرغم قسوة الواقع هناك زهرة أمل..

* تفاءل فأكثر ماتخاف منه لا يقع

* تفاءل فأكثر ماترجوه يحصل

* تفاءل فبعد الليل صبح وبعد الظلام نور وبعد العسر يسر

* تفاءل حتى لو كنت عاجزاً فإن العاجز المتفائل خير من المقتدر المتشائم,فالتفاؤل قد يحول عجز الأول الى اقتدار..واقتدار الثاني الى عجز.

* تفاءل فإن من يملك الأمل,يملك دائماً سفينة يمخر بها عباب البحر.

* تفاءل فإن المتفائل إنسان يرى ضوءاً غير موجود,فيبحث عنه حتى يجده,أما المتشائم فيرى الضوء ولايصدق أنه رآه

* تفاءل فالمتفائل يرى فرصةً في كل صعوبة، بينما المتشائم يرى صعوبةً في كل فرصة

* تفاءل و لا تثقل يومك بهموم غدك فقد لا تجيء هموم غدك وتكون قد انحرمت سرور يومك.

* تفاءل فالإنسان دون أمل، كنبات دون ماء. ودون ابتسامة، كورد دون رائحة. ودون مودة وشعور بالغير، كغابة احترق شجرها

* تفاءل فإن من أعظم العمارة الهندسية أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

* تفاءل فالزمن يتجدد: ليل ونهار، وصيف وشتاء، حر وبرد، مطر وصحو لأن دوام الحال من المحال فلا تحزن

* تفاءل فالواقع وشواهد التاريخ تؤكد أنه لا يمكن هزيمة شخص لا ييأس أبدا

* تفاءل
فهناك كثيرون يحبونك
ويحبون رؤيتك دائما متفائل
 
اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,601
النقاط
1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
قال إلياس:
اللهم آمين يا رب الغالمين اجمعين
بورك فيك على الموضوع القيم ان شاء الله تقبلي مني هذه الاضافة القيمة
تفاءل فرغم وجود الشـر هناك الخير
تفـاءل فرغم وجود المشاكل هناك الحل
تفاءل فرغم وجود الفشل هناك النجاح
تفاءل فرغم قسوة الواقع هناك زهرة أمل..

* تفاءل فأكثر ماتخاف منه لا يقع

* تفاءل فأكثر ماترجوه يحصل

* تفاءل فبعد الليل صبح وبعد الظلام نور وبعد العسر يسر

* تفاءل حتى لو كنت عاجزاً فإن العاجز المتفائل خير من المقتدر المتشائم,فالتفاؤل قد يحول عجز الأول الى اقتدار..واقتدار الثاني الى عجز.

* تفاءل فإن من يملك الأمل,يملك دائماً سفينة يمخر بها عباب البحر.

* تفاءل فإن المتفائل إنسان يرى ضوءاً غير موجود,فيبحث عنه حتى يجده,أما المتشائم فيرى الضوء ولايصدق أنه رآه

* تفاءل فالمتفائل يرى فرصةً في كل صعوبة، بينما المتشائم يرى صعوبةً في كل فرصة

* تفاءل و لا تثقل يومك بهموم غدك فقد لا تجيء هموم غدك وتكون قد انحرمت سرور يومك.

* تفاءل فالإنسان دون أمل، كنبات دون ماء. ودون ابتسامة، كورد دون رائحة. ودون مودة وشعور بالغير، كغابة احترق شجرها

* تفاءل فإن من أعظم العمارة الهندسية أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

* تفاءل فالزمن يتجدد: ليل ونهار، وصيف وشتاء، حر وبرد، مطر وصحو لأن دوام الحال من المحال فلا تحزن

* تفاءل فالواقع وشواهد التاريخ تؤكد أنه لا يمكن هزيمة شخص لا ييأس أبدا

* تفاءل
فهناك كثيرون يحبونك
ويحبون رؤيتك دائما متفائل
إضغط للتوسيع...
قال إلياس:
اللهم آمين يا رب الغالمين اجمعين
بورك فيك على الموضوع القيم ان شاء الله تقبلي مني هذه الاضافة القيمة
تفاءل فرغم وجود الشـر هناك الخير
تفـاءل فرغم وجود المشاكل هناك الحل
تفاءل فرغم وجود الفشل هناك النجاح
تفاءل فرغم قسوة الواقع هناك زهرة أمل..

* تفاءل فأكثر ماتخاف منه لا يقع

* تفاءل فأكثر ماترجوه يحصل

* تفاءل فبعد الليل صبح وبعد الظلام نور وبعد العسر يسر

* تفاءل حتى لو كنت عاجزاً فإن العاجز المتفائل خير من المقتدر المتشائم,فالتفاؤل قد يحول عجز الأول الى اقتدار..واقتدار الثاني الى عجز.

* تفاءل فإن من يملك الأمل,يملك دائماً سفينة يمخر بها عباب البحر.

* تفاءل فإن المتفائل إنسان يرى ضوءاً غير موجود,فيبحث عنه حتى يجده,أما المتشائم فيرى الضوء ولايصدق أنه رآه

* تفاءل فالمتفائل يرى فرصةً في كل صعوبة، بينما المتشائم يرى صعوبةً في كل فرصة

* تفاءل و لا تثقل يومك بهموم غدك فقد لا تجيء هموم غدك وتكون قد انحرمت سرور يومك.

* تفاءل فالإنسان دون أمل، كنبات دون ماء. ودون ابتسامة، كورد دون رائحة. ودون مودة وشعور بالغير، كغابة احترق شجرها

* تفاءل فإن من أعظم العمارة الهندسية أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

* تفاءل فالزمن يتجدد: ليل ونهار، وصيف وشتاء، حر وبرد، مطر وصحو لأن دوام الحال من المحال فلا تحزن

* تفاءل فالواقع وشواهد التاريخ تؤكد أنه لا يمكن هزيمة شخص لا ييأس أبدا

* تفاءل
فهناك كثيرون يحبونك
ويحبون رؤيتك دائما متفائل
إضغط للتوسيع...
وفيك بارك الله
مشكور أخي الكريم لإضافتك
وفقك الله لكل خير
جزاك الله خيرا وربي يسعدك في الدنيا والآخرة ان شاء الله
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
11,626
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال اميرة المدائن:
وفيك بارك الله
مشكور أخي الكريم لإضافتك
وفقك الله لكل خير
جزاك الله خيرا وربي يسعدك في الدنيا والآخرة ان شاء الله
إضغط للتوسيع...
العفو
اللهم امين يا رب العالمين اجمعين
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top