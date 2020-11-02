فلسفتي في تربية الأولاد :

لا زلت اسمع من البعض ممن يشتغلون في مجال الإرشاد الأسري، ودعاة ما يطلق عليه بالتنمية البشرية...أنه يجب علينا كآباء وأمهات أن ننهج أسلوب التعزيز في تربية أولادنا، فنحفزهم بعذب الكلام، ونشجعهم بالعطاء...كما يجب أن نُكسر العصا، ونتخلى عن الزَّجْرِ والعِقَاب.كي لا يصابوا بالعقد النفسية أوالاكتئاب...لكن موقفي وأنا أب أقول: لا تربية بدون تحذير فيه قوة صوت وحزم، وشدة مُطَعَّمة بتهديد أو تنفيذ عقاب. ومن سألني عن علاقتي بالأولاد قلت: إن الذي بيني وبينهم هو جسم العَظْمُ فيه "حُبْ" ولَحْمُه " حُبْ" أما الجلد فهو طبقتين إحداها لِينٌ والأخرى حزمٌ وعِقاب .