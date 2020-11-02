اغرب الحيوانات واندرها

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
سلحفاة الكانتور العملاقة ذات الظهر الناعم

هذه السلحفاة تعيش فى الأنهار, مسطحات المياة العذبة ذات الحركة البطيئة. يصل طول هذه السلحفاة الى 6 أقدام ( حوالى متران ) و تَزن أكثر مِن حوالى 50 كيلو.


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* سلحفاة ماتاماتا

سلحفاة ماتاماتا من ابطئ السلاحف حركة, تعيش فى الأماكن الضحلة و البَرِكات الراكدة و المستنقعات و يوجد هذا النوع من السلاحف فى شمال بوليفيا, شرق بيرو, إكوادور, كولومبيا, فينزويلا و شمال ووسط البرازيل. يُفضل الماتا ماتا الحركة فى الماء الضحل و يسطتيع الوصول للسطح لكى يتنفس ثم يعود للمياة مرة اخرى.

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* ارانب المارا

كبير الحجم نسبياً عن الارانب البرية العادية و لكنه يشبه الحمار. و يعيش هذا النوع من الارانب فى وسط و جنوب الأرجنتين. و يسكن فى الأراضى العُشبية و الصحراء العُشبية ايضاً و يعيش على اكل العُشب فقط.

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* ظبي السايجا

هذا النوع من الانواع المُصنفة ضمن المعرضين للخطر جداً و الاقرب الى الانقراض من مؤسسة IUCN.
احصائياً يوجد حوالى 50.000 حيوان ظبى من النوع سايجا فقط حول العالم و هم مركزين فى ثلاث اماكن فقط : كازاخستان و منطقتين معزولتين فى منغوليا.

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يعيش الخِلد صاحب الأنف النجمية فى المناطق السهليَّة الرطبة و يتغذى على اللا فقاريات الصغيرة, الحشرات المائية و الديدان. و هو سبّاح ماهر. ويقوم بحفر انفاق ضحلة و غالباً تنتهى تحت الماء. تُغطى انفه مخالب على شكل نجمة و بها حوالى مئة الف قرون استشعار.

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* جرذ الفيل

منتشر على نحو واسع فى جنوب أفريقيا , يعيش فى الغابات و بين الصخور و يتغذى على بقايا الاخشاب و الديدان.

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* القُنفذ صاحب الأنف الطويلة

هذا القنفذ احد انواع الثدييات التى تضع بيضاً و تعيش على المسطحات المائية و يمتاز بأنفه الطويلة و يعيش فى غينيا الجديدة و هو منتشر كثيراً هناك.

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* دودة أرماديلو الوردية

تعيش فى وسط الأرجنتين و تسكن فى الاراضى العُشبية الجافة و الرملية و تتغذى على شوك الصبار. لديها القدرة على دفن نفسها بالكامل فى ظرف ثوانٍ اذا كانت فى خطر.

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* اليربوع صاحب الأذن الطويلة

يُطلق عليه (ميكي ماوس الصحراء) فهو حيوان قارض يشبه الفأر و لديه ذيل طويل و سيقان خلفية طويلة للقفز, و آذان طويلة جداً و قد تصل لأكبر من حجمه, و هذا اليربوع يعيش فى صحارى منغوليا و الصين, يُدرج تحت الحيوانات المُعرضة لخطر الانقراض على قائمة مؤسسة
 
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