اغرب الحيوانات واندرها

سلحفاة الكانتور العملاقة ذات الظهر الناعمهذه السلحفاة تعيش فى الأنهار, مسطحات المياة العذبة ذات الحركة البطيئة. يصل طول هذه السلحفاة الى 6 أقدام ( حوالى متران ) و تَزن أكثر مِن حوالى 50 كيلو.* سلحفاة ماتاماتاسلحفاة ماتاماتا من ابطئ السلاحف حركة, تعيش فى الأماكن الضحلة و البَرِكات الراكدة و المستنقعات و يوجد هذا النوع من السلاحف فى شمال بوليفيا, شرق بيرو, إكوادور, كولومبيا, فينزويلا و شمال ووسط البرازيل. يُفضل الماتا ماتا الحركة فى الماء الضحل و يسطتيع الوصول للسطح لكى يتنفس ثم يعود للمياة مرة اخرى.* ارانب الماراكبير الحجم نسبياً عن الارانب البرية العادية و لكنه يشبه الحمار. و يعيش هذا النوع من الارانب فى وسط و جنوب الأرجنتين. و يسكن فى الأراضى العُشبية و الصحراء العُشبية ايضاً و يعيش على اكل العُشب فقط.* ظبي السايجاهذا النوع من الانواع المُصنفة ضمن المعرضين للخطر جداً و الاقرب الى الانقراض من مؤسسة IUCN.احصائياً يوجد حوالى 50.000 حيوان ظبى من النوع سايجا فقط حول العالم و هم مركزين فى ثلاث اماكن فقط : كازاخستان و منطقتين معزولتين فى منغوليا.يعيش الخِلد صاحب الأنف النجمية فى المناطق السهليَّة الرطبة و يتغذى على اللا فقاريات الصغيرة, الحشرات المائية و الديدان. و هو سبّاح ماهر. ويقوم بحفر انفاق ضحلة و غالباً تنتهى تحت الماء. تُغطى انفه مخالب على شكل نجمة و بها حوالى مئة الف قرون استشعار.* جرذ الفيلمنتشر على نحو واسع فى جنوب أفريقيا , يعيش فى الغابات و بين الصخور و يتغذى على بقايا الاخشاب و الديدان.* القُنفذ صاحب الأنف الطويلةهذا القنفذ احد انواع الثدييات التى تضع بيضاً و تعيش على المسطحات المائية و يمتاز بأنفه الطويلة و يعيش فى غينيا الجديدة و هو منتشر كثيراً هناك.* دودة أرماديلو الورديةتعيش فى وسط الأرجنتين و تسكن فى الاراضى العُشبية الجافة و الرملية و تتغذى على شوك الصبار. لديها القدرة على دفن نفسها بالكامل فى ظرف ثوانٍ اذا كانت فى خطر.* اليربوع صاحب الأذن الطويلةيُطلق عليه (ميكي ماوس الصحراء) فهو حيوان قارض يشبه الفأر و لديه ذيل طويل و سيقان خلفية طويلة للقفز, و آذان طويلة جداً و قد تصل لأكبر من حجمه, و هذا اليربوع يعيش فى صحارى منغوليا و الصين, يُدرج تحت الحيوانات المُعرضة لخطر الانقراض على قائمة مؤسسة