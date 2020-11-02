اغرب الحيوانات واندرها

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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سلحفاة الكانتور العملاقة ذات الظهر الناعم
هذه السلحفاة تعيش فى الأنهار, مسطحات المياة العذبة ذات الحركة البطيئة. يصل طول هذه السلحفاة الى 6 أقدام ( حوالى متران ) و تَزن أكثر مِن حوالى 50 كيلو.
* سلحفاة ماتاماتا
سلحفاة ماتاماتا من ابطئ السلاحف حركة, تعيش فى الأماكن الضحلة و البَرِكات الراكدة و المستنقعات و يوجد هذا النوع من السلاحف فى شمال بوليفيا, شرق بيرو, إكوادور, كولومبيا, فينزويلا و شمال ووسط البرازيل. يُفضل الماتا ماتا الحركة فى الماء الضحل و يسطتيع الوصول للسطح لكى يتنفس ثم يعود للمياة مرة اخرى.
* ارانب المارا
كبير الحجم نسبياً عن الارانب البرية العادية و لكنه يشبه الحمار. و يعيش هذا النوع من الارانب فى وسط و جنوب الأرجنتين. و يسكن فى الأراضى العُشبية و الصحراء العُشبية ايضاً و يعيش على اكل العُشب فقط.
* ظبي السايجا
هذا النوع من الانواع المُصنفة ضمن المعرضين للخطر جداً و الاقرب الى الانقراض من مؤسسة IUCN.
احصائياً يوجد حوالى 50.000 حيوان ظبى من النوع سايجا فقط حول العالم و هم مركزين فى ثلاث اماكن فقط : كازاخستان و منطقتين معزولتين فى منغوليا.
يعيش الخِلد صاحب الأنف النجمية فى المناطق السهليَّة الرطبة و يتغذى على اللا فقاريات الصغيرة, الحشرات المائية و الديدان. و هو سبّاح ماهر. ويقوم بحفر انفاق ضحلة و غالباً تنتهى تحت الماء. تُغطى انفه مخالب على شكل نجمة و بها حوالى مئة الف قرون استشعار.
* جرذ الفيل
منتشر على نحو واسع فى جنوب أفريقيا , يعيش فى الغابات و بين الصخور و يتغذى على بقايا الاخشاب و الديدان.
* القُنفذ صاحب الأنف الطويلة
هذا القنفذ احد انواع الثدييات التى تضع بيضاً و تعيش على المسطحات المائية و يمتاز بأنفه الطويلة و يعيش فى غينيا الجديدة و هو منتشر كثيراً هناك.
* دودة أرماديلو الوردية
تعيش فى وسط الأرجنتين و تسكن فى الاراضى العُشبية الجافة و الرملية و تتغذى على شوك الصبار. لديها القدرة على دفن نفسها بالكامل فى ظرف ثوانٍ اذا كانت فى خطر.
* اليربوع صاحب الأذن الطويلة
يُطلق عليه (ميكي ماوس الصحراء) فهو حيوان قارض يشبه الفأر و لديه ذيل طويل و سيقان خلفية طويلة للقفز, و آذان طويلة جداً و قد تصل لأكبر من حجمه, و هذا اليربوع يعيش فى صحارى منغوليا و الصين, يُدرج تحت الحيوانات المُعرضة لخطر الانقراض على قائمة مؤسسة
هذه السلحفاة تعيش فى الأنهار, مسطحات المياة العذبة ذات الحركة البطيئة. يصل طول هذه السلحفاة الى 6 أقدام ( حوالى متران ) و تَزن أكثر مِن حوالى 50 كيلو.
* سلحفاة ماتاماتا
سلحفاة ماتاماتا من ابطئ السلاحف حركة, تعيش فى الأماكن الضحلة و البَرِكات الراكدة و المستنقعات و يوجد هذا النوع من السلاحف فى شمال بوليفيا, شرق بيرو, إكوادور, كولومبيا, فينزويلا و شمال ووسط البرازيل. يُفضل الماتا ماتا الحركة فى الماء الضحل و يسطتيع الوصول للسطح لكى يتنفس ثم يعود للمياة مرة اخرى.
* ارانب المارا
كبير الحجم نسبياً عن الارانب البرية العادية و لكنه يشبه الحمار. و يعيش هذا النوع من الارانب فى وسط و جنوب الأرجنتين. و يسكن فى الأراضى العُشبية و الصحراء العُشبية ايضاً و يعيش على اكل العُشب فقط.
* ظبي السايجا
هذا النوع من الانواع المُصنفة ضمن المعرضين للخطر جداً و الاقرب الى الانقراض من مؤسسة IUCN.
احصائياً يوجد حوالى 50.000 حيوان ظبى من النوع سايجا فقط حول العالم و هم مركزين فى ثلاث اماكن فقط : كازاخستان و منطقتين معزولتين فى منغوليا.
يعيش الخِلد صاحب الأنف النجمية فى المناطق السهليَّة الرطبة و يتغذى على اللا فقاريات الصغيرة, الحشرات المائية و الديدان. و هو سبّاح ماهر. ويقوم بحفر انفاق ضحلة و غالباً تنتهى تحت الماء. تُغطى انفه مخالب على شكل نجمة و بها حوالى مئة الف قرون استشعار.
* جرذ الفيل
منتشر على نحو واسع فى جنوب أفريقيا , يعيش فى الغابات و بين الصخور و يتغذى على بقايا الاخشاب و الديدان.
* القُنفذ صاحب الأنف الطويلة
هذا القنفذ احد انواع الثدييات التى تضع بيضاً و تعيش على المسطحات المائية و يمتاز بأنفه الطويلة و يعيش فى غينيا الجديدة و هو منتشر كثيراً هناك.
* دودة أرماديلو الوردية
تعيش فى وسط الأرجنتين و تسكن فى الاراضى العُشبية الجافة و الرملية و تتغذى على شوك الصبار. لديها القدرة على دفن نفسها بالكامل فى ظرف ثوانٍ اذا كانت فى خطر.
* اليربوع صاحب الأذن الطويلة
يُطلق عليه (ميكي ماوس الصحراء) فهو حيوان قارض يشبه الفأر و لديه ذيل طويل و سيقان خلفية طويلة للقفز, و آذان طويلة جداً و قد تصل لأكبر من حجمه, و هذا اليربوع يعيش فى صحارى منغوليا و الصين, يُدرج تحت الحيوانات المُعرضة لخطر الانقراض على قائمة مؤسسة