استفسار حول التحويل

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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,502
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يمكن لطالب درس سنتين بيولوجيا
تغيير الاختصاص؟

يقدر يبلوكي ويعمل ترونسفار؟

مع العلم بكالوريا 2017


واش يدير بالضبط

ولازم يخير من اختياراتو لقديمة باك 2017 لي مدولو
ولايعاود يسجل كامل مفهمتش هاذ النقطة؟
 
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