اصعب 12 دقيقة في حياتك

/// الدقيقــــة الاولـــ 1 ــــى /// ** مــأســـاة **



أن تصبح كالاعمى الذي يتكىء على كتف شخص غريب

لايعلم ماذا سيكون نهاية الطريق الذي سيوصله إليه .





/// الدقيقــة الثــانيـــــــ 2 ـــــة ///** غبـــاء **



عندما تصبح بطيبتك مكان يٌلقي عليه المستغلون جبروتهم وأخطائهم

لأنك طيب وستسكـت ولن تــواجـه .



/// الدقيقـــة الثــالثــــــ 3 ــــــه ///** ســُخـط **



عندما ترى أنسان ظاهره ملتزم وداخله أنسان مغتاب ومنافق

لم ينسى أن البشر لم يروه ولكنه نسي أن فوقه من يراه .





/// الدقيقــة الــرابــعــــــ 4 ــــة ///** غـــرابـــة **



عندما يكون كل الناس معك خوفاً منك ومن لسانك وليس

إحترامً لك .





/// الدقيـــقة الــخــامســــــ 5 ـــــة ///** خيـــانة **



عنــدما تكتــم أخطــاء غيــرك خـوفـاً عليهـم ووفـاء منك لهم

وتصدم بأن أخطاءهم نُشرت بين الناس على أنها أخطاءك أنت

وهم طاهرون من الخطأ .





/// الدقيقـــة الســادســـــ 6 ـــــة /// ** فلــســفة **



عندما تتحدث وتتحدث ولا تعرف كيف يكون الإصغاء للغيـر .





/// الدقيــقــة الســـابعـــ 7 ـــــة ///** قـــنـــاع **



عندمـا ترى فلان يهـلل بقدوم شخص ما

وقد كانوا معا قبل دقائق معدوده .





/// الدقيـــقة الثــامـنــــ 8 ــــــــه /// ** أيـــن ؟ **



عندما ينقلب رأسـا على عقب ما كان يجمعك به من المحبة

فتسأل نفسك : أين تلك العشرة؟؟

ولا تسمع غير صدى صوتك هو الذي يجيـب على تساؤلك .





/// الدقيـــقة التـــاســعـــــــ 9 ـــــــة ///** ألـــم **



عندما تضع الطيبه والاحترام لهـم وهم وضعوك بقائمـة الانتظار

وعندما يأتيهم الملل يأتوا ليبحثوا عنك .





/// الدقيــقة العـــاشــــــ 10 ـــــــرة ///** إهـــانة **



عندما ترى كلمة ( أحـبك ) بكل مكان وعـلى ألسن مراهقــة لا تقدرها

فهي اصبحت مجرد ترانيم تتسع الاجواء .



/// الدقيـــقة الحــاديــة عشــــ 11 ـــــــر ///

** مــزاجيــة **



عندمـا نأخـذ أحكام ديننا متى شئنا ونتناساها متــى مـا عارضت دواخلنا .





/// الدقيقـــة الثــانية عشـــــ 12 ــــــر ///

** إستحـــقــار **

عندمـا نعبس وتمــلئ أعيننا نظرات غريبة عنـد رؤية وجه فلان

وعندما نـُسأل مالذي بينك وبينــه ؟

تــرد ... أبداً ليس من مستوانـــا .