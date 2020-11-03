اصعب 12 دقيقة في حياتك

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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- 24 ديسمبر 2011
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- ذكر
/// الدقيقــــة الاولـــ 1 ــــى /// ** مــأســـاة **
أن تصبح كالاعمى الذي يتكىء على كتف شخص غريب
لايعلم ماذا سيكون نهاية الطريق الذي سيوصله إليه .
/// الدقيقــة الثــانيـــــــ 2 ـــــة ///** غبـــاء **
عندما تصبح بطيبتك مكان يٌلقي عليه المستغلون جبروتهم وأخطائهم
لأنك طيب وستسكـت ولن تــواجـه .
/// الدقيقـــة الثــالثــــــ 3 ــــــه ///** ســُخـط **
عندما ترى أنسان ظاهره ملتزم وداخله أنسان مغتاب ومنافق
لم ينسى أن البشر لم يروه ولكنه نسي أن فوقه من يراه .
/// الدقيقــة الــرابــعــــــ 4 ــــة ///** غـــرابـــة **
عندما يكون كل الناس معك خوفاً منك ومن لسانك وليس
إحترامً لك .
/// الدقيـــقة الــخــامســــــ 5 ـــــة ///** خيـــانة **
عنــدما تكتــم أخطــاء غيــرك خـوفـاً عليهـم ووفـاء منك لهم
وتصدم بأن أخطاءهم نُشرت بين الناس على أنها أخطاءك أنت
وهم طاهرون من الخطأ .
/// الدقيقـــة الســادســـــ 6 ـــــة /// ** فلــســفة **
عندما تتحدث وتتحدث ولا تعرف كيف يكون الإصغاء للغيـر .
/// الدقيــقــة الســـابعـــ 7 ـــــة ///** قـــنـــاع **
عندمـا ترى فلان يهـلل بقدوم شخص ما
وقد كانوا معا قبل دقائق معدوده .
/// الدقيـــقة الثــامـنــــ 8 ــــــــه /// ** أيـــن ؟ **
عندما ينقلب رأسـا على عقب ما كان يجمعك به من المحبة
فتسأل نفسك : أين تلك العشرة؟؟
ولا تسمع غير صدى صوتك هو الذي يجيـب على تساؤلك .
/// الدقيـــقة التـــاســعـــــــ 9 ـــــــة ///** ألـــم **
عندما تضع الطيبه والاحترام لهـم وهم وضعوك بقائمـة الانتظار
وعندما يأتيهم الملل يأتوا ليبحثوا عنك .
/// الدقيــقة العـــاشــــــ 10 ـــــــرة ///** إهـــانة **
عندما ترى كلمة ( أحـبك ) بكل مكان وعـلى ألسن مراهقــة لا تقدرها
فهي اصبحت مجرد ترانيم تتسع الاجواء .
/// الدقيـــقة الحــاديــة عشــــ 11 ـــــــر ///
** مــزاجيــة **
عندمـا نأخـذ أحكام ديننا متى شئنا ونتناساها متــى مـا عارضت دواخلنا .
/// الدقيقـــة الثــانية عشـــــ 12 ــــــر ///
** إستحـــقــار **
عندمـا نعبس وتمــلئ أعيننا نظرات غريبة عنـد رؤية وجه فلان
وعندما نـُسأل مالذي بينك وبينــه ؟
تــرد ... أبداً ليس من مستوانـــا .
أن تصبح كالاعمى الذي يتكىء على كتف شخص غريب
لايعلم ماذا سيكون نهاية الطريق الذي سيوصله إليه .
/// الدقيقــة الثــانيـــــــ 2 ـــــة ///** غبـــاء **
عندما تصبح بطيبتك مكان يٌلقي عليه المستغلون جبروتهم وأخطائهم
لأنك طيب وستسكـت ولن تــواجـه .
/// الدقيقـــة الثــالثــــــ 3 ــــــه ///** ســُخـط **
عندما ترى أنسان ظاهره ملتزم وداخله أنسان مغتاب ومنافق
لم ينسى أن البشر لم يروه ولكنه نسي أن فوقه من يراه .
/// الدقيقــة الــرابــعــــــ 4 ــــة ///** غـــرابـــة **
عندما يكون كل الناس معك خوفاً منك ومن لسانك وليس
إحترامً لك .
/// الدقيـــقة الــخــامســــــ 5 ـــــة ///** خيـــانة **
عنــدما تكتــم أخطــاء غيــرك خـوفـاً عليهـم ووفـاء منك لهم
وتصدم بأن أخطاءهم نُشرت بين الناس على أنها أخطاءك أنت
وهم طاهرون من الخطأ .
/// الدقيقـــة الســادســـــ 6 ـــــة /// ** فلــســفة **
عندما تتحدث وتتحدث ولا تعرف كيف يكون الإصغاء للغيـر .
/// الدقيــقــة الســـابعـــ 7 ـــــة ///** قـــنـــاع **
عندمـا ترى فلان يهـلل بقدوم شخص ما
وقد كانوا معا قبل دقائق معدوده .
/// الدقيـــقة الثــامـنــــ 8 ــــــــه /// ** أيـــن ؟ **
عندما ينقلب رأسـا على عقب ما كان يجمعك به من المحبة
فتسأل نفسك : أين تلك العشرة؟؟
ولا تسمع غير صدى صوتك هو الذي يجيـب على تساؤلك .
/// الدقيـــقة التـــاســعـــــــ 9 ـــــــة ///** ألـــم **
عندما تضع الطيبه والاحترام لهـم وهم وضعوك بقائمـة الانتظار
وعندما يأتيهم الملل يأتوا ليبحثوا عنك .
/// الدقيــقة العـــاشــــــ 10 ـــــــرة ///** إهـــانة **
عندما ترى كلمة ( أحـبك ) بكل مكان وعـلى ألسن مراهقــة لا تقدرها
فهي اصبحت مجرد ترانيم تتسع الاجواء .
/// الدقيـــقة الحــاديــة عشــــ 11 ـــــــر ///
** مــزاجيــة **
عندمـا نأخـذ أحكام ديننا متى شئنا ونتناساها متــى مـا عارضت دواخلنا .
/// الدقيقـــة الثــانية عشـــــ 12 ــــــر ///
** إستحـــقــار **
عندمـا نعبس وتمــلئ أعيننا نظرات غريبة عنـد رؤية وجه فلان
وعندما نـُسأل مالذي بينك وبينــه ؟
تــرد ... أبداً ليس من مستوانـــا .