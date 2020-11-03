اصعب 12 دقيقة في حياتك

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
11,652
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
/// الدقيقــــة الاولـــ 1 ــــى /// ** مــأســـاة **

أن تصبح كالاعمى الذي يتكىء على كتف شخص غريب
لايعلم ماذا سيكون نهاية الطريق الذي سيوصله إليه .


/// الدقيقــة الثــانيـــــــ 2 ـــــة ///** غبـــاء **

عندما تصبح بطيبتك مكان يٌلقي عليه المستغلون جبروتهم وأخطائهم
لأنك طيب وستسكـت ولن تــواجـه .

/// الدقيقـــة الثــالثــــــ 3 ــــــه ///** ســُخـط **

عندما ترى أنسان ظاهره ملتزم وداخله أنسان مغتاب ومنافق
لم ينسى أن البشر لم يروه ولكنه نسي أن فوقه من يراه .


/// الدقيقــة الــرابــعــــــ 4 ــــة ///** غـــرابـــة **

عندما يكون كل الناس معك خوفاً منك ومن لسانك وليس
إحترامً لك .


/// الدقيـــقة الــخــامســــــ 5 ـــــة ///** خيـــانة **

عنــدما تكتــم أخطــاء غيــرك خـوفـاً عليهـم ووفـاء منك لهم
وتصدم بأن أخطاءهم نُشرت بين الناس على أنها أخطاءك أنت
وهم طاهرون من الخطأ .


/// الدقيقـــة الســادســـــ 6 ـــــة /// ** فلــســفة **

عندما تتحدث وتتحدث ولا تعرف كيف يكون الإصغاء للغيـر .


/// الدقيــقــة الســـابعـــ 7 ـــــة ///** قـــنـــاع **

عندمـا ترى فلان يهـلل بقدوم شخص ما
وقد كانوا معا قبل دقائق معدوده .


/// الدقيـــقة الثــامـنــــ 8 ــــــــه /// ** أيـــن ؟ **

عندما ينقلب رأسـا على عقب ما كان يجمعك به من المحبة
فتسأل نفسك : أين تلك العشرة؟؟
ولا تسمع غير صدى صوتك هو الذي يجيـب على تساؤلك .


/// الدقيـــقة التـــاســعـــــــ 9 ـــــــة ///** ألـــم **

عندما تضع الطيبه والاحترام لهـم وهم وضعوك بقائمـة الانتظار
وعندما يأتيهم الملل يأتوا ليبحثوا عنك .


/// الدقيــقة العـــاشــــــ 10 ـــــــرة ///** إهـــانة **

عندما ترى كلمة ( أحـبك ) بكل مكان وعـلى ألسن مراهقــة لا تقدرها
فهي اصبحت مجرد ترانيم تتسع الاجواء .

/// الدقيـــقة الحــاديــة عشــــ 11 ـــــــر ///
** مــزاجيــة **

عندمـا نأخـذ أحكام ديننا متى شئنا ونتناساها متــى مـا عارضت دواخلنا .


/// الدقيقـــة الثــانية عشـــــ 12 ــــــر ///
** إستحـــقــار **
عندمـا نعبس وتمــلئ أعيننا نظرات غريبة عنـد رؤية وجه فلان
وعندما نـُسأل مالذي بينك وبينــه ؟
تــرد ... أبداً ليس من مستوانـــا .
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top