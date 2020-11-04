فاصله.................................................... بقلمي



فاصلة



هذا الصباح بطئ .. والمسافات لاتدركنا .. بين وطن مهجور ورمل ومطر ينتظر أقدامنا لنفترشه بأشيائنا الجميلة ..

إليكَ.. إلى الحلم الذي أناشد الله أن يتحقق أهديك ماحدث لي اليوم من هروب إلى ذاتك وذاتي أقول:



كان هناك رجلاً أراد أن يقول لي شيئاً ..

يود أن يوصل الكلمات لي باختناق ..

ويصل المسافات بأسرع من الوقت الذي يقف أمامنا ..

عيناه تشعر بي .. ويداه لا تمسك إلا القلم ..

ينفطر شوقاً ليكتب أعذب العبارات ويجد أنه لم يقل شيئاً بعد ..

يود أن يقول كل شئ ولا يتسطيع .. يحتاج القبول من دواخله واصغاء مني ..

رجلٌ .. يخفي قلبه الضعيف وراء كلامه .. ويفكر بي دوماً .. يريد أن يصرخ في وجه الرحيل ويقتنص الفرص اختفاءً مني لأنه يراني ..

يقف صامداً أمام أحاسيسه والدهر .. يتفوق على نفسه بعقل محايد

.. ويمارس الاسهاب طفلاً .. ويُتوَّج على رأس القول سيداً ..

أغمض عيناك ياسيدي لتسمعني ..

واغلق الأصوات بجانبك لتراني ..

فأنا مثلك وأكثر..​