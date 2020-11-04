حكمة أمي _ الكهل _ المخبزة !

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نهضت باكرا اليوم عل غير عادتي بتوقيت السباعة ونصف صباحا ... سرسبتني ميمتي ... اجري اجري جيب 10 رطال خبز وزوج مسوس و ثلاث مدورين وأربعة كرواصون ... قلت لها لما العجلة يا أمي .. قاتلي لي يحب يصيد لغزال يبكرلو ... لم افهم ما تعنيه تماما ... ما علاقة الغزال بالعشرة خبزات ..

ذهبت للخباز ففوجئت بطابور من الكهول دايرين لاشين ... كنت انا الاخير في الصف ولم يأتي بعدي اي احد ... لحق دوري فطلبت من الخباز اعطائي اط كل من الخبز و الكرواصون .. بالمختصر قتله اعطيني من كل شيء شوية ....

الحقيقة اعطاني من كل شيء شوية عدا الخبز ... فأخبرته بأنه نسي الخبز ... قالي مكاش الخبز وليدو راه خلاص ... وكانت السبع خبزات الاخيرة من حظ الكهل الذي سبقني أين رأى في وطلع احد الحاجبين وقال ... شباب تاع درك يخي يخي ... ثم قال يا ولدي من اراد ان يصطاد الغزال يبكرلو ...

هنئت الشيخ على حكمته وطلبت منه الانصراف لانه نبهني لما قالت لي أمي ...

مهم روح الحاج روح يرحم باباك ... الخبز ولازم فيه صيادة وتبكرلو ...علبالي الحاج نتا صياد من وقت فرنسا ...



في إفريقيا على الغزال أن يبدأ فجر يومه ، يجري بأقصى سرعته _وألا فسيجد نفسه وجبة للأسد_

و يبدأ الأسد يومه يجري بسرعة أكبر ، _كي يلحق بالغزال، و الا ضاعت منه وجبته و مات جوعا...

#في_إفريفيا سواءا كنت غزالا أو أسدا، يتحتم عليك أن تبدأ يومك بالجري لتلحق بالموكب ..

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