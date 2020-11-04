بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

قال ابن القيم رحمه الله:

الأسباب الجالبة لمحبة الله ،والموجبة لها عشرة :

أحدها: قراءة القرآن بالتدبر، والتفهم لمعانيه وماأريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ،ليتفهم مراد صاحبه منه.

الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض ،فإنه توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة.

الثالث: دوام ذكره على كل حال ،باللسان،والقلب،والعمل، والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر.

الرابع: إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى ،والتسنم إلى محابه ،وإن صعب المرتقى.

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ،ومشاهدتها ومعرفتها ،وتقلبه في هذه المعرفة ومباديها، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لامحالة.

السادس: مشاهدة بره وإحسانه وألائه ،ونعمه الباطنة والظاهرة ،فإنها داعية إلى محبته.

السابع: وهي من أعجبها إنكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى، وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات.

الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلهي، لمناجاته وتلاوة كلامه، والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلم بالإستغفار والتوبة.

التاسع: مجالسة المحبين الصادقين، وإلتقاط أطايب ثمرات كلامهم، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت ان فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك.

العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل.

فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ،ودخلوا على الحبيب ،وملاك ذلك كله أمران:

إستعداد الروح لهذا الشأن

وإنفتاح عين البصيرة، وبالله التوفيق،. (

مدارج السالكين ابن القيم)

"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"