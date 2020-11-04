لعبة جميلة على الماسنجر.......

sanaya
:: عضو متألق ::
- إنضم
- 8 ديسمبر 2016
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- العمر
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- محل الإقامة
- غرداية
- الجنس
- أنثى
جبتلكم لعبة نموت عليها بيسك تقتلني بالضحك
بون باختصار كل عضو مشارك نمدلو جملة و لا هدرة يبعثها لأول شخص مسجل عندو فالخط أي أونلين قلنا أول شخص مكانش غش و يبعث الهدرة كما نقولها بلا مايبدلها، و يبعث لنا الكابتير مع طمس الاسم، بالنسبة ليا الشخص الاول اللي يكومونتي هو اللي يقترحلي واش راح نبعث، و المشاركين يعلقو ب أوكي ......
اهجمووووووا
بون باختصار كل عضو مشارك نمدلو جملة و لا هدرة يبعثها لأول شخص مسجل عندو فالخط أي أونلين قلنا أول شخص مكانش غش و يبعث الهدرة كما نقولها بلا مايبدلها، و يبعث لنا الكابتير مع طمس الاسم، بالنسبة ليا الشخص الاول اللي يكومونتي هو اللي يقترحلي واش راح نبعث، و المشاركين يعلقو ب أوكي ......
اهجمووووووا