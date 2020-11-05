خطـــــــوات لزيــــــــادة الايمـــــــــان

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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خطـــــــوات لزيــــــــادة الايمـــــــــان


كان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه : ( تعالوا نزدد إيماناً ) .



وابن مسعود عمر رضي الله عنه يقول : ( اجلسوا بنا نزدد إيماناً. ويقول في دعائه: اللهم زدني إيماناً ويقيناً وفقهاً ) .



وكان معاذ عمر رضي الله عنه يقول : ( اجلسوا بنا نؤمن ساعة ) .




وتلك هي أيضا أسباب لزيادة الإيمان :



1- تعلم العلم ( إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ) .



2- قراءة القرآن بالتدبر والتفهم ( إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ) .



3- معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ، وعبادته عز وجل بمقتضى تلك المعرفة .



4- تأمل سيرة الرسول محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم .



5- تأمل سيرة السلف الصالح , رضوان الله تعالى عنهم أجمعين .



6- تأمل محاسن الدين الإسلامي الحنيف .



7- التأمل في آيات الله الكونية .



8- الاجتهاد في العبادة ، والإكثار من الأعمال الصالحة من صلاة ، وزكاة ، وصدقة ، وصيام ، وحج ،
وعمرة ، وذكر ، واستغفار ، ودعاء ، وصلة رحم ، وغير ذلك .



9- الاهتمام بأعمال القلوب من خوف ، وخشية ، ومحبة ، ورجاء ، وإخبات ، وتوكل ، وغير ذلك .



10- الإحسان إلى عباد الله .



11- الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة .



12- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب القدرة والاستطاعة .



13- مجالسة أهل الخير .



14- الإعراض عن مجالس الخنا والزور .



15- الإمساك عن فضول الطعام ، والكلام ، والمنام ، ومخالطة الأنام .



16- غض البصر .



17- التعفف عما في أيدي الخلق .



18- صدق اللهجة , فإن الصدق يهدي إلى البر .



19- النظر إلى من أعلى في أمور الدين ، وإلى من هو أسفل في أمور الدنيا .


أسباب نقص الإيمان , أعاذنا الله جميعا منها :



1- الجهل .



2- الغفلة .



3- الإعراض والنسيان .



4- فعل المعاصي .



5- الحسد .



6- قرناء السوء .



7- الشيطان ( لعنه الله ).



8- النفس الأمارة بالسوء .



9- الدنيا وفتنتها .



10- إطلاق البصر في النظر إلى ما حرمه الله .



11- إطلاق اللسان بالغيبة، والنميمة، والجدال بالباطل .



12- سماع ما يغضب الله من الغناء وزور الكلام وغير ذلك .



13- كثرة الأكل، والشرب، والنوم، والخلطة .

وأمور كثيرة إخوتي وأخواتي الكرام لاتخفى علينا جميعا علنا إن عرفناها تجنبناها حتى لانخسر ديننا ودنيانا وآخرتنا ,
نفعنا الله وإياكم بما يقال من الحق والهدى وأسبغ الله علينا نعمه ظاهرة وباطنة ,
وجعلنا الله ممن رضي عنهم ورضوا عنه .



اللهم إنفعنا بما علمتنا , وزدنا علما وفقها في الدين , واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه .
 
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