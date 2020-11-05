خطـــــــوات لزيــــــــادة الايمـــــــــان





كان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه : ( تعالوا نزدد إيماناً ) .







وابن مسعود عمر رضي الله عنه يقول : ( اجلسوا بنا نزدد إيماناً. ويقول في دعائه: اللهم زدني إيماناً ويقيناً وفقهاً ) .







وكان معاذ عمر رضي الله عنه يقول : ( اجلسوا بنا نؤمن ساعة ) .









وتلك هي أيضا أسباب لزيادة الإيمان :







1- تعلم العلم ( إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ) .







2- قراءة القرآن بالتدبر والتفهم ( إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ) .







3- معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ، وعبادته عز وجل بمقتضى تلك المعرفة .







4- تأمل سيرة الرسول محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم .







5- تأمل سيرة السلف الصالح , رضوان الله تعالى عنهم أجمعين .







6- تأمل محاسن الدين الإسلامي الحنيف .







7- التأمل في آيات الله الكونية .







8- الاجتهاد في العبادة ، والإكثار من الأعمال الصالحة من صلاة ، وزكاة ، وصدقة ، وصيام ، وحج ،

وعمرة ، وذكر ، واستغفار ، ودعاء ، وصلة رحم ، وغير ذلك .







9- الاهتمام بأعمال القلوب من خوف ، وخشية ، ومحبة ، ورجاء ، وإخبات ، وتوكل ، وغير ذلك .







10- الإحسان إلى عباد الله .







11- الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة .







12- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب القدرة والاستطاعة .







13- مجالسة أهل الخير .







14- الإعراض عن مجالس الخنا والزور .







15- الإمساك عن فضول الطعام ، والكلام ، والمنام ، ومخالطة الأنام .







16- غض البصر .







17- التعفف عما في أيدي الخلق .







18- صدق اللهجة , فإن الصدق يهدي إلى البر .







19- النظر إلى من أعلى في أمور الدين ، وإلى من هو أسفل في أمور الدنيا .





أسباب نقص الإيمان , أعاذنا الله جميعا منها :







1- الجهل .







2- الغفلة .







3- الإعراض والنسيان .







4- فعل المعاصي .







5- الحسد .







6- قرناء السوء .







7- الشيطان ( لعنه الله ).







8- النفس الأمارة بالسوء .







9- الدنيا وفتنتها .







10- إطلاق البصر في النظر إلى ما حرمه الله .







11- إطلاق اللسان بالغيبة، والنميمة، والجدال بالباطل .







12- سماع ما يغضب الله من الغناء وزور الكلام وغير ذلك .







13- كثرة الأكل، والشرب، والنوم، والخلطة .



وأمور كثيرة إخوتي وأخواتي الكرام لاتخفى علينا جميعا علنا إن عرفناها تجنبناها حتى لانخسر ديننا ودنيانا وآخرتنا ,

نفعنا الله وإياكم بما يقال من الحق والهدى وأسبغ الله علينا نعمه ظاهرة وباطنة ,

وجعلنا الله ممن رضي عنهم ورضوا عنه .







اللهم إنفعنا بما علمتنا , وزدنا علما وفقها في الدين , واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه . ​

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