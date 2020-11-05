إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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خطـــــــوات لزيــــــــادة الايمـــــــــان
كان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه : ( تعالوا نزدد إيماناً ) .
وابن مسعود عمر رضي الله عنه يقول : ( اجلسوا بنا نزدد إيماناً. ويقول في دعائه: اللهم زدني إيماناً ويقيناً وفقهاً ) .
وكان معاذ عمر رضي الله عنه يقول : ( اجلسوا بنا نؤمن ساعة ) .
وتلك هي أيضا أسباب لزيادة الإيمان :
1- تعلم العلم ( إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ) .
2- قراءة القرآن بالتدبر والتفهم ( إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ) .
3- معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ، وعبادته عز وجل بمقتضى تلك المعرفة .
4- تأمل سيرة الرسول محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم .
5- تأمل سيرة السلف الصالح , رضوان الله تعالى عنهم أجمعين .
6- تأمل محاسن الدين الإسلامي الحنيف .
7- التأمل في آيات الله الكونية .
8- الاجتهاد في العبادة ، والإكثار من الأعمال الصالحة من صلاة ، وزكاة ، وصدقة ، وصيام ، وحج ،
وعمرة ، وذكر ، واستغفار ، ودعاء ، وصلة رحم ، وغير ذلك .
9- الاهتمام بأعمال القلوب من خوف ، وخشية ، ومحبة ، ورجاء ، وإخبات ، وتوكل ، وغير ذلك .
10- الإحسان إلى عباد الله .
11- الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة .
12- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب القدرة والاستطاعة .
13- مجالسة أهل الخير .
14- الإعراض عن مجالس الخنا والزور .
15- الإمساك عن فضول الطعام ، والكلام ، والمنام ، ومخالطة الأنام .
16- غض البصر .
17- التعفف عما في أيدي الخلق .
18- صدق اللهجة , فإن الصدق يهدي إلى البر .
19- النظر إلى من أعلى في أمور الدين ، وإلى من هو أسفل في أمور الدنيا .
أسباب نقص الإيمان , أعاذنا الله جميعا منها :
1- الجهل .
2- الغفلة .
3- الإعراض والنسيان .
4- فعل المعاصي .
5- الحسد .
6- قرناء السوء .
7- الشيطان ( لعنه الله ).
8- النفس الأمارة بالسوء .
9- الدنيا وفتنتها .
10- إطلاق البصر في النظر إلى ما حرمه الله .
11- إطلاق اللسان بالغيبة، والنميمة، والجدال بالباطل .
12- سماع ما يغضب الله من الغناء وزور الكلام وغير ذلك .
13- كثرة الأكل، والشرب، والنوم، والخلطة .
وأمور كثيرة إخوتي وأخواتي الكرام لاتخفى علينا جميعا علنا إن عرفناها تجنبناها حتى لانخسر ديننا ودنيانا وآخرتنا ,
نفعنا الله وإياكم بما يقال من الحق والهدى وأسبغ الله علينا نعمه ظاهرة وباطنة ,
وجعلنا الله ممن رضي عنهم ورضوا عنه .
اللهم إنفعنا بما علمتنا , وزدنا علما وفقها في الدين , واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه .
كان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه : ( تعالوا نزدد إيماناً ) .
وابن مسعود عمر رضي الله عنه يقول : ( اجلسوا بنا نزدد إيماناً. ويقول في دعائه: اللهم زدني إيماناً ويقيناً وفقهاً ) .
وكان معاذ عمر رضي الله عنه يقول : ( اجلسوا بنا نؤمن ساعة ) .
وتلك هي أيضا أسباب لزيادة الإيمان :
1- تعلم العلم ( إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ) .
2- قراءة القرآن بالتدبر والتفهم ( إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ) .
3- معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ، وعبادته عز وجل بمقتضى تلك المعرفة .
4- تأمل سيرة الرسول محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم .
5- تأمل سيرة السلف الصالح , رضوان الله تعالى عنهم أجمعين .
6- تأمل محاسن الدين الإسلامي الحنيف .
7- التأمل في آيات الله الكونية .
8- الاجتهاد في العبادة ، والإكثار من الأعمال الصالحة من صلاة ، وزكاة ، وصدقة ، وصيام ، وحج ،
وعمرة ، وذكر ، واستغفار ، ودعاء ، وصلة رحم ، وغير ذلك .
9- الاهتمام بأعمال القلوب من خوف ، وخشية ، ومحبة ، ورجاء ، وإخبات ، وتوكل ، وغير ذلك .
10- الإحسان إلى عباد الله .
11- الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة .
12- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب القدرة والاستطاعة .
13- مجالسة أهل الخير .
14- الإعراض عن مجالس الخنا والزور .
15- الإمساك عن فضول الطعام ، والكلام ، والمنام ، ومخالطة الأنام .
16- غض البصر .
17- التعفف عما في أيدي الخلق .
18- صدق اللهجة , فإن الصدق يهدي إلى البر .
19- النظر إلى من أعلى في أمور الدين ، وإلى من هو أسفل في أمور الدنيا .
أسباب نقص الإيمان , أعاذنا الله جميعا منها :
1- الجهل .
2- الغفلة .
3- الإعراض والنسيان .
4- فعل المعاصي .
5- الحسد .
6- قرناء السوء .
7- الشيطان ( لعنه الله ).
8- النفس الأمارة بالسوء .
9- الدنيا وفتنتها .
10- إطلاق البصر في النظر إلى ما حرمه الله .
11- إطلاق اللسان بالغيبة، والنميمة، والجدال بالباطل .
12- سماع ما يغضب الله من الغناء وزور الكلام وغير ذلك .
13- كثرة الأكل، والشرب، والنوم، والخلطة .
وأمور كثيرة إخوتي وأخواتي الكرام لاتخفى علينا جميعا علنا إن عرفناها تجنبناها حتى لانخسر ديننا ودنيانا وآخرتنا ,
نفعنا الله وإياكم بما يقال من الحق والهدى وأسبغ الله علينا نعمه ظاهرة وباطنة ,
وجعلنا الله ممن رضي عنهم ورضوا عنه .
اللهم إنفعنا بما علمتنا , وزدنا علما وفقها في الدين , واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه .