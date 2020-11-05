عرُوسة عَامْها 03

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
563
النقاط
51
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
عرُوسة عَامْها 03:
لَمِّي رُوحكْ يا طفلة ...عِيبْ
أسْترِ روُحك... حرام.
ثم بقدرة قادر...وبعد زواجه بأيام
يخرج نفس الرجل رفقة عروسه، وهي ترتدي "عباية خليجية"، والحنّة بأشكالها النباتية تصرخُ في يَديْها، ويفشلُ "العِجَار" في إخفاء سحر الألوان بعينيها، ولا تستطيع حواس المارة إغفال قوة عطرها، و لا صوت ضحكتها المحررة بنشوة التحدي وشهوة الاستعراض.
الخلاصة: إذا كانت العروسة في عامها ...من المفترض أنها في عصمة رجل يحميها ويوجهها.
 
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