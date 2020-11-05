عرُوسة عَامْها 03 :

لَمِّي رُوحكْ يا طفلة ...عِيبْ

أسْترِ روُحك... حرام.

ثم بقدرة قادر...وبعد زواجه بأيام

يخرج نفس الرجل رفقة عروسه، وهي ترتدي "عباية خليجية"، والحنّة بأشكالها النباتية تصرخُ في يَديْها، ويفشلُ "العِجَار" في إخفاء سحر الألوان بعينيها، ولا تستطيع حواس المارة إغفال قوة عطرها، و لا صوت ضحكتها المحررة بنشوة التحدي وشهوة الاستعراض.

الخلاصة: إذا كانت العروسة في عامها ...من المفترض أنها في عصمة رجل يحميها ويوجهها .