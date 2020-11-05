سعد606
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- محل الإقامة
- تقرت ولاية ورقلة
- الجنس
- ذكر
حب نهدر معاك:
يجد الكثير من الاباء صعوبة في فتح قنوات حوار مع الابن او البنت في المواقف الحاسمة، كاختيار شريك الحياة، اختيار المهنة، اختيار المسار الدراسي.
وهنا يجب ان اتوجه الى الابناء بأن تكون الخطوة الاولى من طرفهم....تقرب من والدك، اكسر حاجز الصمت...تربح صلاحك وترضي ربك.
اما بالنسبة للاباء فاقول: نَقصْ من روحك وابدا صفحة جديدة مع ابنائك....خير لهم وخير لك.
مخ الهدرة: روح نهدر مع ابي وخلي ينشعني...ونهدر مع ولدي ومانخليش " الناس" تضحك عني.
يجد الكثير من الاباء صعوبة في فتح قنوات حوار مع الابن او البنت في المواقف الحاسمة، كاختيار شريك الحياة، اختيار المهنة، اختيار المسار الدراسي.
وهنا يجب ان اتوجه الى الابناء بأن تكون الخطوة الاولى من طرفهم....تقرب من والدك، اكسر حاجز الصمت...تربح صلاحك وترضي ربك.
اما بالنسبة للاباء فاقول: نَقصْ من روحك وابدا صفحة جديدة مع ابنائك....خير لهم وخير لك.
مخ الهدرة: روح نهدر مع ابي وخلي ينشعني...ونهدر مع ولدي ومانخليش " الناس" تضحك عني.