حب نهدر معاك :

يجد الكثير من الاباء صعوبة في فتح قنوات حوار مع الابن او البنت في المواقف الحاسمة، كاختيار شريك الحياة، اختيار المهنة، اختيار المسار الدراسي .

وهنا يجب ان اتوجه الى الابناء بأن تكون الخطوة الاولى من طرفهم....تقرب من والدك، اكسر حاجز الصمت...تربح صلاحك وترضي ربك.

اما بالنسبة للاباء فاقول: نَقصْ من روحك وابدا صفحة جديدة مع ابنائك....خير لهم وخير لك.

مخ الهدرة: روح نهدر مع ابي وخلي ينشعني...ونهدر مع ولدي ومانخليش " الناس" تضحك عني .