حب نهدر معاك

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
563
النقاط
51
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
حب نهدر معاك:
يجد الكثير من الاباء صعوبة في فتح قنوات حوار مع الابن او البنت في المواقف الحاسمة، كاختيار شريك الحياة، اختيار المهنة، اختيار المسار الدراسي.
وهنا يجب ان اتوجه الى الابناء بأن تكون الخطوة الاولى من طرفهم....تقرب من والدك، اكسر حاجز الصمت...تربح صلاحك وترضي ربك.
اما بالنسبة للاباء فاقول: نَقصْ من روحك وابدا صفحة جديدة مع ابنائك....خير لهم وخير لك.
مخ الهدرة: روح نهدر مع ابي وخلي ينشعني...ونهدر مع ولدي ومانخليش " الناس" تضحك عني.
 
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