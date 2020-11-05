لا تحكم على الانسان من مظهره الخارجي ...استاذي اعتذر😇

منى كريم
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
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- المشاركات
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- أنثى
سلام عليكم
كيف احوالكم ان شاء الله تكونو بخير وعلى خير
...
اليوم بعد شد وجذب سمحلي الاشاوس بالخروج
منيش راح نحكي على الشروط نتاعهم لانهم دوخوني شوي
.....
المهم ... وصلت لليسي بعد الاجراءات الوقائية دخلونا
دخلت للقسم ... ودخل ورانا استاذ الفلسفة ...
انصدمت ... واصلا اصلا كنت متهاوشة معاه من قبل
هو سوء فهم الصراحة
.... هو نقولكم الصح هازت عليه نظرة من ملابسو وطريقة ارتدائها
.....
ابسط مثال الباسكات نتاعي كي البسكات نتاعو
والفاهم يفهم ....
.... ركزت معاه مش مركزتش معاه فجأة
زادلي اسم اوخر قالي مليكة !!!! ها استاذ انعل بليس
شكون مليكة ... ... نطق واحد الطفل وقالو قنديل
تجاوزت الدهشة نتع مليكة بالخف ودرت للدهشة نتع قنديل قبل لانهدر حتى قالي بعدما ابتسم كيشغل ابتسامة تخفيفية على اسمي باه ينحي عليا
قالي معليه معليه نورمال اسم قنديل استاذ من ريتك واحد يسمي بنتو قنديل !!!! كاين في عاشور العاشر قنديل وجواد
واحد البنادم يسميني قنديل على سبيل المزاح انما اسم رسمي مكاش !!!
قتلو بعدما ابتسمت ابتسامة صغيرة هديل ليحمر وجهه وينظر بوجه غاضب للزميل
....
الساعة الثانية ... بان الانسان الطيب لي فيه وعرفت بلي لازم منحكمش على الانسان من مظهرو الواحد يقول الصح
كي قالنا نديرلكم الكور بالسبت في الفلسفة باطل
....
هو مالا واش صغتلكم.... ههههه المشكل لما قلت لامي قاتلي والله متخرجيها ههههه كيما يدير الواحد ميسلك بن عمييي
...
لا تحكم على الانسان من مظهره الخارجي ... قد يكون احسن وقد يكون أسوء مما تتخيل
من هذا المنبر احييه فقد كان والحق يقال احسن بكثير ....
في حفظ الرحمن
كيف احوالكم ان شاء الله تكونو بخير وعلى خير
...
اليوم بعد شد وجذب سمحلي الاشاوس بالخروج
منيش راح نحكي على الشروط نتاعهم لانهم دوخوني شوي
.....
المهم ... وصلت لليسي بعد الاجراءات الوقائية دخلونا
دخلت للقسم ... ودخل ورانا استاذ الفلسفة ...
انصدمت ... واصلا اصلا كنت متهاوشة معاه من قبل
هو سوء فهم الصراحة
.... هو نقولكم الصح هازت عليه نظرة من ملابسو وطريقة ارتدائها
.....
ابسط مثال الباسكات نتاعي كي البسكات نتاعو
والفاهم يفهم ....
.... ركزت معاه مش مركزتش معاه فجأة
زادلي اسم اوخر قالي مليكة !!!! ها استاذ انعل بليس
شكون مليكة ... ... نطق واحد الطفل وقالو قنديل
تجاوزت الدهشة نتع مليكة بالخف ودرت للدهشة نتع قنديل قبل لانهدر حتى قالي بعدما ابتسم كيشغل ابتسامة تخفيفية على اسمي باه ينحي عليا
قالي معليه معليه نورمال اسم قنديل استاذ من ريتك واحد يسمي بنتو قنديل !!!! كاين في عاشور العاشر قنديل وجواد
واحد البنادم يسميني قنديل على سبيل المزاح انما اسم رسمي مكاش !!!
قتلو بعدما ابتسمت ابتسامة صغيرة هديل ليحمر وجهه وينظر بوجه غاضب للزميل
....
الساعة الثانية ... بان الانسان الطيب لي فيه وعرفت بلي لازم منحكمش على الانسان من مظهرو الواحد يقول الصح
كي قالنا نديرلكم الكور بالسبت في الفلسفة باطل
....
هو مالا واش صغتلكم.... ههههه المشكل لما قلت لامي قاتلي والله متخرجيها ههههه كيما يدير الواحد ميسلك بن عمييي
...
لا تحكم على الانسان من مظهره الخارجي ... قد يكون احسن وقد يكون أسوء مما تتخيل
من هذا المنبر احييه فقد كان والحق يقال احسن بكثير ....
في حفظ الرحمن