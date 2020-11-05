لا تحكم على الانسان من مظهره الخارجي ...استاذي اعتذر😇

تجاوزت الدهشة نتع مليكة بالخف ودرت للدهشة نتع قنديل قبل لانهدر حتى قالي بعدما ابتسم كيشغل ابتسامة تخفيفية على اسمي باه ينحي عليا

سلام عليكمكيف احوالكم ان شاء الله تكونو بخير وعلى خير...اليوم بعد شد وجذب سمحلي الاشاوس بالخروجمنيش راح نحكي على الشروط نتاعهم لانهم دوخوني شوي.....المهم ... وصلت لليسي بعد الاجراءات الوقائية دخلونادخلت للقسم ... ودخل ورانا استاذ الفلسفة ...انصدمت ... واصلا اصلا كنت متهاوشة معاه من قبلهو سوء فهم الصراحة.... هو نقولكم الصح هازت عليه نظرة من ملابسو وطريقة ارتدائها.....ابسط مثال الباسكات نتاعي كي البسكات نتاعووالفاهم يفهم ........ ركزت معاه مش مركزتش معاه فجأةزادلي اسم اوخر قالي مليكة !!!! ها استاذ انعل بليسشكون مليكة ... ... نطق واحد الطفل وقالو قنديلقالي معليه معليه نورمال اسم قنديل استاذ من ريتك واحد يسمي بنتو قنديل !!!! كاين في عاشور العاشر قنديل وجوادواحد البنادم يسميني قنديل على سبيل المزاح انما اسم رسمي مكاش !!!قتلو بعدما ابتسمت ابتسامة صغيرة هديل ليحمر وجهه وينظر بوجه غاضب للزميل....الساعة الثانية ... بان الانسان الطيب لي فيه وعرفت بلي لازم منحكمش على الانسان من مظهرو الواحد يقول الصحكي قالنا نديرلكم الكور بالسبت في الفلسفة باطل....هو مالا واش صغتلكم.... ههههه المشكل لما قلت لامي قاتلي والله متخرجيها ههههه كيما يدير الواحد ميسلكبن عمييي...لا تحكم على الانسان من مظهره الخارجي ... قد يكون احسن وقد يكون أسوء مما تتخيلمن هذا المنبر احييه فقد كان والحق يقال احسن بكثير ....في حفظ الرحمن