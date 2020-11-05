تقنة من مطبخي 😏

سلام عليكم حبايبي ان شاء الله تكونو في الصحةوصفة تقنة من أروع ما يكون جربوها مراحش تندمو ابداالمكوناتجبت زوج كيسان سميد متوسط وفورتهم ومنبعد نخليه يبرد ومنبعد نgلوه مليهوخليته يبرد ونزيدو عليه كاس عسل وكاس زبدة دافيين وزوج مغارف كبار حليب ونخلطو مليح نخليه عشرة دقايق ومنبعد تحطه في صحن تقديم مع تزيين