تقنة من مطبخي 😏

Asseli Queen

Asseli Queen

::ممرضة::
إنضم
27 سبتمبر 2013
المشاركات
8,149
النقاط
851
العمر
24
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
سلام عليكم حبايبي ان شاء الله تكونو في الصحة
وصفة تقنة من أروع ما يكون جربوها مراحش تندمو ابدا
المكونات
جبت زوج كيسان سميد متوسط وفورتهم ومنبعد نخليه يبرد ومنبعد نgلوه مليه
وخليته يبرد ونزيدو عليه كاس عسل وكاس زبدة دافيين وزوج مغارف كبار حليب ونخلطو مليح نخليه عشرة دقايق ومنبعد تحطه في صحن تقديم مع تزيين

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