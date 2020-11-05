تقنة من مطبخي 😏

Asseli Queen
::ممرضة::
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سلام عليكم حبايبي ان شاء الله تكونو في الصحة
وصفة تقنة من أروع ما يكون جربوها مراحش تندمو ابدا
المكونات
جبت زوج كيسان سميد متوسط وفورتهم ومنبعد نخليه يبرد ومنبعد نgلوه مليه
وخليته يبرد ونزيدو عليه كاس عسل وكاس زبدة دافيين وزوج مغارف كبار حليب ونخلطو مليح نخليه عشرة دقايق ومنبعد تحطه في صحن تقديم مع تزيين
وصفة تقنة من أروع ما يكون جربوها مراحش تندمو ابدا
المكونات
جبت زوج كيسان سميد متوسط وفورتهم ومنبعد نخليه يبرد ومنبعد نgلوه مليه
وخليته يبرد ونزيدو عليه كاس عسل وكاس زبدة دافيين وزوج مغارف كبار حليب ونخلطو مليح نخليه عشرة دقايق ومنبعد تحطه في صحن تقديم مع تزيين