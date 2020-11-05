لوحات ملونة حرة

Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
6,923
النقاط
2,281
العمر
25
محل الإقامة
20
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه


اليكم اخر لوحات مخربشة بالاحساس

واخر وحدة ليست من مخيلتي انما مقلدة



احببتها باللون الرمادي والبرتقالي









هده اللوحة خسرتها فالجزء السفلي ما توفقتش في دمج اللون الاسود بدرجة خفيييفة مع الازرق علابيها باينة بلي كل جيهة وحدها




 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top