لوحات ملونة حرة

Soumia hadj mohammed
:: نجمة اللمة ::
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- الجنس
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
اليكم اخر لوحات مخربشة بالاحساس
واخر وحدة ليست من مخيلتي انما مقلدة
احببتها باللون الرمادي والبرتقالي
هده اللوحة خسرتها فالجزء السفلي ما توفقتش في دمج اللون الاسود بدرجة خفيييفة مع الازرق علابيها باينة بلي كل جيهة وحدها
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
اليكم اخر لوحات مخربشة بالاحساس
واخر وحدة ليست من مخيلتي انما مقلدة
احببتها باللون الرمادي والبرتقالي
هده اللوحة خسرتها فالجزء السفلي ما توفقتش في دمج اللون الاسود بدرجة خفيييفة مع الازرق علابيها باينة بلي كل جيهة وحدها